Le meilleur support de personnage de télé-réalité: le combat de chiens de Kim Kardashian

Le 16 mars 2018, les Golden Retrievers de l’Université du Maryland – Baltimore County ont participé au tournoi de la NCAA en tant que 16 têtes de série face aux Virginia Cavaliers, le numéro du tournoi. 1 graine globale. Après une première mi-temps serrée, les Retrievers ont détruit Virginia dans la seconde, gagnant par un score final de 74-54 et devenant la première tête de série de 16 à battre une tête de série. Ce fut une nuit de joie sublime d’un côté et d’embarras total de l’autre.

Le 27 avril 2020, Duane Chapman – un autre type de chien – est entré dans le support du meilleur personnage de télé-réalité de The Ringer en tant que tête de série de 16 têtes de série face à Kim Kardashian, le n ° global du support. 1 graine et, selon tous les témoignages, l’une des personnes les plus célèbres sur terre. Les choses semblaient bizarrement bonnes pour Dog the Bounty Hunter tout au long de la journée, même si ses réalisations les plus notables sont: avoir un mulet cool et appréhender un criminel en 2003 (dans cet ordre). Sur Twitter, où le plus de votes ont été exprimés, il a obtenu 57% des voix. Il obtenait en fait un meilleur engagement social que Kim Kardashian.

Hélas, à la fin, Dog the Bounty Hunter n’a pas pu faire ce que ses frères canins ont fait il y a quelques années.

Hors de la force d’une victoire retentissante sur Instagram – poétique, étant donné que c’est l’application sur laquelle son pouvoir a été amassé – Kim K a vaincu Dog. Mais c’était beaucoup plus proche que l’ensemencement ne l’aurait suggéré: sur toutes les plateformes, Kardashian n’a obtenu que 51,3% des voix. (Les autres 1-graines – Spencer Pratt, Jeff Probst et The Situation – ont progressé avec une moyenne de 77,3% des voix.)

Honnêtement, vous devez le considérer comme une victoire morale pour Dog. Kardashian compte près de 10 fois plus de followers sur Twitter que Dog, a fait la couverture de Vogue et a probablement assez d’argent pour acheter Oakley, la société de lunettes de soleil à laquelle Dog est un client si fidèle. Mais l’argent ne vous achète pas de votes (du moins pas sur The Ringer, et du moins pas encore; Kim, mon Venmo est public). Pendant un jour, Dog the Bounty Hunter était une télé-réalité David qui aspirait à éliminer Goliath. Il n’a pas gagné – et pour être clair, dans aucun monde rationnel qu’il aurait dû – mais il s’est montré. Les chiens (et les chasseurs de primes) partout devraient être fiers.

Ailleurs, ce fut une excellente ronde 1 pour les personnages de The Challenge, The Hills et Vanderpump Rules – même TJ Lavin a prévalu, évinçant le méga-couple HGTV Chip et Joanna Gaines. À l’autre extrémité du spectre, la luge a été difficile pour tous les personnages de la franchise Real Housewives: sur quatre, seul Nene Leakes s’est qualifié pour les huitièmes de finale, et seulement par une mince marge. Quant à la confrontation la plus proche de la journée, Tim Gunn a battu Padma Lakshmi de seulement 0,6%, soit un total de 194 voix. Je suppose que vous pourriez dire qu’il… l’a fait fonctionner?

Venons-en aux matchs du deuxième tour. Pour le Round 2, vous pouvez voter ici sur le site Internet, sur Twitter et sur Instagram jusqu’à 18 h. ET.

Les têtes d’affiche

(1) Kim Kardashian, suivre les Kardashian contre (9) Jessica Simpson, The Newlyweds

(1) Kim Kardashian: Il semble inutile d’expliquer l’impact de Kim Kardashian – la femme a pris un peu de notoriété d’être la petite amie du sextape de Ray J et la fille de l’un des avocats du procès pour meurtre d’OJ Simpson et s’est lancée, ainsi que toute sa famille, dans la célébrité. Depuis, Kim est devenue une marque universelle – et une avocate en formation? – mais elle l’a fait dans le cadre de l’émission de téléréalité de sa famille, qui … est principalement une question d’existence continue de la famille. Grâce à l’omniprésence pure et à une très bonne cryface, Kim a étendu le pouvoir et l’influence de la télé-réalité. Pour le meilleur ou pour le pire, elle est une tête de série jusqu’au bout.

