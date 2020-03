Le meilleur personnage télévisé du siècle

Un homme sage a demandé un jour: «Qu’est-ce qui unit les gens? Des armées? Or? Drapeaux? “

Non, l’homme se moqua en secouant soigneusement la tête. Et puis, à voix basse, il a continué. “Histoires. Il n’y a rien de plus puissant au monde qu’une bonne histoire. “

C’est un bon sentiment, et même si cela pourrait être vrai – bien qu’il s’agisse également de deux créateurs se tapant métatextuellement dans le dos au moment le plus inopportun – c’est, vu d’une autre manière, un argument pour autre chose. Et maintenant, c’est mon tour d’adopter des tons feutrés: des personnages. Il n’y a rien de plus puissant au monde qu’un bon caractère.

Car qui d’autre que Tyrion Lannister aurait pu prononcer ce discours dans la finale de la série Game of Thrones et le rendre captivant (s’il était toujours narrativement blasphématoire)? Les histoires que nous regardons à la télévision sont importantes, mais c’est souvent le travail des personnages de ces histoires qui nous oblige à nous en soucier. C’est notre façon de nous émerveiller, de mieux nous comprendre en les regardant ou même de voir qui nous voulons être en eux qui donne souvent à la télévision son pouvoir. Tyrion Lannister était une fonction de l’histoire de Game of Thrones, mais l’histoire a fonctionné à cause de Tyrion Lannister. Et Arya Stark. Et Cersei. Et ainsi de suite.

Avec un support non rempli, nous, chez The Ringer, voulions en créer un autre, celui qui met en évidence tous les personnages qui se sont intégrés en nous et nous ont apporté de la joie au cours des deux dernières décennies. Bienvenue sur le support des meilleurs personnages TV du siècle.

Avant de vraiment creuser, voyons comment nous avons assemblé ce champ de 64. [Puts on suit, emerges from bunker, pretends to be interviewed by Scott Van Pelt on Selection Sunday.] Tout d’abord, il y avait quelques règles:

Seuls les personnages du 21e siècle étaient éligibles. Pour définir ce que signifiait «du 21e siècle», nous avons considéré les personnages dont les émissions ont diffusé la majorité de leurs épisodes après le 1er janvier 2000. C’est pourquoi vous verrez Tony Soprano tenir une graine 1, bien que The Sopranos ait fait ses débuts en 1999. , l’essentiel de l’émission a été diffusé ce siècle.

Le champ était limité à trois personnages par émission. Nos excuses à Jaime Lannister, Roger Sterling et Gus Fring. Vous vous en sortirez très bien dans les personnages TV NIT.

Les personnages de télé-réalité n’étaient pas éligibles.

Avec ces règles à l’esprit, le personnel de The Ringer a été invité à compiler son propre classement personnel. À partir de ces résultats, l’ensemencement a été calculé de 1 à 64; Les personnages ont ensuite été triés en quatre régions: Boss, Millennials, Scene Stealers et Wild Cards. Le tri a été exécuté avec autant de fidélité que possible à l’ensemencement et au type de caractère, bien que dans plusieurs cas le premier ait été priorisé. Par exemple, Michael Scott est littéralement un patron, mais afin de maintenir son statut de 1 tête de série, il a été placé au sommet de la région des Wild Card. (Pour notre défense, il est aussi un joker – une fois, il s’est brûlé le pied sur un grill George Foreman.) Des décisions difficiles ont dû être prises (désolé, Bob Belcher) mais nous avons absolument refusé d’élargir le champ. Il n’y a pas de jeux play-in; contrairement à la NCAA, nous avons une certaine intégrité.

Maintenant, ça ne depent que de toi. Pour chaque tour, vous pouvez voter ici sur le site Internet, sur Twitter et sur Instagram tous les jours jusqu’à 18 h. ET, jusqu’à vendredi. Le vote se déroulera comme suit:

Lundi: Ronde de 64

Mardi: Ronde de 32

Mercredi: Sweet Sixteen

Jeudi: Elite Eight

Vendredi matin: Carré final

Vendredi après-midi: Championnat

Samedi: Le gagnant dévoilé

Voyons maintenant le meilleur de chaque région.

Patrons

Match le plus intriguant: (5) Don Draper, Mad Men contre (12) Dexter Morgan, Dexter

Il est un peu choquant que Don Draper – le personnage principal de l’un des drames déterminants du 21e siècle – se soit retrouvé à 5 graines. L’homme a grandi en tant que Dick Whitman dans un bordel, puis a assumé l’IDENTITÉ D’UNE AUTRE PERSONNE au milieu de la guerre de Corée. [In tears.] Il a fait le discours du carrousel.

