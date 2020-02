Le mémorial de Kobe Bryant remplit les détails derrière les mythes

La dernière fois que la carrière de basket-ball de Kobe Bryant a été célébrée au Staples Center, la rue parallèle à l’arène, Chick Hearn Court, a été fermée pour accueillir une fête. La zone est devenue Kobeland, avec une grande roue, des jeux d’arcade sur le thème de Kobe et des fans portant de nombreux maillots de Bryant, et le jeu ce soir-là est devenu une réunion de facto dans laquelle les légendes des Lakers ont commémoré la carrière de joueur de Kobe.

Lundi, Chick Hearn Court a été de nouveau fermé, mais la teneur de la célébration était différente. Près d’un mois après la mort de Kobe, de sa fille Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère, la zone autour de l’arène était alourdie par une humeur sombre. Malgré le nombre de personnes, il n’y a pas eu de frénésie – les gens portant des maillots de Kobe ont traîné tranquillement de leurs voitures en lignes qui les mèneraient au mémorial à l’intérieur de l’arène. Les mots «célébration de la vie» sont apparus partout – sur les écrans au-dessus et autour de L.A. Live, la place en face du Staples Center, et dans les programmes et sur les billets commémoratifs (tous répertoriés comme «section 8, rangée 24, siège 2»). Des milliers de fans et de légendes de la NBA se sont présentés, mais cette fois pour pleurer et célébrer la vie de Kobe et de sa fille Gigi.

Photos par Paolo Uggetti

À 8 h 24, un groupe de fans faisant la queue a éclaté en un chant «Ko-be» qui a fait écho dans toute la région. Lorsque la famille Bryant – Vanessa Bryant et ses trois autres filles, Natalia, Bianka et Capri – est entrée dans l’arène et est passée par une scène entourée de certaines des 33643 roses (une pour chacun des points de carrière de Kobe), les fans ont donné un standing ovation. Beyoncé Knowles a interprété «XO» – «la chanson préférée de Kobe», a-t-elle dit – et «Halo» avant que Jimmy Kimmel, l’hôte de l’événement, ne lise en larmes les noms des victimes. La caméra a filé autour de l’arène, révélant l’ampleur de l’impact de Bryant sur le basket-ball.

Le mémorial de lundi (qui a eu lieu le 24 ou le 2 février, en l’honneur des numéros de maillots de Gigi et Kobe) était pratiquement une convention des grands du basket-ball d’hier et d’aujourd’hui, du football féminin et masculin. La légende de la WNBA, Diana Taurasi, a parlé, tout comme la star de l’Oregon Sabrina Ionescu – qui avaient toutes deux développé des relations non seulement avec Kobe, mais aussi avec Gianna, une basketteuse elle-même qui rêve de devenir pro. James Harden et Russell Westbrook, qui devaient jouer à Houston quelques heures seulement après le mémorial, étaient assis l’un près de l’autre, tous deux portant des lunettes de soleil noires. Devin Booker, qui s’est adapté pour jouer dans l’Utah quelques heures plus tard, était là. Kyrie Irving, Steph Curry, Draymond Green, DeMar DeRozan et Rudy Gay étaient également présents, ainsi que Kyle Kuzma, Anthony Davis et d’autres Lakers. C’était la génération Kobe.

Près d’eux étaient assis des légendes de la NBA, de Magic Johnson à Bill Russell, de Jerry West à Michael Jordan. Les joueurs présents ont créé une chronologie de l’histoire moderne de la NBA.

Après que Vanessa Bryant a prononcé des éloges puissants pour sa fille et son mari, Jordan a offert un coup de main et l’a aidée à quitter la scène. Et après que Taurasi et Ionescu se soient parlés et que le DG des Lakers, Rob Pelinka, a raconté des histoires personnelles de son temps en tant qu’ami et agent de Kobe, Jordan est monté au micro.

«Dans le basket-ball, dans la vie, en tant que parent, Kobe n’a rien laissé dans le réservoir. Il a tout laissé sur le sol », a déclaré Jordan, des larmes coulant immédiatement sur ses joues.

Comme Bryant, Jordan est, et sera toujours, une figure omniprésente du basket-ball. Contrairement à Bryant, Jordan n’est pas resté dans l’œil du public à la retraite. Même s’il possède l’une des 30 équipes de la NBA, nous entendons rarement parler de lui en dehors d’une déclaration préparée ou comme moyen de commercialiser une chaussure. Il apparaît principalement dans notre vie de tous les jours sous forme de meme.

