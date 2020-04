Le meilleur personnage télévisé du siècle Bracket: Gob détourne le tournoi

Appelez ça de la magie. Ou tout simplement Internet.

Si vous avez visité notre catégorie Meilleur personnage de télévision mardi, vous avez peut-être vu un résultat choquant, qui était Gob Bluth, un non. 6 graines, détruisant absolument Ron Swanson, un no. 3 graines:

Les bouleversements ne sont certainement pas nouveaux dans cette tranche (bonjour, Cartman!), Mais Bluth a reçu un nombre étonnant de 210 176 votes – et aucun autre affrontement n’a atteint 100 000 au total. Ce serait impressionnant s’il n’était pas manifestement trafiqué. Nous avons examiné de plus près les chiffres et voyons par vous-même:

Donc oui, nous avons eu des robots votant dans les sondages de mardi. Cela n’aurait pas pu être le résultat d’une légion de fans de Gob – il n’en a pas vraiment. La seule explication est la fraude. Vous pensez que si les fauteurs de troubles sur Internet pirataient nos sondages, cela aurait été bénéfique pour Rick Sanchez, qui a perdu contre Tony Soprano lors de son match d’ouverture lundi. Mais Gob n’aurait pas pu être un choix plus hilarant. Le failon maniant la magie de la famille Bluth (enfin, l’un d’eux) essaierait de faire un coup comme ça – et serait tout aussi farfelu à ce sujet. Alors, face à une tricherie aussi évidente, que devons-nous faire chez The Ringer?

Eh bien, celui qui a organisé le vote pro-Gob a fait une énorme et petite erreur. Alors que Gob dominait sur le site Web, les votes étaient beaucoup plus favorables à Swanson sur nos flux sociaux:

Sur le site Web, en supposant que les 27 194 votes de Swanson étaient tous légitimes, il aurait facilement battu Gob si ce match avait reçu un nombre moyen de votes (environ 45 500). Ce serait une victoire de 59% à 41% – un écart de 18 points qui est en fait assez généreux pour Gob, étant donné que Swanson a reçu 79% des votes sur Instagram et 75% sur Twitter. Il n’y a vraiment pas de controverse ici; Swanson est clairement le gagnant. Donc, comme la plupart des astuces de Gob – désolé, «illusions» – celle-ci n’a pas fonctionné. Nous lançons ces faux votes de sites Web dans la mer.

Swanson passe à notre Sweet 16 pour rejoindre 15 autres prétendants. Jetons un œil aux huit affrontements qui se déroulent aujourd’hui.

Région des milléniaux

Arya Stark, un vrai personnage, a battu Baby Yoda, un stratagème de marketing se faisant passer pour un personnage. Félicitations Internet, vous avez bien compris celui-ci.

Alors que la saison 8 de Game of Thrones a été une déception largement répandue, Arya a été mieux servie par la fin que la plupart des autres personnages de la série (encore une fois, cela ne veut pas dire grand-chose). Bien sûr, son départ pour trouver ce qui est à l’ouest de Westeros semble un peu bizarre (une ligne à Lady Crane ne compte pas comme préfiguration) et elle n’a jamais utilisé ses pouvoirs Faceless Men ou n’a pas été aux prises avec l’éthique de sa virée homicide, mais bon, elle a eu pour tuer le roi de la nuit! Et elle connaît un tueur quand elle en voit un – ou, après avoir vu ce tueur commettre un massacre.

Mais ne limitons pas Arya aux dernières saisons de Thrones. Cette parenthèse concerne les personnages dans leur totalité, et l’arc d’Arya, du garçon manqué provocant à l’assassin anonyme en passant par un frère fidèle, était l’un des plus satisfaisants sur Thrones.

Au prochain tour, Arya a un affrontement avec Nathan Fielder, qui a prévalu après un affrontement incroyablement serré contre Villanelle de Killing Eve. Sur toutes les plates-formes, Fielder a obtenu un peu plus de 52% des voix – celle-ci a été chancelante toute la journée:

Je m’attends à ce que la confrontation avec Arya, que je considère comme une centrale électrique, soit un peu moins mordante.

Et dans le deuxième match dans cette région, nous avons Jesse Pinkman contre Cartman, deux punks qui s’entendraient très bien si jamais ils se rencontraient. Cartman a-t-il également crié “Aimants, salope!” avant? J’ai l’impression qu’il l’a fait.

Région des boss

Je ne peux pas croire que nous ayons été privés de Tony Soprano contre Don Draper, ce qui aurait été la confrontation difficile de tous les temps. Peu de personnages ont défini une ère de télévision comme Soprano et Draper… mais Leslie Knope a battu Draper et va maintenant passer à Soprano. C’est peut-être une bonne chose après tout – cette région serait assez déprimante sans Knope.

Dans la moitié inférieure, Walter White a remporté ses deux affrontements par des marges écrasantes, et devrait être le favori contre l’entraîneur Eric Taylor dans le Sweet Sixteen. Mais Taylor n’est pas léger – il a eu une poussée tardive pour battre Selina Meyer mardi. Une victoire de retour pour Taylor est tellement logique qu’elle est presque trop parfaite – et idem pour Selina perdant une élection serrée.

Entre ces trois mecs et une femme, une chose est sûre: nous n’avons pas nommé cette région «Bosses» pour rien.

Région des voleurs de scènes

En parlant de confrontations qui donnent l’impression de venir tôt, Tyrion contre Dwight est sauvage. Avec deux personnages préférés des fans de deux des émissions les plus populaires de ce siècle, c’est le match que je regarderai le plus près mercredi. Tyrion est l’un des personnages les plus populaires de tous les temps… mais Dwight aussi. Je n’ai aucune idée de qui sortira vainqueur. Celui qui le fera affrontera le vainqueur de la fraude sauvée Ron Swanson et Cersei Lannister, qui se sont imposés contre Peggy Olson, deux têtes de série. Toute combinaison de résultats ici produirait un match passionnant Elite Eight: nous pourrions voir Dwight contre Ron, ou encore plus délicieusement, Tyrion contre Cersei.

Région Wild-Card

Michael Scott va jusqu’au bout dans cette région. Je ne peux pas le voir jouer autrement.

À sa façon, ce tour est Saul Goodman, qui n’est pas un coup sûr, bien sûr. Goodman est aimé non pas pour un mais pour deux spectacles différents, dont l’un est sans doute le drame le plus emblématique du 21e siècle. Mais il n’est pas non plus le personnage le plus notable de cette série, et on ne peut pas en dire autant de Michael. L’Office est devenu l’émission préférée d’Internet à cause de Michael Scott, et alors que l’émission domine les plateformes de streaming, elle est restée à la pointe de l’esprit de nombreuses personnes, même sept ans après sa fin. Mieux appeler Saul pourrait être diffusé en ce moment, mais cela ne correspond toujours pas à l’attrait généralisé de The Office.

C’est Omar contre Larry David dans l’autre affrontement sur ce support. En supposant que Michael passe au tour suivant (pour ne pas trop nous devancer), j’imagine qu’il est toujours un grand favori contre. Après tout, Michael l’a dit le mieux:

“Venez chez le roi, vous ne devriez pas manquer.”

– Omar Little

– Michael Scott.

Pour chaque tour, vous pouvez voter ici sur le site (sauf vous, les bots!), Sur Twitter et sur Instagram tous les jours jusqu’à 18 h. ET.