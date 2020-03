Le meilleur de tous les temps? | C’est le bilan de Miguel Herrera après 250 matchs avec l’Amérique

L’histoire de Miguel Herrera en tant qu’entraîneur de l’Amérique continue d’écrire de nouveaux chapitres. Ante Necaxa a ajouté ses 250 matchs en tant que barreur aigle et est déjà placé comme le deuxième entraîneur de l’histoire du club avec plus de matchs dirigés.

Avec 250 engagements dans votre histoire, The Louse est seulement 33 matchs pour égaler la marque de José Antonio Roca en tant que stratège avec plus de réunions dans l’histoire de Club América. Malheureusement pour Miguel, son arrivée à ce chiffre s’est soldée par une douloureuse défaite face à Necaxa 3-0 et à l’Estadio Azteca.

Nonchalamment son match 150 en tant qu’entraîneur américaniste l’a également rempli contre Necaxa, comme ce samedi, il a ajouté son 250 match contre les mêmes Rays. Il est à noter que Miguel n’a jamais pu battre l’équipe d’Aguascalientes en tant qu’entraîneur azulcrema (2 nuls, 4 défaites).

Miguel a divisé ses 250 matchs entre les compétitions suivantes:

TournoiNombre de jeuxLiga MX et Liguilla 202 matchs MX Cup 34 matchs Ligue des Champions

CONCACAF 12 matchs Supercopa MX 1 match Champion of Champions 1 match

Ces chiffres les ont atteints en deux temps avec l’Amérique. Le premier entre 2012 et 2013, où il a obtenu son premier titre de champion, et le second, qui couvre 2017 à ce jour, dans lequel il ajoute déjà un autre titre de champion, une MX Cup et un trophée Champion of Champions.

Ce n’est jamais de ta faute

N’est jamais à blâmer

Ne jamais admettre une erreur

Il ne dira jamais qu’il avait tort.

Et regardez que Martinolli ME BAISE mais il était le seul qui a dit à Miguel Herrera ses vérités …

“C’EST UN POPULASHERO” pic.twitter.com/oP51z2Bq4n

– Javier Mizar (@ JavierMizar24) 1 mars 2020

Avec ce palmarès, il est aussi un trophée unique pour devenir l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire des Eagles, ceci malgré avoir joué et perdu trois autres finales avec les azulcrèmes: contre Leon à l’ouverture 2013, Champions Cup contre Atlanta United et contre Monterrey à l’ouverture 2019.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!