HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par Ryen Russillo 30 minutes avant la date limite des échanges de la NBA pour discuter des échanges qui ont déjà eu lieu ainsi que de ceux qui se sont produits à la onzième heure. Ils signalent des métiers désespérés, des équipes qui n’en ont pas fait assez et plus (2:08). Ils terminent en discutant du commerce des Red Sox de Mookie Betts avec les Dodgers (1:53:10).

