Le meilleur support de personnage de télé-réalité: Le Sweet 16 est plein de correspondances parfaites

En règle générale, les tours ultérieurs d’une tranche ne correspondent jamais au chaos du premier tour. Le meilleur support de personnage de télé-réalité ne faisait pas exception: après que Dog the Bounty Hunter ait presque bouleversé Kim Kardashian, 1 tête de série, et après un match décisif par seulement 194 voix, le deuxième tour a été défini par des éruptions. Jeff Probst l’a emporté sur Tim Gunn lors d’une promenade; CT a mis Joe Budden dans un sac à dos; Snooki a démoli Lauren Conrad. Il y avait encore des bouleversements – Johnny Bananas à 11 graines sur Tyler C. de The Bachelorette et Flavour Flav à 10 graines sur Cardi B – mais ces bouleversements n’étaient pas du tout proches. Les bananes ont recueilli 71,5% des voix, tandis que Flav a obtenu 61,9%.

Mais en entrant dans le Sweet 16, les choses cesseront d’être polies et commenceront à devenir réelles. Il ne reste que des frappeurs lourds, et cette dernière manche comprend une série de rencontres délicieusement chargées. Premièrement, il y a Kim Kardashian, 1 tête de série, contre Paris Hilton, 5 têtes de série. C’est une confrontation parfaitement parallèle – à bien des égards, Hilton était la version bêta du genre de célébrité que Kardashian perfectionnerait plus tard. Non seulement cela, la carrière de télé-réalité de Kim a commencé techniquement grâce à Hilton – n’oubliez jamais son camée sur The Simple Life:

Ouais, ouais, je sais – ce ne sont pas les citations réelles. Parfois, cependant, il suffit d’imprimer la légende. La question est maintenant: est-ce que l’actuel Kardashian irrésistiblement célèbre apparaîtra dans le Sweet 16, ou Paris nous ramènera-t-il en 2006 et la réduira-t-il à un placard-organisateur?

Ailleurs dans de grands affrontements, il y a Spencer Pratt contre Kristin Cavallari, deux anciens de The Hills. Spencer et Kristin ne se sont jamais affrontés dans The Hills – leurs rôles de petits perturbateurs blonds les ont trouvés plus alignés que jamais – donc au lieu de régler un score, cette confrontation détermine quel est le personnage le plus indélébile de la série. Lauren Conrad et Heidi Pratt, l’épouse de Spencer, sont tombées au deuxième tour. Après le troisième tour, il ne restera plus qu’un seul personnage de The Hills.

Et puis il y a la bataille de Grande-Bretagne dans la région des hôtes et juges: Simon Cowell à 3 têtes de série contre Gordon Ramsay à 10 têtes de série. Quel duo, les deux Britanniques les plus méchants à avoir percé la télévision américaine. Cowell a dit un jour: «Si vos fonctions de sauveteur étaient aussi bonnes que votre chant, beaucoup de gens se noieraient»; Ramsay a dit un jour: “Je souhaite que tu sautes dans le four.” Ce sont tous les deux des saccades formidables et légendaires. J’aimerais que cette confrontation ne soit pas déterminée par un vote; au lieu de cela, je souhaite que nous puissions enfermer Cowell et Ramsay dans une pièce et les faire s’insulter pendant 10 minutes consécutives. Maintenant, ce serait une excellente télé-réalité.

Voici le reste des affrontements Sweet 16:

Pour ce tour, vous pouvez voter ici sur le site Internet, sur Twitter et sur Instagram jusqu'à 18 heures. ET.

Les têtes d’affiche

(1) Kim Kardashian, Suivre le rythme des Kardashian contre (5) Paris Hilton, The Simple Life

(1) Kim Kardashian: Il semble inutile d’expliquer l’impact de Kim Kardashian – la femme a pris un peu de notoriété d’être la petite amie du sextape de Ray J et la fille de l’un des avocats du procès pour meurtre d’OJ Simpson et s’est lancée, ainsi que toute sa famille, dans la célébrité. Depuis, Kim est devenue une marque universelle – et une avocate en formation? – mais elle l’a fait dans le cadre de l’émission de téléréalité de sa famille, qui … est principalement une question d’existence continue de la famille. Grâce à l’omniprésence pure et à une très bonne cryface, Kim a étendu le pouvoir et l’influence de la télé-réalité. Pour le meilleur ou pour le pire, elle est une tête de série jusqu’au bout.

(5) Paris Hilton: En 2003, les légendes de la télé-réalité Mary-Ellis Bunim et Jonathan Murray (le duo derrière The Real World) ont décidé de prendre deux filles riches — une héritière de la fortune des hôtels Hilton et une héritière de… “All Night Long” — et les ont forcées à voir comment vit l’autre moitié. Square s’enchaîne en cercles – une tradition de télé-réalité séculaire. Paris était, pour maintenir la métaphore, la cheville carrée par excellence – amusante, continuellement prête à poser des questions comme: “Qu’est-ce que Walmart, un endroit qui vend, comme, des murs?” En tant que point de contraste parfait sur The Simple Life, elle était extrêmement apologiste à propos de son privilège, et donc la personne parfaite pour rire.