Il est également un peu choquant que Dexter Morgan – le tueur en série qui n’a tué que des méchants – se soit retrouvé à 12 graines (mais pas si choquant: c’est ce qui se passe lorsque vous fuyez Miami pour devenir un bûcheron). Donc, cette confrontation 5-12 oppose deux anti-héros du boom dramatique de prestige entre eux; deux hommes difficiles et absurdement imparfaits; deux personnages que nous avons sans vergogne enracinés malgré l’un étant un adultère en série et l’autre hachant littéralement les gens. Il semble en quelque sorte juste qu’ils se font face, même si ce sera triste de voir l’un d’eux partir si tôt. (Les enjeux de ce support! Ils sont élevés!)

Personnage qui s’est fait défoncer: (9) Liz Lemon, 30 Rock

Tirage vraiment difficile ici pour El Tejón, le créateur de TGS; la femme qui a tiré une fois une pizza entière; qui se déguisait en princesse Leia pour sortir du jury. Il n’existe pas de fête comme une fête Liz Lemon (car une fête Liz Lemon est obligatoire), et pourtant la dame n’a même pas pu obtenir un match à domicile au premier tour. Non seulement cela, elle doit affronter le mec qui a sauvé les États-Unis du terrorisme en une seule journée à plusieurs reprises et n’est jamais allé aux toilettes une fois. Et même si elle fait tomber Jack Bauer, elle obtiendra la soprano de Tony Frickin au deuxième tour. Juste brutale – Winona Ryder dans 100 ans / Fart Barfunkel / Paul Simon méritait probablement mieux.

The Long Shot: (7) Elizabeth Jennings, les Américains

La ruche américaine est étrangement vigilante sur Internet d’Al Gore, et même si un affrontement au deuxième tour avec Heisenberg semble intimidant, j’ai le sentiment étrange que Jennings pourrait s’en sortir vivant. Comme me dit notre fanatique résidant américain Miles Surrey, “Elle est fondamentalement la Terminator dans le corps d’un modèle de piste.” Attention à elle.

Spécial bouleversé: (1) Tony Soprano, The Sopranos contre (16) Rick Sanchez, Rick et Morty

Je ne peux pas croire que je parle même de la possibilité que l’un des plus grands personnages ait jamais perdu contre le gars qui s’est transformé en cornichon. Mais cette chose est en partie un jeu de sensibilisation, et même si je suis presque sûr que Tony a encore assez de cachet pour vaincre Rick, le bon docteur a certainement un certain pouvoir bouleversé. Permettez-moi donc cet espace pour faire un plaidoyer sur Internet: votez pour Tony; veuillez ne pas prendre de décision qui invalidera immédiatement tout cet exercice. Tony a créé un archétype qui est plus ou moins responsable de la moitié des personnages de cette parenthèse. Pour que la civilisation continue, il doit avancer.

Le reste des matchs

Millennials

Match le plus intriguant: (6) Kendall Roy, Succession vs. (11) BoJack Horseman, BoJack Horseman

Chose intéressante, Kendall a plus ou moins joué l’ouverture de BoJack Horseman dans cette scène de fête de la saison 2 où il a dit au cousin Greg qu’il “cherchait une chatte comme une putain de techno Gatsby”. Ces deux personnages ont beaucoup en commun. (Fait amusant: Will Arnett est le seul acteur à avoir deux personnages dans cette parenthèse.) Pourtant, ce sont des citations comme celles qui devraient pousser le frère Roy le plus triste et le plus endommagé au deuxième tour. Je veux dire, allez, nous ne pouvons pas laisser l’homme qui a créé “L to the OG” perdre au Round 1.

Ne laissez pas son garçon se tortiller.

Personnage qui s’est fait défoncer: (2) Fleabag, Fleabag

Le Fleabag de Phoebe Waller-Bridge est l’un des personnages les plus captivants des cinq dernières années; elle est peut-être le seul personnage de cette parenthèse qui pourrait faire toucher à un prêtre. Et bien que l’ensemencement vous fasse croire qu’elle est destinée au moins à l’Elite Eight, ce sera une lutte énorme. Elle a d’abord fait équipe avec Cartman, le visage de South Park, un parc immensément populaire de longue date; puis elle aura probablement Tim Riggins au Round 2, qui, bonne chance (Fleabag et Tim Riggins serait la romance croisée du siècle, soit dit en passant); puis l’attendre sur la moitié supérieure du support fait flipper Arya Stark ou Baby Yoda, ou pire, l’autre création de Waller-Bridge, Villanelle. Cela dit beaucoup que Fleabag est une tête de série parmi les huit premiers, mais ses chances de gagner tout cela sont médiocres.

