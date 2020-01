Le mème Dolly Parton Challenge prend les médias sociaux

Dolly Parton est la vraie chèvre et je ne pense pas que quiconque contesterait cela.

Mais si vous avez besoin d’une ligne de plus pour son CV extrêmement long, c’est parti: elle a commencé un mème – je ne suis pas sûr que c’était intentionnel mais de toute façon, c’est génial! – en publiant un quatuor de photos d’elle-même, en les étiquetant comme si elle les publiait sur diverses plateformes de médias sociaux. Il y a le plus formel que vous utiliseriez pour LinkedIn, un plus artistique pour Instagram, etc. «Trouvez-vous une femme qui peut tout faire», a-t-elle écrit.

Et maintenant, les gens travaillent de 9h à 17h (je suis contractuellement obligé de faire cette blague, désolé non désolé) pour relever le Dolly Parton Challenge.

Voici l’original:

Et parce que nous sommes pour la victoire, voici quelques versions sportives:

Certaines personnes célèbres l’ont adopté:

Nous avons quelque chose à faire.

.