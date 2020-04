Il y a un mois, lorsque nous assemblions notre support du meilleur personnage télévisé du siècle, l’une des premières questions soulevées en interne était: «Les personnages de télé-réalité comptent-ils?»

Nous avons décidé que la réponse était non; la télé-réalité est un genre en soi – une série d’expériences psychologiques qui se transforment en divertissement, mettant les gens dans des scénarios inconfortables et frappant Record. (Honnêtement, cette phrase n’est qu’un résumé plus détaillé du slogan de The Real World, un pionnier de l’espace: “Découvrez ce qui se passe lorsque les gens cessent d’être polis et commencent à devenir réels.”) La télévision réalité est un monde de compétition, la romance, et surtout le drame – une représentation surréaliste, parfois hautement produite, de la nature humaine et des plus petites poches de la société. Il contient des multitudes et regorge de ses propres personnages: héros, anti-héros, méchants et gars en costume qui apparaissent de nulle part simplement pour signaler des choses qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes, comme si oui ou non la dernière rose sur un podium est en effet «la rose finale».

Et donc les icônes de MTV, E !, et Bachelor Nation – parmi tant d’autres – ont été séparées de Michael Scott, Tony Soprano, Arya Stark et Cartman. (C’était le bon appel, mais à certains égards, c’est une honte: Cartman contre Honey Boo Boo aurait été un match pour les âges.) Mais maintenant, c’est leur temps: Bienvenue dans la suite, le meilleur support de personnage de télé-réalité .

Avant de plonger, quelques règles de base:

Il n’y avait aucune limite d’âge cette fois-ci: l’intégralité de la télé-réalité était éligible. (Le genre n’a pas vraiment été lancé sérieusement jusqu’au début des années 90, donc limiter le champ aux débutants du 21e siècle semblait inutile.)

Nous avons institué une clause de moralité et choisi de ne pas inclure les personnages qui ont commis ou ont été accusés d’actes graves tels que le harcèlement sexuel ou la violence domestique.

Je suppose que nous devrions définir légèrement la «télé-réalité». Par définition, le genre est la télévision non scénarisée (dans une certaine mesure) et mettant en scène des personnes – plutôt que des acteurs – dans des scénarios non scénarisés (encore une fois, dans une certaine mesure). Vous le saviez probablement. Ce qui est le plus important à noter, c’est qu’il y a une différence entre la télé-réalité et la programmation non-fiction, qui comprend également des émissions de voyage comme No Reservations and Diners, Drive-ins et Dives. Toutes les émissions de télé-réalité ne sont pas des émissions de fiction, mais toutes les émissions de non-fiction ne sont pas des émissions de télé-réalité. (Le support TV de voyage viendra ensuite; Anthony Bourdain et Guy Fieri s’affronteront en finale.)

À partir de là, le processus a imité la création du premier support, les membres du personnel de Ringer classant leurs personnages de télé-réalité préférés. À partir de ces résultats, l’ensemencement a été calculé de 1 à 64; Les personnages ont ensuite été classés en quatre régions: les têtes d’affiche, les antagonistes, les hôtes et les juges et les MVP Sneaky. Certes, les frontières entre ces quatre catégories peuvent être floues, mais nous aborderons tout cas de pollinisation croisée ci-dessous.

Avec le champ défini, c’est à vous de décider. Pour chaque tour, vous pouvez voter ici sur le site Internet, sur Twitter et sur Instagram tous les jours jusqu’à 18 h. HE, jusqu’à vendredi, lorsque les bureaux de vote fermeront à 21 heures. Le vote se déroulera comme suit:

Lundi: Ronde de 64

Mardi: Ronde de 32

Mercredi: Doux 16

Jeudi: Elite Eight

Vendredi matin: Carré final

Vendredi après-midi: Championnat

Samedi: Le gagnant dévoilé

[Major Chris Harrison voice.] C’est sur le point d’être… le support en ligne le plus spectaculaire… que vous ayez jamais vu.

Les têtes d’affiche

(1) Kim Kardashian, suivre les Kardashian contre (16) Dog the Bounty Hunter, Dog the Bounty Hunter

(1) Kim Kardashian: Il semble inutile d’expliquer l’impact de Kim Kardashian – la femme a pris un peu de notoriété d’être la petite amie du sextape de Ray J et la fille de l’un des avocats du procès pour meurtre d’OJ Simpson et s’est lancée, ainsi que toute sa famille, dans la célébrité. Depuis, Kim est devenue une marque universelle – et une avocate en formation? – mais elle l’a fait dans le cadre de l’émission de téléréalité de sa famille, qui … est principalement une question d’existence continue de la famille. Grâce à l’omniprésence pure et à une très bonne cryface, Kim a étendu le pouvoir et l’influence de la télé-réalité. Pour le meilleur ou pour le pire, elle est une tête de série jusqu’au bout.

(16) Chien le chasseur de primes: En 2004, un homme est devenu célèbre (enfin, la «renommée») en étant exactement comme annoncé: Dog the Bounty Hunter était, en fait, un chasseur de primes, et je serai damné s’il ne ressemblait pas à un chien. Duane Chapman, avec son mulet et ses lunettes de soleil Oakley, était trop bizarre pour être ignoré – un homme avec un code, un casque Bluetooth et un penchant pour rassembler les criminels. Il est la conclusion logique de l’obsession américaine pour les flics. Un trésor étrange, mais un trésor quand même.

