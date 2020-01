Le méga-aperçu du Super Bowl, les choix d’un million de dollars et la qualité déterminante de Kobe avec Peter Schrager, Cousin Sal et Joe House

HBO et Bill Simmons de The Ringer sont accompagnés de Peter Schrager de NFL Network pour discuter du prochain match du Super Bowl entre les Chiefs et les 49ers; ils parlent de Jimmy “personne ne croit en moi” Garoppolo, des MVP possibles du Super Bowl, Kelce vs Kittle, des scénarios du Super Bowl, et plus (2:33). Ensuite, Bill discute avec Cousin Sal, qui est sur le terrain à Miami, de certains paris amusants sur le Super Bowl (36:10). Enfin, Bill appelle Joe House pour discuter brièvement de Luka contre Zion et partager quelques souvenirs de Kobe Bryant (57:30) avant de faire des choix de la NFL à un million de dollars (1:22:29).