Mais Jordan s’est révélé un côté différent sur scène – et à un moment donné, il a même plaisanté en disant qu’il avait fourni plus de fourrage à ses larmes. Nous avons entendu maintes et maintes fois que Bryant a été poussé à respecter les normes établies par Jordan, et en fait Jordan a examiné de plus près comment cette aspiration s’est déroulée entre les deux: Jordan a déclaré que Kobe avait commencé comme une nuisance pour lui, quelqu’un qui l’appellerait tôt le matin pour parler de jeu de jambes et d’exercices. Mais Jordan a décrit comment ses sentiments envers Bryant se sont rapidement transformés en amour et qu’il a commencé à apprécier à quel point la passion de Kobe pour le jeu ressemblait à la sienne.

“Peut-être que cela a surpris les gens que Kobe et moi étions des amis très proches”, a déclaré Jordan. «Mais nous étions des amis très proches. Kobe était mon cher ami, il était comme un petit frère. »

Alors que certaines histoires touchaient les traits célèbres de Bryant – Shaq a dit qu’il avait essayé une fois de dire à Kobe de passer le ballon davantage en disant: «Il n’y a pas de« je »dans l’équipe», seulement pour que Kobe réponde: «Je sais, mais il y a un« M-E » «dans ce mothafucka» – la plupart des orateurs ont comblé les lacunes autour de la mythologie de Kobe avec des histoires intimes de sa vie privée. Vanessa a dit que Kobe lui avait acheté une robe et le cahier de The Notebook. Pelinka a parlé des matchs de tennis qu’ils ont joués ensemble et comment Kobe a appris à l’oreille la «Sonate au clair de lune» de Beethoven pour jouer pour Vanessa. Ionescu a noté comment Kobe enverrait ses textes d’encouragement, après de bons et de mauvais matchs, et l’entraîneur de basket-ball féminin d’UConn Geno Auriemma et Taurasi ont décrit à quel point il était investi dans le jeu de Gigi et le jeu des femmes dans son ensemble. Jordan, quant à lui, a révélé la profondeur de son lien avec Kobe.

“Ce que Kobe Bryant était pour moi, c’était l’inspiration que quelqu’un se souciait vraiment de la façon dont je jouais ou de la façon dont il voulait jouer”, a déclaré Jordan. «Il voulait être le meilleur joueur de basket-ball qu’il pouvait être. Et au fur et à mesure que je le connaissais, je voulais être le meilleur grand frère que je pouvais être. »

La nature compétitive partagée par Bryant et Jordan est également ce qui les a éloignés de certains de leurs pairs. Pourtant, le mémorial de lundi a montré à quel point l’impact de Kobe était profond sur le passé et le présent de la NBA. Pour les goûts de Booker, Harden et Westbrook, Kobe est leur Jordan. Et après des années à courir après Jordan et à essayer de respecter son héritage, Kobe est finalement devenu non seulement le pair de Jordan, mais son ami.

“Il sait comment vous atteindre d’une manière qui vous affecte personnellement, même s’il est une douleur dans le cul”, a déclaré Jordan en riant. “Mais vous avez un sentiment d’amour pour lui de la façon dont il peut faire ressortir le meilleur de vous.”

Tout au long de la cérémonie, les conférenciers, y compris Jordan, glissaient au présent lorsqu’ils parlaient de Kobe et Gianna. Et c’est la partie la plus difficile de célébrer une vie perdue: pour les célébrer, vous devez vous en souvenir, mais se souvenir d’eux signifie aussi se souvenir qu’ils sont partis. Ce sentiment a imprégné l’arène lundi. Les fans ont applaudi et pleuré; les intervenants ont rappelé de bons souvenirs tout en déplorant qu’il n’y en aura pas de nouveaux.

La semaine de la mort de Kobe, les fans ont laissé d’innombrables messages personnels et souvenirs dans un mémorial de fortune au L.A. Live. Lorsque les procédures ont commencé lundi, ce site avait été nettoyé. Mais alors que les fans sortaient du bâtiment, beaucoup voulaient laisser quelque chose derrière. Pendant qu’ils attendaient les longues files d’attente pour les conduire, ils ont écrit des messages émotionnels sur le trottoir de Chick Hearn Court. Les haut-parleurs à l’intérieur de l’arène ont pu raconter leurs souvenirs de Kobe et Gigi et dire au revoir une dernière fois; c’était un moyen pour les fans de dire le leur.