(9) Jessica Simpson: «Est-ce ce poulet, ce que j’ai? Ou est-ce du poisson? ” Jessica Simpson a réfléchi sur un bol de thon pendant que son nouveau mari, Nick Lachey, regardait avec stupéfaction. Avec cette seule phrase, Simpson s’est lancée dans le temple de la renommée de la télé-réalité. Bien sûr, Simpson est célèbre pour de nombreuses autres raisons, mais nous ne pouvons pas ignorer ses contributions au genre en tant que l’une des mères fondatrices de “Pouvez-vous croire qu’elle vient de dire cela?” or.

(5) Paris Hilton, The Simple Life contre (4) Nene Leakes, The Real Housewives of Atlanta

(5) Paris Hilton: En 2003, les légendes de la télé-réalité Mary-Ellis Bunim et Jonathan Murray (le duo derrière The Real World) ont décidé de prendre deux filles riches — une héritière de la fortune des hôtels Hilton et une héritière de… “All Night Long” — et les ont forcées à voir comment vit l’autre moitié. Square s’enchaîne en cercles – une tradition de télé-réalité séculaire. Paris était, pour maintenir la métaphore, la cheville carrée par excellence – amusante, continuellement prête à poser des questions comme: “Qu’est-ce que Walmart, un endroit qui vend, comme, des murs?” En tant que point de contraste parfait sur The Simple Life, elle était extrêmement apologiste à propos de son privilège, et donc la personne parfaite pour rire.

(4) Fuites de Nene: Un personnage de tous les temps. Une véritable star. Nene Leakes est la star de la réalité la plus délicieusement vicieuse à avoir jamais existé. Elle a des bars pendant des jours et aucun filtre. Sa sauvagerie est un spectacle et un cadeau. Nene Leakes a dit: «Je vais vous casser la nuque et sortir vos globes oculaires en même temps», puis a fait un effet sonore: «Boop boop!» Nene Leakes a déclaré: “Votre p * t a quitté votre corps.” Ce n’est pas si compliqué: Real Housewives of Atlanta est le meilleur de la franchise Bravo, et Nene est son meilleur personnage.

(6) Lauren Conrad, The Hills c. (3) Nicole «Snooki» Polizzi, Côte du New Jersey

(6) Lauren Conrad: Écoutez, je vais aller dans ma tombe avec l’idée que LC était le véritable méchant de The Hills, et que la plupart des problèmes de la société remontent à MTV qui nous a convaincus qu’elle était un héros. (Regardez ça !!!) Mais ses contributions au genre ne peuvent pas être escomptées. LC était notre fenêtre sur «le vrai comté d’Orange», puis «le vrai Los Angeles», elle faisait partie de plusieurs triangles amoureux emblématiques, elle a été internée chez Teen Vogue, elle a sauté le voyage à Paris, elle a livré l’emblématique «Tu sais quoi Tu l’as fait!” ligne et également perfectionné la larme unique. Je suis l’équipe Heidi jusqu’à ma mort, mais LC la mérite.

(3) Snooki: Il n’y a pas beaucoup de stars – en réalité la télévision et au-delà – qui ont mérité le droit d’être connues par un seul nom. Leo, Madonna, Snooki. La petite bobine de surbrillance est devenue presque immédiatement une icône de la réalité après la première de Jersey Shore. Et vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour comprendre pourquoi: son mélange de comportements téméraires, de dévouement aux philosophies YOLO et de loyauté tribale pieuse est un mélange qui la rend facile à regarder mais aussi facile à entretenir. C’est la petite sœur que vous aimeriez avoir… même si vous savez que vous avez de la chance de ne pas avoir à la poursuivre sur une promenade de plage.

