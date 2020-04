Le melon d’Angleterre Stuart Broad insiste toujours sur le fait qu’il aurait frappé le premier le matin où il a lancé l’un des plus grands sorts de cendres de tous les temps

C’est une bonne chose que Stuart Broad n’ait pas été capitaine d’essais en Angleterre ce jour fatidique à Trent Bridge en 2015.

Dans ce qui reste les manches les plus courtes du test de cricket, Broad a lancé l’un des plus grands sorts de l’histoire des Ashes alors que les hôtes ont quinquiné l’Australie pour 60 en seulement 111 balles.

Le visage stupéfait de Broad est l’une des images durables de la série Ashes 2015

L’athlète de 33 ans a pris 8 pour 15 pour remporter la série 2015 pour l’Angleterre de la manière la plus incroyable.

Mais si cela ne tenait qu’à lui, l’Angleterre aurait frappé le premier après avoir remporté le tirage ce matin-là.

«Cela semble affreux à dire maintenant», a-t-il déclaré à talkSPORT. «À Trent Bridge, il peut grignoter lentement le premier jour, puis accélérer plus rapidement le deuxième jour.

«Ayant tellement joué là-bas pour Notts, je savais que vous gagniez beaucoup de matchs au bâton en premier.

«Je marquais ma course et Shane Warne est passé devant moi. Il aimait jouer au bol en dernier sur le terrain usé, mais il m’a regardé et m’a dit: «Même moi, je jouerais au bol aujourd’hui».

“Alors peut-être que je me suis trompé!”

En tant que melon, même accompli comme Broad, ce n’est pas trop souvent que vous voyez votre nom dans la colonne des guichets huit fois, en particulier contre les Australiens.

Et le matelot d’Angleterre admet qu’il ne s’en est toujours pas remis, même cinq ans plus tard.

“Je n’arrive toujours pas à croire le look de la carte de pointage”, a ajouté Broad.

«Je regarde en arrière avec beaucoup de tendresse, mais aussi avec beaucoup de destin. Beaucoup de choses ont joué en notre faveur.

«J’avais bouleversé des milliers de overs à Trent Bridge, je me sentais très à l’aise là-bas.

“Les conditions étaient ce mouvement parfait – juste la moitié d’une largeur de chauve-souris.

“C’était un rêve pour un melon, et toutes les captures ont été prises.”

