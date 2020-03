Le meilleur personnage télévisé du siècle Bracket: résultats de la première ronde

La première série de résultats pour le support du meilleur personnage télévisé du siècle de The Ringer est arrivée, et avec elle, il y a eu des éliminations précoces. Beaucoup de ces bouleversements semblent provenir de trois types de préjugés: la récence, Game of Thrones et une catégorie spéciale que j’appelle «Little Brother». (Je vais l’expliquer sous peu.) Le docteur Cristina putain Yang n’est plus avec nous. Starbuck – eh bien, la colère vous maintient en vie. Je peux seulement supposer que chacun d’entre vous qui a voté pour Leslie Knope plutôt que Boyd Crowder n’a jamais vu Justified, et un jour saura à quel point vous vous trompiez. Les trois anciens trônes – Arya, Tyrion et Cersei – sont sortis victorieux, peut-être un signe que nous pouvons tous nous rassembler en tant que société et prétendre que les deux dernières saisons n’ont jamais eu lieu.

La réponse au premier tour a été déconcertante dans sa portée: un total de 2,44 millions de votes ont été exprimés pour toutes les confrontations. Mais maintenant, un nouveau tour de scrutin attend. Allez-y ci-dessous – à chacun sa propre définition du «meilleur personnage», mais sachez simplement que les statistiques de quelqu’un d’autre sont objectivement erronées.

Région des milléniaux

Fleabag perdu, vous monstres

Je ne pense pas qu’il soit injuste de dire que si vous êtes un lecteur régulier de Ringer, vous êtes probablement au courant de l’affection / obsession collective du personnel pour Fleabag et sa créatrice-star Phoebe Waller-Bridge. Il semble donc raisonnable de conclure que chaque vote en faveur de Cartman était une attaque directe contre le personnel de The Ringer. Et il y a eu beaucoup de votes: Eric Cartman de South Park a essuyé le sol avec Fleabag, l’anti-héroïne sans nom au cœur de l’émission. Je n’ai pas encore de plan de vengeance, mais je vais peut-être juste attraper la patte de mon singe et souhaiter que la saison de basket-ball soit suspendue! Voyez comme vous aimez ça!

Quoi qu’il en soit, les petits frères de la nation ont parlé, et Cartman a eu quelque chose en ligne lundi alors que la démocratie protestait contre sa modeste graine de 15 ans. Il est, après tout, la création la plus fine et la plus grossière de South Park: un canon squat, en colère et détestable de blasphèmes paresseux et d’agression, l’ami que personne n’aime vraiment, mais qui était là dans le groupe de copains primordial goo et restera donc à jamais. Aussi: authoritah. Si vous avez déjà été un garçon de 13 ans, cela a probablement suffi pour dépasser Notre-Dame de la combinaison plongeante. J’espère qu’un jour vous trouverez la paix, ou du moins qu’un garçon de 13 ans et son obsession correspondante pour les toilettes viennent vivre chez vous.

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(7) Tim Riggins, «Friday Night Lights»

(0 votes)













0%

(15) Cartman, «South Park»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

La collision entre Arya Stark et Baby Yoda arrive

Avec la victoire d’Arya Stark sur Seth Cohen de The O.C. et la victoire de Baby Yoda contre Ilana Wexler de Broad City, le Round 2 met en place un match avec le potentiel de déchirer la galaxie nouvellement réunie: Arya contre Yodes.

Dans le coin rouge, nous avons la plus jeune fille Stark, une icône féministe sans visage; maîtresse d’épée; et un tueur en série dévoué. Dans le coin bleu, il y a le nourrisson (OK, 50 ans) Yoda (OK, quel que soit le nom de l’espèce – nous ne le saurons peut-être jamais), qui a réchauffé les cœurs à travers le cosmos sur le Mandalorian de cet hiver avec ses énormes yeux caramel. D’une part: tuer le roi de la nuit et sauver l’humanité. De l’autre: envoyer un mudhorn pour sauver la baby-sitter. Je vous entends, je le fais – toute l’humanité contre un seul type? Mais aussi: Wee Yodes a attisé une flamme minuscule et faible dans le cœur de Mando, transformant à lui seul notre avance du chasseur de primes robotique et creux au chasseur de primes robotique, parfois émotionnel (ish?) – une histoire de Grinch pour les âges. (À bien y penser, Arya pourrait probablement bénéficier de son propre bébé Yoda.)

Cette bataille de l’aiguille contre la force peut se résumer à savoir si les électeurs préfèrent le vers Thrones ou Star Wars. Mais je dirais que cette confrontation demande autre chose. Alors qu’elle entre en ses pouvoirs, Arya se consacre à traquer et à vaincre le mal partout où il existe. Baby Yoda est l’autre face de la même médaille: trouver le bien et, dans la mesure où le permettent ses petites pattes de bébé endormies, le protéger. Ils partagent le même objectif, mais diffèrent dans la méthode: détruire le mal, favoriser le bien. Quels lecteurs Ringer préfèrent? Je suppose que nous verrons. Quoi qu’il en soit, le monde pourrait utiliser un peu des deux en ce moment, probablement.