(10) Flavour Flav, Flavour of Love vs. (2) Cardi B, Love & Hip-Hop: New York

(10) Flavour Flav: Oh, M. Flav – que dire de lui? Il y a peut-être trop de choses à mentionner à propos de son émission de compétition rom, probablement la seule à être tristement célèbre pour des incidents impliquant de la broche et de la défécation en intérieur. Mais, en termes de preuves de sa grandeur de réalité, nous pouvons nous en tenir au point principal: il y a eu plusieurs saisons centrées sur l’idée que plus de 25 femmes voulaient épouser ce gars-un homme frêle à la fin de la quarantaine qui portait un géant des horloges autour de son cou et criait souvent son propre nom – et nous étions tous comme, “Eh bien, oui, bien sûr.”

(2) Cardi B: Avant d’avoir les fesses rouges (et les dents droites), Cardi B était une figure indomptable à la télé-réalité. Cardi a transformé la célébrité de la réalité en une forme d’art, autant une performance qu’une représentation de la vie réelle – regardez la façon dont elle s’arrête avant «pour toujours» au début de ce clip. Le recul est de 20/20, mais en revoyant Love & Hip-Hop, il n’est pas si surprenant que Cardi soit maintenant le MC féminin le plus populaire de la planète. Elle était un personnage singulier: sans cesse divertissant, véritablement drôle et incroyablement unique. Une fille régulière, dégulente et shmegular du Bronx.

Les antagonistes

(1) Spencer Pratt, The Hills contre (9) Paul Hollywood, Great British Baking Show

(1) Spencer Pratt: À un moment donné en 2009, Spencer et sa petite amie d’alors Heidi Montag étaient, selon un sondage USA Today, le troisième couple le plus populaire d’Amérique – derrière Brad Pitt et Angelina Jolie et Barack et Michelle Obama. Tel était le pouvoir de Spencer, ou plutôt, le pouvoir de haïr Spencer. Il était le parfait méchant de MTV, un intrigant blond qui était en cristaux et qui aurait rompu l’amitié idyllique de LC et Heidi à Hollywood. Et il a accueilli toute la fumée d’une manière qui ne faisait que le détester davantage. Mais ils ont adoré le haïr. Et près d’une décennie à l’écart de The Hills, Spencer a eu le dernier mot: la relation avec Heidi, que l’on croyait majoritairement être DOA, est toujours aussi solide.

(9) Paul Hollywood: “Mais Paul Hollywood est un juge!” un fidèle inexplicable de Paul Hollywood jappe probablement en ce moment. Mais écoutez: bien qu’il puisse, en fait, être juge sur Great British Baking Show, cela ne signifie pas qu’il n’est pas aussi un méchant. La façon dont il joue avec les émotions de ces doux britanniques, la façon dont il rencontre les poignées de main avec une joie tyrannique, la façon dont il porte des chemises avec des poignets loufoques. L’homme est un ennemi de l’État, à qui il ne faut pas faire confiance. (Il est également parfait dans son travail.)

(5) Tiffany «New York» Pollard, I Love New York contre (4) Kristin Cavallari, Laguna Beach

(5) New York: Une fois juste «celle sur laquelle Pumkin a craché dans Flavour of Love», New York a pris cette infamie et en a construit une carrière. Elle était un méchant, oui – en quelque sorte même comme la star de son spectacle – mais surtout, un personnage à ne pas manquer. Si la meilleure façon d’évaluer la pénétration d’un personnage dans la culture populaire est de regarder le volume de mèmes qu’ils ont engendrés, eh bien, New York semble avoir pénétré plus profondément que la plupart des personnages de cette tranche.