The Long Shot: (7) Tim Riggins, Friday Night Lights

Comme je viens de le mentionner, un Riggins contrarié au tour 2 est un pari que je prendrais n’importe quel jour de la semaine. Bien sûr, Arya Stark ou Baby Yoda attendent probablement dans les coulisses – au fait, quel match de Round 2 ce sera – mais c’est Tim Riggins. Il est le seul personnage de cette catégorie à avoir consacré une journée entière à The Ringer. Texas pour toujours.

Spécial bouleversé: (5) Arya Stark, Game of Thrones contre (12) Seth Cohen, OC

Je sais, je sais, je sais – ça n’arrivera pas. Les fans de Thrones peuvent surpasser les fans d’OC n’importe quel jour de la semaine, et Arya mérite probablement de passer de toute façon. Mais Seth Cohen a présenté une nation à Chrismukkah; il a navigué à Tahiti tout seul; il avait à la fois Summer Roberts et Anna Stern pour lui. L’été déguisé en Wonder Woman pour lui! Anna a quitté une soirée de réveillon du Nouvel An malade pour se rouler sur lui! Et puis la saison suivante, une fille punk rocker aux cheveux violets qui buvait de la bière et des trucs et qui était jouée par Olivia Wilde était comme, “Oui, c’est le garçon avec qui je voudrais sortir.” Il y a maintenant un sous-ensemble entier d’hommes adultes qui ont façonné leur personnalité à partir de Seth Cohen. (Suis-je l’un d’eux? Est-ce que j’écoute toujours Death Cab pour Cutie? Je plaide le cinquième.) Il n’a probablement aucune chance dans ce match, mais j’aimerais croire qu’il le fait.

(Aussi: Blair Waldorf de Gossip Girl est également dans cette région. Adam Brody, qui a joué Seth, et Leighton Meester, qui a joué Blair, sont maintenant mariés dans la vraie vie – et j’ai un rêve de pipe que les deux d’entre eux ont bouleversé l’univers en quelque sorte et se rencontrer dans le Elite Eight.)

Le reste des matchs

Voleurs de scène

Match le plus intriguant: (7) Cersei Lannister, Game of Thrones contre (10) Tami Taylor, Friday Night Lights

Deux de nos mères TV les plus célèbres. Tami et Cersei ont en fait beaucoup de choses en commun: Tami aimait le vin, Cersei aimait les trucs; Tami a repris l’équipe de volley-ball, Cersei a repris Westeros; Tami a farouchement protégé sa fille Julie même si Julie était la pire, Cersei a farouchement protégé son fils Joffrey même si Joffrey était le pire. C’est une super confrontation – je ne voudrais pas affronter l’un ou l’autre.

Personnage qui s’est fait défoncer: (8) Darius Epps, Atlanta

Tout d’abord, cette parenthèse est-elle la première fois que vous réalisez que Darius d’Atlanta a un nom de famille? Moi aussi!

C’est juste un signe de sa grandeur; il n’a pas besoin d’un nom de famille – c’est simplement Darius. Et quel grand personnage. A partir du moment où il s’est présenté à Atlanta pour demander au père d’Earn s’il pouvait «mesurer [his] »pour survivre à l’intérieur de la maison de Teddy Perkins, Darius a été à la fois un soulagement comique et une profonde perspicacité. Et pourtant, il se retrouve face au coup de poing 1-2 de Leon Black et Tyrion Lannister. Le personnage de JB Smoove est un trésor qui transforme et élève Curb Your Enthusiasm avec sa marque unique d’humour d’improvisation. Seul Léon a pu répondre à une histoire sur la constipation en parlant du temps qu’il a vidé par le biais d’un concours de hot-dogs. Et puis il y a Tyrion, qui est si élitiste en tant que personnage que tout ce post a commencé par un traité sur la façon dont il a vendu l’un des moments les plus décevants de l’histoire de la télévision moderne. Alors oui, Darius est foutu.

