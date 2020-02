Le mémorial de Kobe et Gianna Bryant était centré sur l’amour du basket-ball féminin

La célébration de la vie au Staples Center par Kobe et Gianna Bryant a fourni un espace pour pleurer, aimer et se souvenir. Cela a également transmis un message durable. Jusqu’à leur dernier jour, Kobe et Gianna ont voulu accroître leur appréciation pour le basketball féminin. C’est pour cela que tout le monde s’est réuni.

L’événement de lundi a été l’une des scènes les plus inspirantes et déchirantes de l’histoire du sport dans une arène remplie des athlètes et des stars hollywoodiennes les plus reconnaissables au monde. Beyonce a ouvert la cérémonie. Alicia Keyes a joué du piano. Michael Jordan a pleuré la perte de son «petit frère». Shaquille O’Neal a rappelé en plaisantant les tendances égoïstes de Bryant sur le terrain. Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Magic Johnson, Kim Kardashian, Kanye West, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez et des dizaines d’autres célébrités ont vu Vanessa Bryant faire l’éloge de son mari et de sa fille de 13 ans d’une manière à la fois écrasante et magnifique. Avec des millions de spectateurs, ils sont repartis avec le même message:

Le basket-ball féminin mérite votre attention.

“Gigi serait probablement devenu le meilleur joueur de la WNBA”, a déclaré Vanessa. «Elle aurait fait une énorme différence pour le basketball féminin. Gigi était motivée à changer la façon dont tout le monde voyait les femmes dans le sport. Elle a écrit des articles à l’école pour défendre les femmes et a expliqué que la différence de salaire inégale entre les ligues NBA et WNBA n’était pas juste. Et je pense vraiment qu’elle a fait des changements positifs pour les joueurs de la WNBA maintenant. Puisqu’ils savaient que l’objectif de Gigi était de jouer éventuellement dans la WNBA. »

Le message que Vanessa voulait transmettre à la mémoire de Kobe et Gianna était clair dans les orateurs qu’elle avait choisis pour suivre son éloge: Diana Taurasi, la meilleure marqueuse de tous les temps de la WNBA; Sabrina Ionescu, leader de tous les temps du basketball universitaire en triple-double; et l’entraîneur-chef d’UConn Geno Auriemma, pour qui Gianna a toujours voulu jouer. L’événement portait sur la vie de Kobe et Gianna, et pas seulement sur qui ils étaient, mais sur ce qu’ils aimaient – à savoir, leur passion pour la croissance des sports féminins et la création de plateformes pour ceux qui pouvaient le mieux faire.

«Nous avons tous vu un morceau de nous-mêmes dans [Gigi]», A tweeté Gabby Williams, l’attaquant de Chicago Sky et l’ancienne star d’UConn. «Nous jouons et nous battons pour nous améliorer et créer une ligue dans laquelle elle méritait de jouer.»

La mort de Kobe et Gianna a blessé la communauté féminine de basket-ball à un moment où elle gagnait en force. Quelques semaines auparavant, la WNBA a négocié sa meilleure convention collective à ce jour, doublant presque le plafond salarial des meilleures joueuses de la ligue et, pour la première fois, accordant un congé de maternité entièrement payé. C’est un immense tremplin pour un sport sous-estimé, sous-payé et sous-couvert. C’est un saut que les joueurs ont répété à maintes reprises, c’était tout autant pour l’avenir de la ligue que pour le présent.

Même si les meilleurs joueurs de la WNBA n’avaient pas partagé le terrain pendant plus de quelques séances d’entraînement avec Kobe et Gianna, ils faisaient partie de la même équipe. Les voix des basketteurs se sont amplifiées au cours des dernières années, et les Bryants commençaient tout juste à contribuer.

“Si je représentais le présent du football féminin”, a déclaré Ionescu lors du mémorial, quelques heures avant de se rendre à Stanford pour battre l’équipe n ° 4 du pays et devenir la première joueuse de la division I à marquer 2 000 points en carrière, 1 000 passes décisives et 1 000 rebondit, «Gigi était l’avenir et Kobe le savait.

«Je voulais faire partie de la génération qui a changé le basketball pour Gigi et ses coéquipières. Où naître femme ne voulait pas dire naître derrière. Là où la grandeur n’était pas divisée par sexe. “Vous avez trop à donner pour garder le silence.” C’est ce qu’il a dit. C’est ce qu’il croyait. C’est ce qu’il a vécu. Par Gigi, par moi, par son investissement dans le basketball féminin. Ce fut son prochain grand acte. Une fille papa. Le basket-ball à bien des égards n’était qu’une métaphore. “

Il sera toujours difficile de comprendre pourquoi Kobe et Gianna Bryant, Alyssa, Kerry et John Altobelli, Christina Mauser, Payton et Sarah Chester et Ara Zobayan ont été perdus si tragiquement. Mais une collection influente de talents a donné à cette tragédie un objectif lundi. Un sport que tout fan de basket-ball ou de Kobe ne peut ignorer, sachant pour quoi ils se sont battus dans le basket-ball féminin.

«Ce que nous avons, c’est, aujourd’hui, le nombre d’enfants comme Diana [Taurasi] ont été inspirés à faire plus », a déclaré Auriemma. «Pour travailler plus dur. S’efforcer de plus. Les chiffres que nous n’avons pas non plus sont le nombre d’enfants à l’avenir, le nombre de femmes qui vont s’inspirer de la vie de Gigi. Combien de pères vont être inspirés par Kobe pour être pères. Être vraiment des pères comme un père est censé être. »

La pression est exercée sur le reste du monde non seulement pour prendre note de ce que Kobe et Gianna ont dit dans le passé, mais aussi de ce que les personnes qu’ils ont touchées diront à l’avenir. Leurs paroles porteront des traces des Bryants. Ils partageaient un objectif.

“Nous promettons de transmettre l’héritage de Gigi”, a déclaré Taurasi.

La famille Bryant représentait le basketball féminin à une époque où il était toujours considéré comme un produit inférieur. Kobe et Gianna savaient que cela méritait tellement plus.