(4) Kristin Cavallari: En raison de ses cheveux parfaitement blonds et de son visage incroyablement symétrique, Kristin a été jetée dans le scélérat dès le départ. Elle était un ennemi redoutable pour Lauren Conrad dans la bataille de Laguna Beach contre Stephen Colletti (dites-le dans la voix de Kristin: Steeeephaaaaan). Et bien que Kristin n’ait jamais été aussi mauvaise – la plupart de ses actions sur Laguna et The Hills sont entièrement défendables si vous vous souciez de les défendre – elle était parfaitement présentée comme une méchante fille, et elle a bien joué le rôle. De plus, c’est une légende de la télé-réalité dont le travail a duré trois décennies, et c’est la raison pour laquelle la télé-réalité Jay Cutler existe. Nous lui devons beaucoup, pour plusieurs raisons.

(11) Jax Taylor, Vanderpump Rules vs. (3) Omarosa Manigault Newman, l’apprenti

(11) Jax Taylor: Un personnage captivant s’il en a jamais existé – un personnage de télé-réalité qui est presque un id pur, plein de machisme fanfaron, de tromperie et de mauvaise prise de décision, et pas une once de honte. Voici son règne chaotique sur SUR.

(3) Omarosa: Mettons de côté le tout «faisait partie de l’administration Trump» et concentrons-nous sur la méchanceté de la télé-réalité. Sur The Apprentice – et dans des apparitions ultérieures sur d’autres programmes de téléréalité – Omarosa a construit la formule des antagonistes de la télé-réalité moderne. Sa marque d’intrigue sans vergogne, d’égoïsme sans vergogne et de magnétisme indéniable ont préparé le moule pour d’innombrables personnages de télé-réalité à venir. Elle a peut-être laissé sa personnalité télévisuelle trop saigner dans la vraie vie, mais ses contributions au genre ne peuvent pas passer inaperçues.

(10) Joe Budden, Love & Hip-Hop: New York contre (2) Chris «CT» Tamburello, The Challenge

(10) Joe Budden: Avant d’être le Stephen A. Smith du hip-hop, il était… le Stephen A. Smith de la télé-réalité hip-hop. Certains personnages de télé-réalité veulent juste regarder le monde brûler – Budden est le meilleur d’entre eux. Il est un baril de poudre qui marche, et ce qui le rend formidable, c’est qu’il le sait.

(2) CT: CT n’est pas mentionné dans Brett Martin’s Difficult Men, le livre séminal sur les anti-héros modernes de la télévision, mais il pourrait très bien l’être. Il est la réponse du Défi à Tony Soprano, un personnage imposant physiquement qui est rapide à la violence et au comportement irrationnel, et tellement de charisme que vous finissez par vous enraciner malgré ses actions souvent méprisables. CT s’est récemment transformé en un gros softie – littéralement, comme Jay de cette dernière saison peut en témoigner – mais n’oubliez jamais Peak CT, un véritable monstre qui a fait des ravages dans les maisons du Challenge.

Les hôtes et juges

(1) Jeff Probst, survivant c. (9) Tim Gunn, Project Runway

(1) Jeff Probst: Depuis 20 ans maintenant, Probst a ancré Survivor à la fois comme un bastion d’intégrité robuste et un spectateur perplexe. Il imprègne en quelque sorte le spectacle d’un sentiment de légitimité – comme s’il était un expert de la vie sur des îles éloignées – et agit également comme la voix du public, exprimant la perplexité et la sass si nécessaire, et incitant les concurrents avec une main habile.

(9) Tim Gunn: Parcourez ce support pendant une seconde – jetez un coup d’œil. L’un des autres personnages a-t-il un slogan aussi emblématique que «Faites-le fonctionner!»? Non? C’est ce que je pensais.

(5) Tyra Banks, Next Top Model américain contre (4) RuPaul, RuPaul’s Drag Race

(5) Tyra Banks: Nous pourrions continuer encore et encore sur la performance inimitable de Banks en tant qu’animatrice de ANTM – sur la façon dont elle était exactement ce dont le spectacle avait besoin, sur la façon dont elle abordait le travail avec un sérieux sérieux, sur la façon dont elle avait littéralement apporté «féroce» à la compétition. Mais rien de ce que je dis ne pourrait être une meilleure justification de son ensemencement que simplement un lien vers le “Nous étions tous enracinement pour vous!” vidéo. C’est ce que je vais faire.