(3) Nicole «Snooki» Polizzi, Jersey Shore contre (10) Flavour Flav, Flavour of Love

(3) Snooki: Il n’y a pas beaucoup de stars – en réalité la télévision et au-delà – qui ont mérité le droit d’être connues par un seul nom. Leo, Madonna, Snooki. La petite bobine de surbrillance est devenue presque immédiatement une icône de la réalité après la première de Jersey Shore. Et vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour comprendre pourquoi: son mélange de comportements téméraires, de dévouement aux philosophies YOLO et de loyauté tribale pieuse est un mélange qui la rend facile à regarder mais aussi facile à entretenir. C’est la petite sœur que vous aimeriez avoir… même si vous savez que vous avez de la chance de ne pas avoir à la poursuivre sur une promenade de plage.

(10) Flavour Flav: Oh, M. Flav – que dire de lui? Il y a peut-être trop de choses à mentionner à propos de son émission de compétition rom, probablement la seule à être tristement célèbre pour des incidents impliquant de la broche et de la défécation en intérieur. Mais, en termes de preuves de sa grandeur de réalité, nous pouvons nous en tenir au point principal: il y a eu plusieurs saisons centrées sur l’idée que plus de 25 femmes voulaient épouser ce gars-un homme frêle à la fin de la quarantaine qui portait un géant des horloges autour de son cou et criait souvent son propre nom – et nous étions tous comme, “Eh bien, oui, bien sûr.”

Les antagonistes

(1) Spencer Pratt, The Hills contre (4) Kristin Cavallari, Laguna Beach

(1) Spencer Pratt: À un moment donné en 2009, Spencer et sa petite amie d’alors Heidi Montag étaient, selon un sondage USA Today, le troisième couple le plus populaire d’Amérique – derrière Brad Pitt et Angelina Jolie et Barack et Michelle Obama. Tel était le pouvoir de Spencer, ou plutôt, le pouvoir de haïr Spencer. Il était le parfait méchant de MTV, un intrigant blond qui était en cristaux et qui aurait rompu l’amitié idyllique de LC et Heidi à Hollywood. Et il a accueilli toute la fumée d’une manière qui ne faisait que le détester davantage. Mais ils ont adoré le haïr. Et près d’une décennie à l’écart de The Hills, Spencer a eu le dernier mot: la relation avec Heidi, que l’on croyait majoritairement être DOA, est toujours aussi solide.

(4) Kristin Cavallari: En raison de ses cheveux parfaitement blonds et de son visage incroyablement symétrique, Kristin a été jetée dans le scélérat dès le départ. Elle était un ennemi redoutable pour Lauren Conrad dans la bataille de Laguna Beach contre Stephen Colletti (dites-le dans la voix de Kristin: Steeeephaaaaan). Et bien que Kristin n’ait jamais été aussi mauvaise – la plupart de ses actions sur Laguna et The Hills sont entièrement défendables si vous vous souciez de les défendre – elle était parfaitement présentée comme une méchante fille, et elle a bien joué le rôle. De plus, c’est une légende de la télé-réalité dont le travail a duré trois décennies, et c’est la raison pour laquelle la télé-réalité Jay Cutler existe. Nous lui devons beaucoup, pour plusieurs raisons.

(3) Omarosa Manigault Newman, l’apprenti c. (2) Chris «CT» Tamburello, le défi

(3) Omarosa: Mettons de côté le tout «faisait partie de l’administration Trump» et concentrons-nous sur la méchanceté de la télé-réalité. Sur The Apprentice – et dans des apparitions ultérieures sur d’autres programmes de téléréalité – Omarosa a construit la formule des antagonistes de la télé-réalité moderne. Sa marque d’intrigue sans vergogne, d’égoïsme sans vergogne et de magnétisme indéniable ont préparé le moule pour d’innombrables personnages de télé-réalité à venir. Elle a peut-être laissé sa personnalité télévisuelle trop saigner dans la vraie vie, mais ses contributions au genre ne peuvent pas passer inaperçues.

(2) CT: CT n’est pas mentionné dans Brett Martin’s Difficult Men, le livre séminal sur les anti-héros modernes de la télévision, mais il pourrait très bien l’être. Il est la réponse du Défi à Tony Soprano, un personnage imposant physiquement qui est rapide à la violence et au comportement irrationnel, et tellement de charisme que vous finissez par vous enraciner malgré ses actions souvent méprisables. CT s’est récemment transformé en un gros softie – littéralement, comme Jay de cette dernière saison peut en témoigner – mais n’oubliez jamais Peak CT, un véritable monstre qui a fait des ravages dans les maisons du Challenge.