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(5) Arya Stark, «Game of Thrones»

(0 votes)













0%

(4) Baby Yoda, «The Mandalorian»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Les matchs restants de la région:

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(1) Villanelle, «Killing Eve»

(0 votes)













0%

(9) Nathan Fielder, «Nathan for You»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(11) BoJack Horseman, «BoJack Horseman»

(0 votes)













0%

(3) Jesse Pinkman, «Breaking Bad»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant



Région des boss

Le tour 2 va être un bain de sang

Adieu aux morts: Rick Sanchez, Jack Bauer, Dexter Morgan, Boyd Crowder, Paper Boi, Queen Elizabeth, Vic Mackey et Olivia Pope. Puissiez-vous tous devenir vraiment ivres et vraiment, vraiment violents dans un endroit agréable. Peut-être le yacht royal?

Avec notre rappeur, savant fou, monarque, et al. expédiés, le Round 2 est positivement empilé: Tony Soprano contre Liz Lemon, Don Draper contre Leslie Knope, Coach Eric Taylor contre Selina Meyer, et Elizabeth Jennings contre Walter White. Agent du KGB contre cheville ouvrière de la drogue! Mob boss contre écrivain! Celui qui ne pense pas du tout à toi contre celle qui pense à tout le monde, toujours! Président disgracié contre personnage si convaincant que je voterais probablement pour Kyle Chandler réel, dans la vraie vie, si l’occasion se présentait!

Je soupçonne que les rayons de soleil n’ont pas beaucoup de chance. (Non, Lemon n’est pas un optimiste conventionnel mais, vous savez, quand vous êtes dans le même quartier que quelqu’un dont l’enfant a cessé d’utiliser son nom pour appeler «Flynn» à la place – oui, c’est un type à moitié plein de verre.) Walter White semble être un favori pour se frayer un chemin devant tous ses collègues Boss et dans le Final Four, mais si quelqu’un pouvait couper ses conneries et le faire sortir alors qu’il était encore à mi-discours dramatique, c’est Liz Jens.

Les rencontres de la région:

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(1) Tony Soprano, «The Sopranos»

(0 votes)













0%

(9) Liz Lemon, «30 Rock»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(5) Don Draper, «Mad Men»

(0 votes)













0%

(4) Leslie Knope, «Parks and Recreation»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(6) L’entraîneur Eric Taylor, «Friday Night Lights»

(0 votes)













0%

(3) Selina Meyer, «Veep»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(7) Elizabeth Jennings, «Les Américains»

(0 votes)













0%

(2) Walter White, «Breaking Bad»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant



Région des voleurs de scènes

NoHo Hank fait tomber Al Swearengen

Maintenant, regarde. J’adore NoHo Hank – j’aime. Mais je n’ai pas d’autre choix que de supposer que chaque vote contre Al Swearengen a été émis par quelqu’un qui n’a pas regardé Deadwood. Ce qui, vous le savez, OK – il a été diffusé pendant 14 longues années, et on ne sait pas si les téléviseurs existaient même à l’époque. (Regardez plus Timothy Olyphant, les gens!) Parce que si vous aviez vu Al au travail, eh bien:

Mais félicitations à NoHo Hank, qui est vraiment ravissant, sinon tout à fait le chat de Cheshire qui a battu tous les temps qu’il a abattu. Notre gars avait probablement besoin d’un W après tout ce qui s’est passé avec les bouddhistes.

Les rencontres de la région:

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(1) Tyrion Lannister, «Game of Thrones»

(0 votes)













0%

(9) Leon Black, «Freinez votre enthousiasme»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(5) Dwight Schrute, «The Office»

(0 votes)













0%

(13) NoHo Hank, «Barry»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(6) Gob Bluth, «Arrested Development»

(0 votes)













0%

(3) Ron Swanson, «Parcs et loisirs»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(7) Cersei Lannister, «Game of Thrones»

(0 votes)













0%

(2) Peggy Olson, «Mad Men»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant



Région Wild-Card

Les idiots pourraient être imparables

Considérez certains de ceux qui sont tombés ici au premier tour: Cristina Yang, Nora Durst. Connaisseurs intrigants, tous. Et considérez certains de ceux qui ont atteint le tour suivant: Michael Scott, Charlie Kelly, Kenny Powers, Pete Campbell. Les idiots, mes amis, gagnent.

Pas du tout non plus – Michael Scott a remporté 91% des voix, Charlie Kelly 81%, Kenny Powers 77%. Pete Campbell est arrivé à un pourcentage moins autoritaire de 59%, peut-être parce que lui – quelqu’un qui pense certainement qu’il est dans le camp des complices complices – était contre le fumier de Fargo de Kirsten Dunst, Peggy Blumquist. Malheureusement pour Pete, il fera maintenant face au petit Omar de The Wire, nous verrons donc jusqu’où son intelligence peut le mener.

Les rencontres de la région:

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(1) Michael Scott, «The Office»

(0 votes)













0%

(8) Charlie Kelly, «Il fait toujours beau à Philadelphie»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(5) Saul Goodman, «Breaking Bad» / «Better Call Saul»

(0 votes)













0%

(4) Rust Cohle, «True Detective»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(6) Kenny Powers, «Eastbound & Down»

(0 votes)













0%

(3) Larry David, «Freinez votre enthousiasme»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel personnage devrait avancer?























0%

(10) Pete Campbell, «Mad Men»

(0 votes)













0%

(2) Omar Little, «The Wire»

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Pour chaque tour, vous pouvez voter ici sur le site Internet, sur Twitter et sur Instagram tous les jours jusqu’à 18 h. ET.