(4) RuPaul: Sashay loin et permettez-moi de vous présenter l’une des plus grandes icônes de la télévision, pas seulement la télé-réalité Bien qu’il ne soit pas le seul hôte dans cette région à avoir remporté plusieurs Emmy – sacrément vous, Probst! – il est certainement le seul à avoir jamais accueilli Saturday Night Live. Il est un trésor national, et en ce qui concerne la télévision de compétition, Drag Race de RuPaul reste la crème de la crème.

(11) TJ Lavin, The Challenge contre (3) Simon Cowell, American Idol

(11) TJ Lavin: Il est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait The Challenge sans TJ (ou «Teej»), qui anime la série depuis 26 saisons. Vraisemblablement, en l’absence de honte et de manipulation psychologique de Lavin, les candidats quitteraient à gauche et à droite. Les concurrents de The Challenge lui donnent son drame, mais TJ Lavin lui donne son cœur et son sens du but.

(3) Simon Cowell: Pendant des années, des millions de personnes ont afflué sur leurs téléviseurs deux fois par semaine pour avoir le privilège de regarder Simon Cowell absolument dunk sur les gens. C’était vraiment ça – il était si bon à se moquer des mauvais chanteurs que le regarder faire devenait la télévision de rendez-vous. De «Il est dit ici que vous avez travaillé comme chanteuse de mariage? Combien ont abouti au divorce? ” à “On aurait dit que vous aviez été frappé”, il n’y avait personne de mieux pour livrer un démontage.

(10) Gordon Ramsay, Hell’s Kitchen contre (2) Chris Harrison, The Bachelor / The Bachelorette

(10) Gordon Ramsay: La même chose qui a été dite pour Simon Cowell peut être dite pour Gordon Ramsay – sauf qu’au lieu de vous appeler “hors-clé”, Gordon Ramsay mettra un morceau de pain de chaque côté de votre visage et vous forcera à vous appeler un sandwich idiot.

(2) Chris Harrison: Seul mon homme, Chris Harrison, a pu construire une carrière entière en accueillant un spectacle qui, à toutes fins utiles, n’a pas besoin d’un hôte. Mais The Bachelor et The Bachelorette ne sont pas ce qu’ils sont sans lui – sans le cœur à cœur entre lui et un plomb, sans les pop-ins «c’est la rose finale». Un moment qui parle du génie difficile à expliquer de Harrison: Lorsque Colton a sauté par-dessus cette clôture, Chris a simplement, avec une stupéfaction évidente, déclaré: “Il vient de sauter la putain de clôture.” Encore une fois, il est difficile d’expliquer pourquoi, exactement, c’était la réaction parfaite – mais elle l’était. Et au rewatch, c’est toujours le détail le plus drôle de la scène.

Les MVP Sneaky

(1) Mike «The Situation» Sorrentino, Jersey Shore contre (8) Heidi Pratt, The Hills

(1) La situation: “Mes abdos sont tellement déchirés, nous appelons cela la situation.” Avec cette seule ligne, Mike Sorrentino valsait dans nos cœurs. Chaque personnage de Jersey Shore a ses mérites, mais Mike reste le meilleur et le plus convaincant; une figure tragique cachée sous le gel pour les cheveux et un bronzage en spray. Au bord d’une altercation physique, Mike s’est une fois assommé. Mais malgré ses insécurités et sa misogynie toujours frémissante, Mike était le ciment, celui qui maintenait la famille unie – et la famille était la partie la plus importante de Jersey Shore.

(8) Heidi Pratt: Le voyage de Heidi d’ami à l’autre moitié du couple maléfique de The Hills reste l’un des virages les plus emblématiques de la télé-réalité. Elle a commencé comme l’amie timide de LC et s’est épanouie en son ennemi, un personnage avec une agence qui n’avait pas peur de faire ce qu’elle voulait. (Soit dit en passant, cela a été décrit comme un comportement crapuleux à l’époque, même si c’était, vous savez, une personne vivant sa propre vie.) C’est une figure emblématique du monde de la réalité, ne serait-ce que pour être le «vous» dans Conrad “Vous savez ce que vous avez fait!”

