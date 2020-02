Le meneur de jeu d’Aston Villa, Jack Grealish, «préfère déménager à Manchester United» malgré l’intérêt de Barcelone et du Real Madrid

Le capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, est favorable à un déménagement à Manchester United cet été, selon des informations.

Le joueur de 24 ans, qui a ébloui pour les Villans cette saison avec sept buts et cinq passes décisives, figure sur la liste de souhaits d’été d’Ole Gunnar Solskjaer alors que le Norvégien cherche à poursuivre sa reconstruction à Old Trafford.

Grealish serait favorable à un transfert à Man United

Et selon The Sun, Grealish favorise un passage aux Red Devils, bien qu’il soit lié aux géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid.

Le rapport suggère que les Midlands exigeraient au moins 60 millions de livres sterling pour leur talisman, qui est sur le point de gagner un premier appel à l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate.

Cependant, le déménagement proposé dépendra également de savoir si Villa restera dans le premier vol et si Paul Pogba restera à Man United.

Grealish pourrait décider de rester avec son club d’enfance s’ils s’assurent qu’ils restent dans l’élite, alors que les chefs d’Old Trafford ne se déplaceront pour le meneur de jeu que s’ils vendent Pogba.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France n’est apparu que dans sept matchs de Premier League pour United cette saison, et son absence a vu la spéculation continuer à monter sur son avenir à Old Trafford.

Pogba a été lié à un retour à la Juventus, où il a remporté quatre titres consécutifs de 2012 à 2016, tandis que le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, est également un admirateur du milieu de terrain.