(8) Boston Rob Mariano, Survivor vs. (9) Jessica Simpson, The Newlyweds

(8) Boston Rob: Apparu pour la première fois sur Survivor: Marquises en 2001, Boston Rob est devenu l’un des principaux héros de la série, affichant un esprit vif, un esprit persistant et un bel accent fait sur mesure pour The Town. De tous les concurrents que Survivor a jamais lancés, Boston Rob a probablement été le plus facile à trouver; et après avoir remporté Survivor: Redemption Island en 2011 – sa première victoire en quatre tentatives – Jeff Probst a qualifié sa performance «d’aussi proche d’un jeu parfait que n’importe qui a joué sur Survivor». Il possède également une société contractante IRL et publie des vidéos pratiques sur Instagram comme un Chip Gaines plus cool.

(9) Jessica Simpson: «Est-ce ce poulet, ce que j’ai? Ou est-ce du poisson? ” Jessica Simpson a réfléchi sur un bol de thon pendant que son nouveau mari, Nick Lachey, regardait avec stupéfaction. Avec cette seule phrase, Simpson s’est lancée dans le temple de la renommée de la télé-réalité. Bien sûr, Simpson est célèbre pour de nombreuses autres raisons, mais nous ne pouvons pas ignorer ses contributions au genre en tant que l’une des mères fondatrices de “Pouvez-vous croire qu’elle vient de dire cela?” or.

(5) Paris Hilton, The Simple Life contre (12) Nicole Richie, The Simple Life

(5) Paris Hilton: En 2003, les légendes de la télé-réalité Mary-Ellis Bunim et Jonathan Murray (le duo derrière The Real World) ont décidé de prendre deux filles riches — une héritière de la fortune des hôtels Hilton et une héritière de… “All Night Long” — et les ont forcées à voir comment vit l’autre moitié. Square s’enchaîne en cercles – une tradition de télé-réalité séculaire. Paris était, pour maintenir la métaphore, la cheville carrée par excellence – amusante, continuellement prête à poser des questions comme: “Qu’est-ce que Walmart, un endroit qui vend, comme, des murs?” En tant que point de contraste parfait sur The Simple Life, elle était extrêmement apologiste à propos de son privilège, et donc la personne parfaite pour rire.

(12) Nicole Richie: Richie, d’autre part, est devenu étonnamment le cœur de The Simple Life. Elle était clairement plus intelligente que Paris – ou du moins moins disposée à jouer à la muette – et étonnamment habile à faire preuve d’empathie et de relations avec les pauvres âmes salées de la terre sur lesquelles ce duo hollywoodien avait été imposé. Elle était aussi légitimement drôle – tu te retrouvais à rire avec elle presque autant que tu te moquerais d’elle. Je sais qu’il est injuste de dresser les stars de The Simple Life les unes contre les autres, mais c’est aussi délicieusement amusant, alors pourquoi diable pas?

(4) Nene Leakes, The Real Housewives of Atlanta vs. (13) Kate Gosselin, Jon & Kate Plus 8

(4) Fuites de Nene: Un personnage de tous les temps. Une véritable star. Nene Leakes est la star de la réalité la plus délicieusement vicieuse à avoir jamais existé. Elle a des bars pendant des jours et aucun filtre. Sa sauvagerie est un spectacle et un cadeau. Nene Leakes a dit: «Je vais vous casser la nuque et sortir vos globes oculaires en même temps», puis a fait un effet sonore: «Boop boop!» Nene Leakes a déclaré: “Votre p * t a quitté votre corps.” Ce n’est pas si compliqué: Real Housewives of Atlanta est le meilleur de la franchise Bravo, et Nene est son meilleur personnage.

13. Kate Gosselin: Que Dieu bénisse quiconque doit élever huit enfants. Et – je suppose? – que Dieu bénisse Kate Gosselin, qui, pendant des années, a fourni des divertissements en tant que mère épuisée par ses nombreux enfants et son mari idiot. Sa plus grande (la pire?) Contribution à la société, cependant, est les développements qu’elle a faits dans le domaine de la coiffure de May-I-parler-à-votre-manager.

(6) Lauren Conrad, The Hills contre (11) Kelly Clarkson, American Idol

(6) Lauren Conrad: Écoutez, je vais aller dans ma tombe avec l’idée que LC était le véritable méchant de The Hills, et que la plupart des problèmes de la société remontent à MTV qui nous a convaincus qu’elle était un héros. (Regardez ça !!!) Mais ses contributions au genre ne peuvent pas être escomptées. LC était notre fenêtre sur «le vrai comté d’Orange», puis «le vrai Los Angeles», elle faisait partie de plusieurs triangles amoureux emblématiques, elle a été internée chez Teen Vogue, elle a sauté le voyage à Paris, elle a livré l’emblématique «Tu sais quoi Tu l’as fait!” ligne et également perfectionné la larme unique. Je suis l’équipe Heidi jusqu’à ma mort, mais LC la mérite.

