Le méchant de “Tiger King” Jeff Lowe dit que Netflix sort un nouvel épisode

Les docuseries de Netflix “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” sont devenues une mise en quarantaine essentielle ces dernières semaines, et compte tenu du nombre de rebondissements absurdes survenus dans l’incroyable histoire, les fans de la série se sont retrouvés avec beaucoup de questions après avoir terminé le dernier épisode . Selon l’un des nombreux méchants de la série, l’actuel PDG du Greater Wynnewood Exotic Animal Park, Jeff Lowe, Netflix sortira très prochainement un épisode supplémentaire.

Le joueur de troisième but des Dodgers de Los Angeles, Justin Turner, a annoncé la nouvelle sur Twitter. Jeff Lowe et sa femme, Lauren, ont enregistré une vidéo pour Turner et sa femme Kourtney, et ont affirmé que Netflix venait filmer au zoo d’Oklahoma pour un épisode qui sera publié «la semaine prochaine».

Netflix n’a annoncé aucun épisode supplémentaire à venir – mais a récemment partagé un extrait d’une récente interview avec Joe Exotic de prison.

Il y a évidemment plus de Joe qui n’a pas été montré dans la courte vidéo, et il serait plutôt étrange que Netflix se donne la peine de filmer une interview pour ne publier qu’une vidéo Twitter de 82 secondes, donc peut-être plus Tiger King est vraiment sur le chemin.