(12) Stassi Schroeder, Vanderpump Rules contre (4) Jay Cutler, Very Cavallari

(12) Stassi Schroeder: En parlant d’attirer le drame! Stassi est encore un autre personnage de Vanderpump qui vit et respire apparemment. Mais ce qui la sépare du reste, c’est son esprit vif. Elle est drôle quand ça arrive; vicieux à ce sujet. Elle est plus ou moins la Cersei Lannister de la télé-réalité.

(4) Jay Cutler: Pour découvrir pourquoi Jay Cutler est l’un des meilleurs personnages de réalité de tous les temps, veuillez lire les… environ 100 000 mots que j’ai écrits à son sujet. Cela se résume à ceci: si vous pensiez que c’était drôle de le regarder ne pas se soucier sur le terrain de football, le regarder ne pas s’en soucier à la retraite est un million de fois plus drôle. (Malheureusement, Jay et Kristin Cavallari ont annoncé leur divorce dimanche, laissant dans le doute la carrière de Jay dans la télé-réalité; nous devrions le laisser gagner cette tranche en tant que cadeau de départ.)

(11) Johnny Bananas, Le défi contre (3) Tyler Cameron, The Bachelorette

(11) Johnny Bananas: «John», comme on l’appelait alors, était essentiellement un non-facteur lors de sa saison de The Real World. Mais ce n’était tout simplement pas la bonne atmosphère pour lui – il avait besoin de compétition. Depuis qu’il a rejoint The Challenge, Johnny Bananas a été son ambassadeur le plus éminent et l’un de ses plus grands champions. (Il n’y a rien de mieux qu’un toast aux bananes.) C’est un condamné à perpétuité dans la série, et bien que d’autres concurrents soient peut-être plus populaires, aucun ne projette une ombre plus longue que lui; il suffit de regarder cette dernière saison, quand il passe plein Logan Roy et transforme un vote d’élimination en une réunion du conseil d’administration tout de suite après la succession.

(3) Tyler C .: C’est aussi simple: aucun concurrent de Bachelorette n’a jamais été aussi chaud, si magnétique que la saison est devenue son sujet plutôt que le leader. Telle était la puissance de Tyler C. en 2019. Je veux dire, l’homme frickin a profité d’une finale exécutée sur The Bachelorette pour sortir avec Gigi Hadid! Il est l’une des figures les plus importantes de l’histoire de l’émission.

(7) Christian Siriano, Project Runway contre (2) Kris Jenner, Keeping Up with the Kardashians

(7) Christian Siriano: Star vedette et vainqueur de la quatrième saison de Project Runway, Siriano était hilarant, adorable et vraiment doué pour la confection de vêtements. Avec une coupe de cheveux vaguement Hoobastank et une attitude féroce, il s’est frayé un chemin dans le cœur des téléspectateurs. Son impact fait toujours écho aujourd’hui: il est maintenant membre du prestigieux Council of Fashion Designers of America, et également mentor sur le Project Runway remanié.

(2) Kris Jenner: “Le diable travaille dur mais Kris Jenner travaille plus dur”, dit le dicton. C’est vraiment vrai: alors que son efficacité en tant que mère de soutien est sujette à débat, son sens des affaires et sa capacité à élaborer un récit – à la télévision et en IRL – ne peuvent pas être niés. Elle a vu une fille devenir l’une des personnes les plus célèbres sur terre, une autre devenir milliardaire et une autre devenir un mannequin – le tout depuis la rampe de lancement d’une émission de télé-réalité maudite. Mais les plus grandes contributions de Kris à la société – en particulier pour les besoins de ce support – sont les mèmes, de “Tu fais des choses incroyables, chérie” à celui où elle tient une arme à feu.

