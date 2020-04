Le meilleur personnage télévisé du siècle Bracket: Down Go the Lannisters

Il n’y a pas eu de mariage, mais étant donné ce qui est arrivé à quelques personnages notables de Game of Thrones, il pourrait aussi bien y en avoir. Le Nord se souvient, et Arya Stark – le seul citoyen survivant de Westeros restant dans notre support de personnage de télévision – regarde probablement avec une joie espiègle normalement réservée pour trancher la gorge de ses ennemis et les faire cuire en tartes.

Après des rondes disputées, Tyrion et Cersei Lannister sont tombés mercredi sur les membres de l’empire de télévision de Mike Schur: l’ancienne reine de Ron Swanson de Parks and Recreation – un homme qui déteste le gouvernement presque autant que Cersei détestait les gens qu’elle dirigeait – et son frère à un autre mouton noir, Dwight Schrute du Bureau.

Thrones a été l’histoire définitive des années 2010. L’adaptation par HBO de la série encore inachevée de George R.R.Martin nous a ravis avec des dizaines de personnages mémorables, les trois figurant dans ce support parmi les meilleurs d’entre eux. Et pourtant, cela ne devrait surprendre personne de voir un citoyen de Westerosi rencontrer une fin inopportune. Nous pouvons dire «pas aujourd’hui» au dieu de la mort, mais tout le monde finit par arriver.

Pas même un décompte des voix déconcertant ne pourrait sauver Cersei. Après que le botpocalypse de mardi ait vu Gob Bluth d’Arrested Development totaliser près de 200 000 votes de plus que Swanson, le chef du département des parcs était de nouveau enlisé dans la controverse. Depuis l’ouverture du scrutin, Swanson et Cersei sont restés noués, jamais séparés par plus de cinq voix de chaque côté. Cela n’a rien de trop inhabituel; nous avions auparavant des marges étroites. Ce qui est déroutant, cependant, c’est le rythme auquel leur total continue d’augmenter. À la clôture du scrutin, la plupart des autres concours comptaient entre 30 et 40 000 bulletins de vote. Cersei c. Ron a dépassé les 200 000 points. Et malgré tous ces votes, le scrutin a été décidé par seulement deux voix. C’est ce que nous appelons une anomalie dans le biz.

Mais au final, cela n’avait pas beaucoup d’importance. La marge très mince de ce qui était probablement une impasse de bot signifiait que la vraie bataille aurait lieu sur les réseaux sociaux, où Swanson prospérait. Mais après deux jours de votes particuliers, je me pose des questions sur les motifs des urnes en peluche. Alors qu’il est tombé sous le coup de Michael Scott, l’avocat éponyme de Better Call Saul a enregistré un total de votes relativement élevé cette semaine. Et si les robots Bluth et les démons de Swanson-Lannister étaient un leurre pour nous distraire alors qu’un mouvement de robot plus léger était en cours pour Saul Goodman? Ou peut-être qu’ils sont secrètement Swanson stans, sachant que nous n’autoriserions jamais un décompte de votes aussi manifestement faux d’envoyer Gob mardi, et qu’un match égal mercredi permettrait à tous les amateurs de Pawnee mangeurs de steak, gourmands en whisky là-bas pour fuir avec le prix sur le social. Ou peut-être que je me transforme en Charlie Kelly, qui a été éliminé il y a deux tours.

Quoi qu’il en soit, il s’avère que la montée en puissance des machines est beaucoup plus ennuyeuse que ce que Hollywood me disait. Au lieu de Skynet et des guerres de robots, nous obtenons des votes Internet farouchement contestés. En route pour les finales régionales.

Vous pouvez voter sur cette page ci-dessous, sur Twitter, et sur Instagram jusqu’à 18 h ET.

The Elite Eight

Après avoir devancé Leslie Knope dans le Sweet 16 (je ne peux qu’espérer que nous nous souvenions d’elle comme elle se souvenait de Li’l Sebastian), Tony Soprano affronte Walter White, deuxième tête de série. Walt n’est pas étranger au monde du crime organisé, et Breaking Bad lui donne un avantage en matière de récence – il a pris fin en 2013, The Sopranos est devenu noir en 2007. Aucun de ces hommes n’est ce que l’on pourrait qualifier de «bonne» personne. Mais ce sont deux des anti-héros qui ont construit l’ère des années 2000 de Peak TV.

Tony a envoyé Knope, Liz Lemon et Rick Sanchez pour arriver ici, tandis que White a éliminé Coach Taylor (il s’avère que vous pouvez perdre malgré les yeux clairs et le cœur plein), Elizabeth Jennings et Olivia Pope. L’un de ces deux boss gagnera une place dans le Final Four. Déterminer ce qui vous appartient:

Si Walt réussit à sortir de cette confrontation, il pourrait bien avoir une dernière confrontation avec son protégé. Il semble que la finale de la série Breaking Bad n’ait pas suffi à étancher notre soif de Walt v. Jesse, car maintenant, un seul tour (et un ennemi très dangereux) se tient entre Pinkman et son pire cauchemar.

Jesse a mis fin mercredi au règne de terreur de Cartman (JUSTICE FOR FLEABAG), mais il a encore du pain sur la planche. Arya Stark n’a pas seulement tué Meryn Trant, les Freys, le roi de la nuit et toute une horde de guerriers; elle a également abattu Nathan Fielder, Baby Yoda et Seth flippant Cohen. Même le capitaine Oats n’aurait pas pu nous préparer à une course aussi dominante. Walt v. Jesse serait un duel passionnant, mais êtes-vous vraiment prêt à parier contre quelqu’un qui a vu tous les visages de Death?

Dans la région des voleurs de scène, Dwight Schrute contre Ron Swanson fait mal en quelque sorte; il n’est pas impossible de penser que les deux pourraient être amis. Les deux viennent du Big 10, aiment le plein air, ne font pas très confiance à ceux avec qui ils ne sont pas d’accord et ont des opinions très fortes sur [gestures wildly at surroundings] tout. Et pourtant, les voici en duel pour le sport.

La vraie différence se résume ici aux poils du visage: Dwight n’en a pas, tandis que Ron arbore généralement une couche de fourrure royale au-dessus de sa lèvre supérieure. Comme beaucoup (moi y compris) participent à la croissance de la barbe de quarantaine, il est possible qu’une parenté se forme avec Swanson qui puisse faire basculer le résultat. Là encore, Dwight a vu sa juste part de combats.

Cela étant Internet, je suis sûr que tout le monde répondra gentiment à mon aveu que je n’ai jamais vu The Wire ou Curb Your Enthusiasm. Ce que je peux vous dire, de ma compréhension limitée des émissions de divers clips YouTube, c’est que les électeurs n’ont pas, en fait, respecté le bois. Malgré une égalité sur Twitter, Omar est sorti vainqueur grâce à une mince avance sur les autres plateformes de vote.

Omar est peut-être un roi éponyme, mais il n’a jamais vu d’ennemi tout comme la fierté de Scranton, en Pennsylvanie. Michael Scott, le directeur régional lui-même, a repoussé les Saulbots, Charlie Kelly et Wags. Il est sans doute le favori pour remporter tout ce tournoi. Mais les bouleversements se produisent tout le temps et personne n’est à l’abri. Michael v. Dwight serait une confrontation légendaire en demi-finale. Aurons-nous l’occasion de le voir?

Pour chaque tour, vous pouvez voter ici sur le site (sauf vous, les bots!), Sur Twitter et sur Instagram tous les jours jusqu’à 18 h. ET.