The Long Shot: (5) Dwight Schrute, le bureau

Le sang seul fait bouger les roues de l’histoire! Vous êtes-vous déjà demandé, dans une heure de méditation, que tout le monde trouve au cours de la journée, depuis combien de temps nous nous efforçons d’atteindre la grandeur? Non seulement les années où nous avons été en guerre, la guerre du travail, mais à partir du moment où nous étions enfants quand nous avons réalisé que le monde pouvait être conquis? Ce fut une lutte à vie. Un combat sans fin. Je vous le dis, et vous comprendrez que c’est un privilège de combattre! Nous sommes des guerriers! Vendeurs du nord-est de la Pennsylvanie, je vous demande encore une fois: levez-vous et soyez digne de cette heure historique! Aucune révolution ne vaut rien si elle ne peut pas se défendre! Certaines personnes vous diront que le vendeur est un mauvais mot. Ils évoqueront des images de concessionnaires de voitures d’occasion et de charlatans de porte à porte. C’est notre devoir: changer leur perception. Je dis que les vendeurs… et les femmes du monde s’unissent! Nous ne devons jamais acquiescer, car c’est ensemble – ENSEMBLE! – QUE NOUS AVERTISSONS! Nous ne devons jamais céder le contrôle de la patrie!

(Ma prise la plus chaude est que Dwight ira plus loin dans cette chose que Michael.)

Spécial bouleversé: (14) Kim Wexler, Better Call Saul c. (3) Ron Swanson, Parks & Recreation

Si je devais choisir un outsider pour accrocher mon chapeau dans cette région, c’est Kim. Rhea Seehorn présente actuellement la meilleure performance de cette année, et ce biais de récence pourrait la propulser vers l’avant. Pendant ce temps, bien que Ron Swanson soit l’un des personnages les plus emblématiques de cette catégorie, peut-être que la performance actuelle et rebutante de Nick Offerman en tant que Forest on Devs colorera les opinions de certains électeurs. Peu probable, oui, mais cela s’appelle un bouleversement pour une raison.

Le reste des matchs

Wild Cards

Match le plus intriguant: (8) Charlie Kelly, il fait toujours beau à Philadelphie contre (9) Samantha Jones, Sex and the City

Deux personnages qui ont réussi à émerger de leurs ensembles respectifs pour devenir des figures emblématiques singulières. Au-delà de cela, Charlie et Samantha n’ont rien d’autre en commun: Samantha Jones était la tête haute d’esprit de sa propre firme de relations publiques; Charlie est un concierge spécialisé dans les massacres de rats. Samantha a eu des relations sexuelles constamment; Charlie a passé 14 saisons à languir pour The Waitress, qui a couché avec tous ses amis. Samantha sait lire; Charlie, euh, ne peut pas. Mais les deux personnages sont plus que dignes de passer à autre chose (et de pénétrer profondément dans ce tournoi, honnêtement). Cela se résume à ce que les électeurs préfèrent le plus: la classe et une perspective libératrice sur la sexualité, ou la crasse et une fascination pour le denim bouilli.

Personnage qui s’est fait défoncer: (7) Peggy Blumquist, Fargo

À bien des égards, c’est tout un exploit que Peggy Blumquist, le caractère loufoque et dangereux de Kirsten Dunst dans la deuxième saison de Fargo, non seulement soit entré dans ce champ de 64, mais a également enfermé une graine de haute volée . Il n’y a pas beaucoup de personnages de minisérie dans ce support pour une raison, mais Peggy a surmonté sa courte durée de vie. Malheureusement, elle a attiré Pete Campbell – un sniveler emblématique de tous les temps – au premier tour, et à partir de là, cela ne fait qu’empirer. Ses chances sont à peu près aussi mortes que Kieran Culkin lors de la première saison de Fargo.

The Long Shot: (6) Kenny Powers, vers l’est et vers le bas

Je mets Kenny Powers ici dans le but de donner vie à son avancement. Il le mérite. Aucun autre personnage ici n’a jamais piloté un Jet Ski en jeans – c’est juste un fait. (Prédiction audacieuse: celui qui remportera le match 3-6 entre Larry David et Kenny Powers va gagner la région des Wild Cards.)

Spécial bouleversé: (1) Michael Scott, The Office vs. (16) Wags, Billions

Plus que toute autre région, il semble que la région Wild Card soit la mieux placée pour jouer à la craie au premier tour. Donc, même si je ne pense pas que Mike “Wags” Wagner va vaincre Michael Scott, c’est le bouleversement que je comprendrais le plus. Wags est la meilleure partie de Billions, l’homme qui a fait une présentation sur l’étiquette des sushis (“VOS COMPTES DE DÉPENSES NE VOUS PERMETTENT PAS DE BAISER SON ART DANS LE CUL”); c’est l’homme qui a essayé de fumer du poison de grenouille dorée. C’est un héros. Et soyons honnêtes: bouleverser Michael Scott en tant que 16 têtes de série serait un comportement classique des Wags.

Le reste des matchs

N’oubliez pas que le vote se termine à 18 h. ET. Revenez demain pour une ventilation des huitièmes de finale. Si Tony Soprano n’en fait pas partie, je vais me séparer de la société.