(11) Kelly Clarkson: American Idol devient-il ce qu’il a fait sans la puissance indéniable de son premier vainqueur? Est-ce que le spectacle bombe si la nation choisit Justin Guarini à la place? Clarkson est un triple gagnant d’un Grammy qui est devenu platine plusieurs fois et a réussi sa transition vers l’organisation de talk-shows de jour; Guarini fait maintenant des publicités bizarres avec Dr. Pepper. Alors … je vais aller avec “non”.

(3) Nicole «Snooki» Polizzi, Jersey Shore c. (14) Kaitlyn Bristowe, The Bachelorette

(3) Snooki: Il n’y a pas beaucoup de stars – en réalité la télévision et au-delà – qui ont mérité le droit d’être connues par un seul nom. Leo, Madonna, Snooki. La petite bobine de surbrillance est devenue presque immédiatement une icône de la réalité après la première de Jersey Shore. Et vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour comprendre pourquoi: son mélange de comportements téméraires, de dévouement aux philosophies YOLO et de loyauté tribale pieuse est un mélange qui la rend facile à regarder mais aussi facile à entretenir. C’est la petite sœur que vous aimeriez avoir… même si vous savez que vous avez de la chance de ne pas avoir à la poursuivre sur une promenade de plage.

(14) Kaitlyn Bristowe: Les pistes les plus convaincantes de The Bachelor et The Bachelorette sont celles qui plient le spectacle pour les adapter, comme Colton Underwood, qui a joué le système des producteurs et a ensuite sauté par-dessus une clôture pour leur échapper. Mais avant même que Colton ne remette en question les règles du spectacle, Kaitlyn a regardé des années de tradition et de formalité et a demandé: «Pourquoi?» Sachant que les leads ne sont pas censés avoir des relations sexuelles avant les Fantasy Suites, Kaitlyn a bafoué les règles et a emmené Nick Viall au lit la semaine 6. “C’est quelque chose dont je ne pense pas que je devrais avoir honte”, a déclaré Bristowe après la fin de sa saison. , répondant au contrecoup généré par son choix. “Je ne sais pas si j’aurais fait quelque chose de différent. Parce que quoi? Si j’avais attendu 10 jours pour le faire dans la Fantasy Suite et ne pas en parler, ça aurait été mieux? » Kaitlyn voulait faire quelque chose – quelque chose qui est généralement très normal dans une relation – et elle l’a donc fait. Et en remettant en question les restrictions de The Bachelorette, elle en a fait une meilleure émission de télévision.

(7) Bethenny Frankel, The Real Housewives of New York vs. (10) Flavour Flav, Flavour of Love

(7) Bethenny Frankel: Il est difficile d’expliquer à quel point l’ouragan Bethenny était au début de RHONY. Elle est entrée dans le spectacle avec des couteaux – pleins de vrais discours qui étaient impossibles à ne pas apprécier – et elle en est sortie une marque pour elle-même. Je sais que vous avez eu un martini Skinnygirl au cours de votre vie; ne mens pas. Mais peut-être que la plus grande puissance de Bethenny est sa capacité à imprégner la sauvagerie de la télé-réalité d’un air de classe. C’est un vrai exploit.

(10) Flavour Flav: Oh, M. Flav – que dire de lui? Il y a peut-être trop de choses à mentionner à propos de son émission de compétition rom, probablement la seule à être tristement célèbre pour des incidents impliquant de la broche et de la défécation en intérieur. Mais, en termes de preuves de sa grandeur de réalité, nous pouvons nous en tenir au point principal: il y a eu plusieurs saisons centrées sur l’idée que plus de 25 femmes voulaient épouser ce gars-un homme frêle à la fin de la quarantaine qui portait un géant des horloges autour de son cou et criait souvent son propre nom – et nous étions tous comme, “Eh bien, oui, bien sûr.”

(2) Cardi B, Love & Hip-Hop: New York contre (15) Honey Boo Boo, Here Comes Honey Boo Boo

(2) Cardi B: Avant d’avoir les fesses rouges (et les dents droites), Cardi B était une figure indomptable à la télé-réalité. Cardi a transformé la célébrité de la réalité en une forme d’art, autant une performance qu’une représentation de la vie réelle – regardez la façon dont elle s’arrête avant «pour toujours» au début de ce clip. Le recul est de 20/20, mais en revoyant Love & Hip-Hop, il n’est pas si surprenant que Cardi soit maintenant le MC féminin le plus populaire de la planète. Elle était un personnage singulier: sans cesse divertissant, véritablement drôle et incroyablement unique. Une fille régulière, dégulente et shmegular du Bronx.

(15) Honey Boo Boo: Je ne peux certainement pas expliquer la montée en puissance de Honey Boo Boo, un mème qui a transcendé les tout-petits et diadèmes de TLC pour devenir un nom familier. Mais dois-je vraiment le faire? C’est Honey Boo Boo. C’est tout ce que je peux dire!

Les antagonistes

(1) Spencer Pratt, The Hills contre (16) Sanjaya Malakar, American Idol

(1) Spencer Pratt: À un moment donné en 2009, Spencer et sa petite amie d’alors Heidi Montag étaient, selon un sondage USA Today, le troisième couple le plus populaire d’Amérique – derrière Brad Pitt et Angelina Jolie et Barack et Michelle Obama. Tel était le pouvoir de Spencer, ou plutôt, le pouvoir de haïr Spencer. Il était le parfait méchant de MTV, un intrigant blond qui était en cristaux et qui aurait rompu l’amitié idyllique de LC et Heidi à Hollywood. Et il a accueilli toute la fumée d’une manière qui ne faisait que le détester davantage. Mais ils ont adoré le haïr. Et près d’une décennie à l’écart de The Hills, Spencer a eu le dernier mot: la relation avec Heidi, que l’on croyait majoritairement être DOA, est toujours aussi solide.

