Le meilleur kit de chaque club de Premier League actuel de la dernière décennie, y compris les superbes bandes d'Arsenal, d'Aston Villa et de Leicester

Alors que la deuxième décennie du deuxième millénaire tire à sa fin, la Premier League reste la division de football la plus regardée au monde.

L'action dans l'élite anglaise attire le plus grand public mondial et a la couverture la plus en direct de toutes les ligues européennes.

Naturellement, les équipes veulent s'assurer qu'elles sont équipées dans les meilleures bandes possibles pour rechercher la pièce pour les caméras.

Nike

Chelsea a eu des regards vifs au cours de la dernière décennie

Depuis la création de la Premier League en 1992, les fans ont vu des bandes vraiment abominables au fil des ans. Qu'il s'agisse de la bande de Liverpool à l'extérieur de 2014 ou de la catastrophe de Chelsea Coors gris clair et orange, il y a eu des chocs au fil des ans.

Cependant, de temps en temps, un kit de football est tellement agréable que même l'homme d'âge moyen le plus rond décide qu'il doit simplement se replacer dans un médium, juste pour mettre la main sur un.

Alors que nous approchons de la fin de la décennie, talkSPORT.com a décidé de sélectionner ce que nous pensons être le meilleur kit de chaque équipe actuelle de Premier League.

Faites défiler vers le bas pour voir si vous êtes d'accord avec nos choix de la dernière décennie.

AFC Bournemouth – 2016/17 (Domicile)

Bournemouth a été paré pour une deuxième saison de Premier League

Arsenal – 2011/12 (H)

Les Gunners ont perdu Robin van Persie à la fin de la saison, mais ils avaient l’air bien

Villa Aston – 2018/19 (H)

Le kit de promotion de la villa 2018/19 était simple mais élégant

Brighton et Hove Albion – 2017/18 (H)

Ce kit ramènera toujours de bons souvenirs pour les fans de Seagulls

Burnley – 2014/15 (Extérieur)

Les Clarets ont opté pour un numéro de la marine intelligente à leur retour en Premier League en 2014

Chelsea – 2012/13 (H)

La garniture et le logo dorés étaient une touche spéciale sur ce kit Chelsea, qui s'est terminé par un succès en Ligue Europa

Crystal Palace – 2018/19 (A)

La ceinture bleue et rouge du kit de la saison dernière rendait hommage aux années glorieuses des années 1970

Everton – 2014/15 (H)

Le col bleu marine et le bleu royal se marient bien avec le short blanc

Leicester City – 2016/17 (H)

Les champions en titre de Premier League ont inclus une garniture dorée sur leur kit bleu royal qui avait l'air classe

Liverpool – 2016/17 (H)

Dans la première saison complète de Jurgen Klopp en charge, les Reds avaient l'air pimpants

Manchester City – 2013/14 (A)

City a retrouvé son titre de Premier League en mai 2014, pas de surprise en regardant cette bande de Nike loin

Manchester United – 2013/14 (H)

La première saison de United sans Sir Alex Ferguson n'a été vraiment mémorable que pour ce kit

Newcastle United – 2013/14 (kit réservé aux membres)

Le "seul kit pour les membres" n'a jamais été porté en compétition, mais nous pensons que c'est une honte qui pleure

Norwich City – 2019/20 (troisième kit)

Norwich a produit quelques tristes kits au fil des ans, mais ce numéro élégant est un vrai régal

Sheffield United – 2015/16 (H)

Les Blades ont présenté un kit 125e anniversaire qui avait fière allure avec le design à fines rayures

Southampton – 2010/11 (H)

Les Saints ont également sorti une bande du 125e anniversaire, celle-ci avec une ceinture était un hommage à leur tout premier kit

Tottenham Hotspur – 2017/18 (H)

Simple, mais si efficace, cette bande vient de fonctionner pour les Spurs

Watford – 2016/17 (H)

Bien que Dryworld, basé au Canada, ne soit pas exactement un grand nom, ils ont sorti un kit intelligent pour les Hornets

West Ham United – 2015/16 (H)

Il y a tellement de fans de West Ham qui souhaitent revivre cette saison, avec le kit un gagnant absolu

Wolverhampton Wanderers – 2018/19 (H)

Les loups ont opté pour une couleur dorée plus brillante lors de leur première saison, mais c'est leur jeu sur le terrain qui s'est le plus démarqué.