Les hôtes et juges

(1) Jeff Probst, Survivor vs. (5) Tyra Banks, Next Top Model américain

(1) Jeff Probst: Depuis 20 ans maintenant, Probst a ancré Survivor à la fois comme un bastion d’intégrité robuste et un spectateur perplexe. Il imprègne en quelque sorte le spectacle d’un sentiment de légitimité – comme s’il était un expert de la vie sur des îles éloignées – et agit également comme la voix du public, exprimant la perplexité et la sass si nécessaire, et incitant les concurrents avec une main habile.

(5) Tyra Banks: Nous pourrions continuer encore et encore sur la performance inimitable de Banks en tant qu’animatrice de ANTM – sur la façon dont elle était exactement ce dont le spectacle avait besoin, sur la façon dont elle abordait le travail avec un sérieux sérieux, sur la façon dont elle avait littéralement apporté «féroce» à la compétition. Mais rien de ce que je dis ne pourrait être une meilleure justification de son ensemencement que simplement un lien vers le “Nous étions tous enracinement pour vous!” vidéo. C’est ce que je vais faire.

(3) Simon Cowell, American Idol vs. (10) Gordon Ramsay, Hell’s Kitchen

(3) Simon Cowell: Pendant des années, des millions de personnes ont afflué sur leurs téléviseurs deux fois par semaine pour avoir le privilège de regarder Simon Cowell absolument dunk sur les gens. C’était vraiment ça – il était si bon à se moquer des mauvais chanteurs que le regarder faire devenait la télévision de rendez-vous. De «Il est dit ici que vous avez travaillé comme chanteuse de mariage? Combien ont abouti au divorce? ” à “On aurait dit que vous aviez été frappé”, il n’y avait personne de mieux pour livrer un démontage.

(10) Gordon Ramsay: La même chose qui a été dite pour Simon Cowell peut être dite pour Gordon Ramsay – sauf qu’au lieu de vous appeler “hors-clé”, Gordon Ramsay mettra un morceau de pain de chaque côté de votre visage et vous forcera à vous appeler un sandwich idiot.

Les MVP Sneaky

(1) Mike «The Situation» Sorrentino, Jersey Shore contre (4) Jay Cutler, Very Cavallari

(1) La situation: “Mes abdos sont tellement déchirés, nous appelons cela la situation.” Avec cette seule ligne, Mike Sorrentino valsait dans nos cœurs. Chaque personnage de Jersey Shore a ses mérites, mais Mike reste le meilleur et le plus convaincant; une figure tragique cachée sous le gel pour les cheveux et un bronzage en spray. Au bord d’une altercation physique, Mike s’est une fois assommé. Mais malgré ses insécurités et sa misogynie toujours frémissante, Mike était le ciment, celui qui maintenait la famille unie – et la famille était la partie la plus importante de Jersey Shore.

(4) Jay Cutler: Pour découvrir pourquoi Jay Cutler est l’un des meilleurs personnages de réalité de tous les temps, veuillez lire les… environ 100 000 mots que j’ai écrits à son sujet. Cela se résume à ceci: si vous pensiez que c’était drôle de le regarder ne pas se soucier sur le terrain de football, le regarder ne pas s’en soucier à la retraite est un million de fois plus drôle. (Malheureusement, Jay et Kristin Cavallari ont annoncé leur divorce dimanche, laissant dans le doute la carrière de Jay dans la télé-réalité; nous devrions le laisser gagner cette tranche en tant que cadeau de départ.)

(11) Johnny Bananas, le défi contre (2) Kris Jenner, suivre les Kardashians

(11) Johnny Bananas: «John», comme on l’appelait alors, était essentiellement un non-facteur lors de sa saison de The Real World. Mais ce n’était tout simplement pas la bonne atmosphère pour lui – il avait besoin de compétition. Depuis qu’il a rejoint The Challenge, Johnny Bananas a été son ambassadeur le plus éminent et l’un de ses plus grands champions. (Il n’y a rien de mieux qu’un toast aux bananes.) C’est un condamné à perpétuité dans la série, et bien que d’autres concurrents soient peut-être plus populaires, aucun ne projette une ombre plus longue que lui; il suffit de regarder cette dernière saison, quand il passe plein Logan Roy et transforme un vote d’élimination en une réunion du conseil d’administration tout de suite après la succession.

(2) Kris Jenner: “Le diable travaille dur mais Kris Jenner travaille plus dur”, dit le dicton. C’est vraiment vrai: alors que son efficacité en tant que mère de soutien est sujette à débat, son sens des affaires et sa capacité à élaborer un récit – à la télévision et en IRL – ne peuvent pas être niés. Elle a vu une fille devenir l’une des personnes les plus célèbres sur terre, une autre devenir milliardaire et une autre devenir un mannequin – le tout depuis la rampe de lancement d’une émission de télé-réalité maudite. Mais les plus grandes contributions de Kris à la société – en particulier pour les besoins de ce support – sont les mèmes, de “Tu fais des choses incroyables, chérie” à celui où elle tient une arme à feu.