(16) Sanjaya: Dans la sixième saison d’American Idol, l’agent du chaos connu sous le nom de Sanjaya a fait son entrée dans le Top 12 avec de belles serrures pulpeuses et une voix chantante tout à fait correcte. Et puis il a juste… continué d’avancer, même s’il ne le méritait clairement pas. C’était un bâillon orchestré par le site Web Vote for the Worst qui a commencé drôle, est devenu plus drôle, puis a tourné au vinaigre alors que la légitimité d’Idol a commencé à être menacée. Sanjaya lui-même n’était pas un troll, mais sa présence prolongée dans la série a prédit leur ascension – si vous regardez assez près, la saison 6 d’Idol est l’histoire d’Internet dans les années 2010.

(8) Teresa Giudice, The Real Housewives of New Jersey contre (9) Paul Hollywood, Great British Baking Show

(8) Teresa Giudice: Avez-vous déjà vu la vidéo de Teresa renversant une table? Je suis sûr que c’est une question stupide, mais regardez-la à nouveau. Une telle colère, un tel pouvoir, un tel… Jerseyness. Il y a peu de personnages de télé-réalité qui ont été aussi dangereusement imprévisibles que Teresa – ce qui, bien sûr, a fait d’elle un si grand personnage de télé-réalité.

(9) Paul Hollywood: “Mais Paul Hollywood est un juge!” un fidèle inexplicable de Paul Hollywood jappe probablement en ce moment. Mais écoutez: bien qu’il puisse, en fait, être juge sur Great British Baking Show, cela ne signifie pas qu’il n’est pas aussi un méchant. La façon dont il joue avec les émotions de ces doux britanniques, la façon dont il rencontre les poignées de main avec une joie tyrannique, la façon dont il porte des chemises avec des poignets loufoques. L’homme est un ennemi de l’État, à qui il ne faut pas faire confiance. (Il est également parfait dans son travail.)

(5) Tiffany «New York» Pollard, I Love New York contre (12) Sandra Diaz-Twine, survivante

(5) New York: Une fois juste «celle sur laquelle Pumkin a craché dans Flavour of Love», New York a pris cette infamie et en a construit une carrière. Elle était un méchant, oui – en quelque sorte même comme la star de son spectacle – mais surtout, un personnage à ne pas manquer. Si la meilleure façon d’évaluer la pénétration d’un personnage dans la culture populaire est de regarder le volume de mèmes qu’ils ont engendrés, eh bien, New York semble avoir pénétré plus profondément que la plupart des personnages de cette tranche.

(12) Sandra Diaz-Twine: Sandra a brûlé le chapeau de Russell. Nous pourrions parcourir encore plus de mots sur le gameplay impitoyable de Sandra et son charisme complice, et comment elle est l’une des antagonistes de tous les temps de Survivor, mais à quoi ça sert? Sur une île où les gens n’ont pas beaucoup de biens personnels, elle a transformé un chapeau d’homme en cendre. Incroyable!

(4) Kristin Cavallari, Laguna Beach contre (13) Jake Pavelka, The Bachelor

(4) Kristin Cavallari: En raison de ses cheveux parfaitement blonds et de son visage incroyablement symétrique, Kristin a été jetée dans le scélérat dès le départ. Elle était un ennemi redoutable pour Lauren Conrad dans la bataille de Laguna Beach contre Stephen Colletti (dites-le dans la voix de Kristin: Steeeephaaaaan). Et bien que Kristin n’ait jamais été aussi mauvaise – la plupart de ses actions sur Laguna et The Hills sont entièrement défendables si vous vous souciez de les défendre – elle était parfaitement présentée comme une méchante fille, et elle a bien joué le rôle. De plus, c’est une légende de la télé-réalité dont le travail a duré trois décennies, et c’est la raison pour laquelle la télé-réalité Jay Cutler existe. Nous lui devons beaucoup, pour plusieurs raisons.

(13) Jake Pavelka: Revenez juste sur cette vidéo du moment où The Bachelor a diffusé une session spéciale de thérapie de couple après que la relation de Pavelka avec Vienne Girardi soit devenue très méchante publiquement après leur saison. La suffisance est stupéfiante! Quel monstre! Quel personnage incontestablement observable!

