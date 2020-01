Le meilleur Nadal est ici et donne des raisons de croire

Rafa Nadal est déjà en huitième de finale du Open d’Australie. Le numéro un mondial a reconnu qu’il devait améliorer son jeu et s’est mis au travail pour s’imposer sur la voie rapide à son compatriote Pablo Carreño Le joueur de tennis des Baléares, à sa première chance d’atteindre les 20 Grands Chelems de Roger Federer, était satisfait du niveau affiché devant l’Espagnol. «C’était le meilleur match du tournoi», a estimé la salle de Carlos Moyá.

Des quatre tournois du Grand Chelem du circuit, l’Open d’Australie est le plus compliqué pour Rafa Nadal. Malgré cela, Manacor a déjà un titre à Melbourne dans sa liste de médailles et a signé quatre finales, la plus récente de la dernière édition. En raison de la hauteur du calendrier dans lequel le tournoi est prévu, l’Espagnol a à plusieurs reprises accusé le manque de tournage ou, comme cette saison, un excès d’allumettes sur ses jambes Après avoir joué la Coupe Davis, plusieurs matchs d’exhibition et la Coupe ATP.

“Cela a été différent des autres fois mais je suis là”, a déclaré Nadal à propos de la préparation de ce Grand Chelem. Les sensations sont positives car bien qu’il lui ait coûté de redresser le match contre Delbonis, Nadal devait s’améliorer et le mettre rapidement en pratique. Avant Carreño à peine perdu dix points avec son service et il n’a commis que sept erreurs directes.

«Il était le meilleur du tournoi», Nadal a apprécié sa rencontre avec Carreño. «Je devais m’améliorer et je me suis amélioré. J’ai obtenu des directions avec la droite et j’ai eu la perspective la plus claire du jeu. Aussi J’ai joué avec plus de joie et plus de confiance en moi. Que peut-il arriver à l’avenir, je ne sais pas. L’inverse a également fonctionné pour moi », a commenté le numéro un, satisfait de son match.

«Physiquement, je vais bien»

«Physiquement je vais bien et il faut continuer dans cette voie», Nadal a commenté son séjour à Melbourne. La route commence à se compliquer pour le numéro un, qui rencontrera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre Nick Kyrgios et Karen Khachanov, deux rivaux compliqués.

L’Australien s’est récemment moqué de la piste numéro un, imitant son service, quelque chose que Nadal n’aimait pas beaucoup. «Je ne le connais pas personnellement, mais Je n’aime pas ça quand ça fait selon quoi. Lorsqu’il joue au tennis, il est positif pour le circuit. C’est difficile de jouer contre lui car il a beaucoup de variété », l’Espagnol a pensé à Kyrgios, avec qui il a un bilan de victoire légèrement favorable 4-3, bien que le dernier duel ait été remporté par Canberra.

Dans le cas de Khachanov, Nadal s’est imposé lors des sept précédents duels, le plus récent de la Coupe Davis, mais le joueur de tennis russe a soulevé plus de bataille dans les derniers duels avec les Espagnols, portant plusieurs manches au bris d’égalité. Dans tous les cas, les deux seront un bon test décisif pour l’Espagnol et sa tentative d’atteindre les 20 Grands Chelems de Federer et de fermer l’ensemble du Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière.