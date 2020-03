Le meilleur défi 10 touches avec l’aimable autorisation de Jorge Campos

Source: Twitter @JorgeCamposOf

Le football étant suspendu, plusieurs joueurs et anciens footballeurs ont relevé le défi devenu viral sur les réseaux sociaux. Le Relève le défi»C’est maîtriser un objet pendant un certain temps.

Des joueurs comme Paulo Dybala, Lionel Messi y Angel Di Maria ont participé à ce défi et maintenant celui qui a rejoint était Jorge Campos. Le ‘Immortel«Maîtrisé un rouleau de papier toilette et plus tard nommé «Docteur» García.

EN VOIR PLUS: Jimena Sánchez fait le meilleur twerk de tous les temps (VIDEO)

“Docteur, vous êtes terrible, c’est pourquoi je vous avais sur le banc, j’en ai fait 10 avec tout et des tongs, vous en avez fait neufCommente Campos dans sa vidéo amusante.

La publication a fait sensation Twitter, car il a atteint 1300 commentaires et dépassé 200 commentaires.