(6) Dr Will Kirby, Big Brother contre (11) Jax Taylor, Vanderpump Rules

(6) Dr Will Kirby: “Je voudrais parler à la maison en tant que groupe”, a déclaré Kirby lors de la septième saison de Big Brother. “C’est vraiment une saison d’étoiles, car je suis étonné par votre gameplay ici. Maintenant, beaucoup d’entre vous sont venus vers moi et ont dit: «Will, vous ne semblez pas vraiment y être. Vous n’avez pas vraiment l’air de vouloir jouer. »Et vous avez dit:« Pourquoi? Quelle en était la raison? “Et je me suis dit:” Je ne sais pas. “Je ne sais pas pourquoi – je ne comprends pas. J’ai donc eu un cœur à cœur avec moi-même et j’ai dit: «Will, quelle est la raison? Pourquoi avez-vous tant de mal à jouer? »Et c’est la vérité: la saison 2, la saison que j’ai gagnée, il y avait beaucoup de gens que je détestais, et il était facile pour moi de motiver et de trouver des personnes que je n’aimais pas. Et cela m’a donné du pouvoir; cela m’a donné une raison de vouloir jouer; cela m’a donné une raison de vouloir me battre; cela m’a donné une raison de vouloir retirer des gens du jeu. Ensuite, je me suis dit: «Alors, pourquoi n’ai-je pas eu cette motivation?» Et j’ai pensé que c’était parce que j’aimais vraiment tout le monde ici. Mais j’ai réalisé que c’était le contraire: je ne peux pas trouver un individu à haïr, parce que je vous hais tous. ” Ce discours mérite d’être diffusé au Villain Hall of Fame, juste à côté du discours de Gordon Gekko «Greed is good» de Wall Street.

(11) Jax Taylor: Un personnage captivant s’il en a jamais existé – un personnage de télé-réalité qui est presque un id pur, plein de machisme fanfaron, de tromperie et de mauvaise prise de décision, et pas une once de honte. Voici son règne chaotique sur SUR.

(3) Omarosa Manigault Newman, The Apprentice contre (14) Jessica Batten, Love Is Blind

(3) Omarosa: Mettons de côté le tout «faisait partie de l’administration Trump» et concentrons-nous sur la méchanceté de la télé-réalité. Sur The Apprentice – et dans des apparitions ultérieures sur d’autres programmes de téléréalité – Omarosa a construit la formule des antagonistes de la télé-réalité moderne. Sa marque d’intrigue sans vergogne, d’égoïsme sans vergogne et de magnétisme indéniable ont préparé le moule pour d’innombrables personnages de télé-réalité à venir. Elle a peut-être laissé sa personnalité télévisuelle trop saigner dans la vraie vie, mais ses contributions au genre ne peuvent pas passer inaperçues.

(14) Jessica Batten: Même les émissions de télé-réalité en streaming ont besoin d’antagonistes, et Jessica Batten – un agitateur de pot qui était facile à détester – était la parfaite pour Love Is Blind. Le moment où elle a dit: “Je ne le fais pas”, c’est le moment où elle a rejoint un groupe estimé de légendes.

(7) Juan Pablo Galavis, The Bachelor vs. (10) Joe Budden, Love & Hip-Hop: New York

(7) Juan Pablo: Mon gars JP a l’honneur distinct d’être le seul baccalauréat à se faire larguer par un concurrent pendant la semaine Fantasy Suites. Pour les concurrents, le but du spectacle est de se rendre à la fin: Juan Pablo était tellement détestable qu’à quelques centimètres de la ligne d’arrivée, Andi Dorfman a supplié d’être renvoyé chez lui. Et sa performance de rupture a été si bien reçue qu’elle est ensuite devenue la Bachelorette! (La prochaine Bachelorette, Clare Crawley, a également gagné en popularité en dénonçant JP.) La plupart des saisons de The Bachelor fonctionnent parce que le rôle principal est convaincant, ou du moins incroyablement sympathique; La saison 18 a fonctionné pour la raison opposée.

(10) Joe Budden: Avant d’être le Stephen A. Smith du hip-hop, il était… le Stephen A. Smith de la télé-réalité hip-hop. Certains personnages de télé-réalité veulent juste regarder le monde brûler – Budden est le meilleur d’entre eux. Il est un baril de poudre qui marche, et ce qui le rend formidable, c’est qu’il le sait.

(2) Chris «CT» Tamburello, Le défi contre (15) Nick Viall, Le baccalauréat

(2) CT: CT n’est pas mentionné dans Brett Martin’s Difficult Men, le livre séminal sur les anti-héros modernes de la télévision, mais il pourrait très bien l’être. Il est la réponse du Défi à Tony Soprano, un personnage imposant physiquement qui est rapide à la violence et au comportement irrationnel, et tellement de charisme que vous finissez par vous enraciner malgré ses actions souvent méprisables. CT s’est récemment transformé en un gros softie – littéralement, comme Jay de cette dernière saison peut en témoigner – mais n’oubliez jamais Peak CT, un véritable monstre qui a fait des ravages dans les maisons du Challenge.

(15) Nick Viall: Viall était d’abord un méchant sur la saison d’Andi Dorfman de The Bachelorette, puis, d’une manière ou d’une autre, il est revenu dans la saison suivante de l’émission et était celui qui avait couché avec Kaitlyn. (Le clou dans le cercueil pour le statut de méchant de Viall était sa demande à Andi, “Si tu n’étais pas amoureux de moi, comment se fait-il que tu m’as fait l’amour?” Sur l’épisode “After the Final Rose” de la saison, comme si les femmes n’étaient pas Je n’ai pas le droit d’avoir des relations sexuelles sans culpabilité; il s’est ensuite excusé pour le commentaire.) Rien sur Viall n’a jamais été vraiment sournois ou répugnant – il a simplement mérité cette distinction en exprimant son opinion, en étant bon au jeu de The Bachelorette et en ayant un visage légèrement perforable. Mais quand il s’agit de regarder la télé-réalité, ça suffit.

Les hôtes et juges

(1) Jeff Probst, survivant c. (16) Randy Fenoli, dites oui à la robe

(1) Jeff Probst: Depuis 20 ans maintenant, Probst a ancré Survivor à la fois comme un bastion d’intégrité robuste et un spectateur perplexe. Il imprègne en quelque sorte le spectacle d’un sentiment de légitimité – comme s’il était un expert de la vie sur des îles éloignées – et agit également comme la voix du public, exprimant la perplexité et la sass si nécessaire, et incitant les concurrents avec une main habile.

(16) Randy Fenoli: Ne détestez pas Randy, le maire de Kleinfeld, qui peut trouver une robe pour la plus grande des bridezillas. Aucun défi n’est trop grand pour ce mec: jetez-lui une femme qui veut une robe noire et dans quelques secondes, il frappera à la porte de sa loge avec quatre options. L’homme est une légende et Pnina Tornai lui doit au moins 5 millions de dollars pour la publicité native.

(8) Padma Lakshmi, Top Chef vs. (9) Tim Gunn, Project Runway

(8) Padma Lakshmi: Je pouvais écouter Padma parler de nourriture pendant des jours. Gracieuse, autoritaire, chaleureuse, drôle, inexplicablement intimidante, elle est tout ce que vous voulez chez un hôte. (Elle est aussi beaucoup plus cool que Tom Colicchio, et si vous lui demandez, il est le plus cool.)

(9) Tim Gunn: Parcourez ce support pendant une seconde – jetez un coup d’œil. L’un des autres personnages a-t-il un slogan aussi emblématique que «Faites-le fonctionner!»? Non? C’est ce que je pensais.

(5) Tyra Banks, Next Top Model américain contre (12) Carson Kressley, Queer Eye for the Straight Guy

(5) Tyra Banks: Nous pourrions continuer encore et encore sur la performance inimitable de Banks en tant qu’animatrice de ANTM – sur la façon dont elle était exactement ce dont le spectacle avait besoin, sur la façon dont elle abordait le travail avec un sérieux sérieux, sur la façon dont elle avait littéralement apporté «féroce» à la compétition. Mais rien de ce que je dis ne pourrait être une meilleure justification de son ensemencement que simplement un lien vers le “Nous étions tous enracinement pour vous!” vidéo. C’est ce que je vais faire.

(12) Carson Kressley: Savant de la mode de l’Œil Queer original pour le hétéro, Kressley était clairement une star dès la seconde du lancement du spectacle sur Bravo – et il continue de l’être à ce jour. Mais sa personnalité et son charisme remarquables ont fait plus que faire de lui une star de la réalité de tous les temps. En 2003, cela a également accru la visibilité des homosexuels en Amérique et a probablement prouvé à beaucoup que les homosexuels étaient aussi accessibles que quiconque.

(4) RuPaul, RuPaul’s Drag Race contre (13) The Property Brothers, The Property Brothers

(4) RuPaul: Sashay loin et permettez-moi de vous présenter l’une des plus grandes icônes de la télévision – pas seulement la télé-réalité. Bien qu’il ne soit pas le seul hôte dans cette région à avoir remporté plusieurs Emmy – sacrément vous, Probst! – il est certainement le seul à avoir jamais accueilli Saturday Night Live. Il est un trésor national, et en ce qui concerne la télévision de compétition, Drag Race de RuPaul reste la crème de la crème.

(13) The Property Brothers: Je dois être honnête: Jonathan et Drew Scott me font peur; il y a des choses étranges dans la vallée qui se passent ici. (C’est aussi pourquoi ils sont l’une des deux paires de ce support à être entrés en duo; ils ne peuvent tout simplement pas être séparés.) Mais tous les hôtes qui ont construit un public suffisamment grand pour lancer une croisière thématique entière méritent de participer ici. De plus, ils ont juste aidé Brad Pitt à remodeler le hangar de son maquilleur (et lui ont permis de toucher un tas de matériaux). C’était assez stupide d’eux.

(6) Chip & Joanna Gaines, Fixer Upper vs. (11) TJ Lavin, The Challenge

(6) Chip & Joanna: Les seigneurs de Waco; les saints patrons du shiplap; les honorables défenseurs de l’art des mots. Dites ce que vous voulez du goût extrêmement spécifique des Gaines dans la décoration intérieure, le couple est à la pointe de la télévision de rénovation. Leur schtick est adorable, leur badinage impeccable – ils sont un idéal. Et au cas où vous ne croiriez pas en leur immense pouvoir: Quand est venu le moment pour Discovery Inc. de réinventer le réseau de bricolage, ils étaient essentiellement comme, “Euh, pourquoi ne donnons-nous pas à Chip et Joanna un réseau entier?” C’est ça le pouvoir.

(11) TJ Lavin: Il est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait The Challenge sans TJ (ou «Teej»), qui anime la série depuis 26 saisons. Vraisemblablement, en l’absence de honte et de manipulation psychologique de Lavin, les candidats quitteraient à gauche et à droite. Les concurrents de The Challenge lui donnent son drame, mais TJ Lavin lui donne son cœur et son sens du but.

(3) Simon Cowell, American Idol contre (14) Jon Taffer, Bar Rescue

(3) Simon Cowell: Pendant des années, des millions de personnes ont afflué sur leurs téléviseurs deux fois par semaine pour avoir le privilège de regarder Simon Cowell absolument dunk sur les gens. C’était vraiment ça – il était si bon à se moquer des mauvais chanteurs que le regarder faire devenait la télévision de rendez-vous. De «Il est dit ici que vous avez travaillé comme chanteuse de mariage? Combien ont abouti au divorce? ” à “On aurait dit que vous aviez été frappé”, il n’y avait personne de mieux pour livrer un démontage.

(14) Jon Taffer: VOUS APPELLEZ C’UN SUPPORT F ** KING? REGARDEZ CE S ** T, VOUS JOIGNEZ? PENSEZ-VOUS QUE C’EST UN CONTENU INTERNET VIABLE? VOUS AVEZ LIRE VRAIMENT CECI ET A DÉCIDÉ DE LE PUBLIER EN LIGNE. J’ai honte de faire partie de ce support et j’ai honte pour vos parents que vous étiez jamais né. FERME-LE!!!

(7) Ryan Seacrest, American Idol vs. (10) Gordon Ramsay, Hell’s Kitchen

(7) Ryan Seacrest: En plus d’être l’hôte de longue date de l’un des programmes de téléréalité les plus réussis de tous les temps et le seul hôte de la saison 1 assez intelligent pour rester (désolé, Brian Dunkleman), Seacrest fait la liste de ses contributions à l’univers de la télé-réalité . L’homme est le créateur de Keeping Up With the Kardashians et de toutes ses retombées ultérieures; son impact est indescriptible.

(10) Gordon Ramsay: La même chose qui a été dite pour Simon Cowell peut être dite pour Gordon Ramsay – sauf qu’au lieu de vous appeler “hors-clé”, Gordon Ramsay mettra un morceau de pain de chaque côté de votre visage et vous forcera à vous appeler un sandwich idiot.

(2) Chris Harrison, The Bachelor / The Bachelorette contre (15) Abby Lee Miller, Dance Moms

(2) Chris Harrison: Seul mon homme, Chris Harrison, a pu construire une carrière entière en accueillant un spectacle qui, à toutes fins utiles, n’a pas besoin d’un hôte. But The Bachelor and The Bachelorette aren’t what they are without him—without the stray heart-to-hearts between him and a lead, without the “this is the final rose” pop-ins. One moment that speaks to Harrison’s hard-to-explain genius: When Colton jumped over that fence, Chris merely, with plain amazement, stated, “He just jumped the fucking fence.” Again, it’s hard to explain why, exactly, that was the perfect reaction—but it was. And on rewatch, it’s still the funniest detail of the scene.

(15) Abby Lee Miller: Look, of course it’s not enjoyable to watch an adult woman humiliate a bunch of 10-year-olds and their mothers. Ah, what the heck—I’m sorry, it’s pretty enjoyable. Reveling in the bad behavior of others is often the main point of reality TV, and no one on reality TV behaves worse than Abby Lee Miller.

The Sneaky MVPs

(1) Mike “The Situation” Sorrentino, Jersey Shore vs. (16) Kendra Wilkinson, The Girls Next Door

(1) The Situation: “My abs are so ripped up, we call it the situation.” With that one line, Mike Sorrentino waltzed into our hearts. Every character on Jersey Shore has their merits, but Mike remains the best, and most compelling; a tragic figure hidden underneath hair gel and a spray tan. On the brink of a physical altercation, Mike once knocked himself out. But despite his insecurities and always-simmering misogyny, Mike was the glue, the one who kept the family together—and family was the most important part of Jersey Shore.

(16) Kendra Wilkinson: Remember how there was a reality show about Hugh Hefner’s girlfriends? The 2000s: what a time to be alive. Kendra was the standout of the trio, a brash, loud, semi-tom-boyish character who shattered the general perception of the Playboy Bunny. After The Girls Next Door, Kendra went on to star in several of her own reality shows, which proved her staying power in the genre.

(8) Heidi Pratt, The Hills vs. (9) Fredrik Eklund, Million Dollar Listing New York

(8) Heidi Pratt: Heidi’s journey from friend to the other half of The Hills’ evil couple remains one of reality TV’s most iconic turns. She started out as LC’s shy friend and blossomed into her enemy, a character with agency who wasn’t afraid to do what she wanted. (This, by the way, was portrayed as villainous behavior at the time, even though it was, you know, a person living their own life.) She’s an iconic figure in the reality world, if only for being the “you” in Conrad’s “You know what you did!”

(9) Fredrik Eklund: No one is a bigger fan of Fredrik than our own Mallory Rubin, so I asked her to sum it up: “He’s a total dynamo. Charismatic, unapologetically weird. He really leans into his style and his affectations and tries to make everything a signature, like his high leg kick when he lands a deal. He has a SUPER (I mean SUPER) hot husband. He’s always been the best at showing us his personal life on the show, from his family back in Sweden, to meeting/marrying Derek, to their struggle to have kids (they do now and they’re beautiful). And he’s the absolute best at the actual real estate side of it. No. 1 in the No. 1 city.” And then she added: “TL;DR: awesome at his job; funny/weird; charming family guy, all in one.” And then on top of that, she added: “good hair, bad tattoo.”

(5) Stevie J, Love & Hip-Hop: Atlanta vs. (12) Stassi Schroeder, Vanderpump Rules

(5) Stevie J: Stevie J has a certain power that’s especially useful on reality TV: by merely existing, he attracts drama. Sure, most of the time he finds himself at the center of controversy due to his own actions—he once asked both of his girlfriends if they would consider throuples therapy—but other times it seems to just knock on his door. But no matter the situation, he often reacts to it in an unbelievably charming way: with a bemused shrug and a sly smile. He’s a perfect reality TV character.

(12) Stassi Schroeder: Speaking of attracting drama! Stassi is yet another Vanderpump character who seemingly lives and breathes off the stuff. But what separates her from the rest is her sharp wit. She’s funny when it comes around; vicious about it. She’s more or less the Cersei Lannister of reality TV.

(4) Jay Cutler, Very Cavallari vs. (13) Jonathan Van Ness, Queer Eye

(4) Jay Cutler: To find out why Jay Cutler is one of the best reality characters of all time, please read the … approximately 100,000 words I have written about him. It boils down to this: If you thought it was funny watching him not care on the football field, watching him not care in retirement is a million times funnier. (Sadly, Jay and Kristin Cavallari announced their divorce on Sunday, leaving Jay’s reality TV career in doubt; we should let him win this bracket as a going-away present.)

(13) Jonathan Van Ness: We could do a whole blurb about how JVN has the best hair of every character in this entire bracket—but let’s also talk about his skill as a host, an entertainer, a wordsmith, and a person who is patient enough to explain the ingredients of shampoo to men who have seemingly never showered.

(6) Lisa Vanderpump, The Real Housewives of Beverly Hills vs. (11) Johnny Bananas, The Challenge

(6) Lisa Vanderpump: The matron atop Bravo’s food chain (well, just below Andy Cohen), Lisa is the definition of a boss, and not just because she’s featured on a show about the employees of her restaurant. She’s classy, imposing, and willing to go toe-to-toe with any of the Bravo heavy hitters. She also has one of the most endearing, compelling marriages on reality TV. (Love you, Ken.)

(11) Johnny Bananas: “John,” as he was called then, was basically a nonfactor on his season of The Real World. But that just wasn’t the right atmosphere for him—he needed competition. Since joining The Challenge, Johnny Bananas has been its most prominent ambassador and one of its greatest champions. (There’s nothing better than a Bananas toast.) He’s a lifer on the show, and while other competitors might be more popular, none cast a longer shadow than he does; just watch this most recent season, when he goes full Logan Roy and turns an elimination vote into a boardroom meeting straight out of Succession.

(3) Tyler Cameron, The Bachelorette vs. (14) Maci Bookout, Teen Mom

(3) Tyler C.: It’s this simple: No Bachelorette contestant has ever been so hot, so magnetic that the season became about him rather than the lead. Such was the power of Tyler C. in 2019. I mean, the man frickin’ parlayed a finals run on The Bachelorette into dating Gigi Hadid! He’s one of the most important figures in the show’s history.

(14) Maci Bookout: Believe it or not, the Teen Mom universe—which began in 2009 with 16 and Pregnant—has been chugging along for over a decade. During that span, the show has seen its fair share of wayward, sometimes altogether bankrupt, characters whose antics have gone far past the line between entertainment spectacle and real-life spectacle. Maci’s been the best of them, a charming character not bereft of drama—but also with the heart needed to make a show like Teen Mom work.

(7) Christian Siriano, Project Runway vs. (10) Hannah Elizabeth, Love Island

(7) Christian Siriano: The breakout star and winner of Project Runway’s fourth season, Siriano was hilarious, adorable, and really good at making clothes. With a vaguely Hoobastank-ish haircut and a fierce attitude, he wormed his way into viewers’ hearts. His impact still echoes today—he’s now a member of the prestigious Council of Fashion Designers of America, and also a mentor on the revamped Project Runway.

(10) Hannah Elizabeth: Love Island isn’t exactly a show full of iconic characters, but we had to pick one from the series, and Hannah—from the series’ first season—was as good a candidate as any. With her thick Scouse accent, no-bullshit attitude, and attraction to schlubby men, Hannah in part of what made Love Island what it is: an unabashed, sexy, wild reality show.

(2) Kris Jenner, Keeping Up With the Kardashians vs. (15) Captain Lee Rosbach, Below Deck

(2) Kris Jenner: “The devil works hard but Kris Jenner works harder,” the saying goes. It’s really true: While her efficacy as a supportive mother is up for debate, her business savvy and ability to craft a narrative—on TV and IRL—can’t be denied. She’s seen one daughter become one of the most famous people on earth, another become a billionaire, and another become a supermodel—all from the launching pad of a measly reality show. But Kris’s biggest contributions to society—especially for this bracket’s purposes—are the memes, from “You’re doing amazing, sweetie” to that one where she’s holding a gun.

(15) Captain Lee: The calmest part of a hurricane is the eye, right in the middle. As a ship captain, Captain Lee Rosbach of Below Deck clearly knows this. But that’s the key to his greatness: While hopped-up stewards from across the globe and needy VIP guests wild out, Captain Lee comes through with the spot-on one-liners and the much needed moments of Zen. He’s one of the dad characters on reality TV.

