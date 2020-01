Le meneur de jeu de Tottenham, Christian Eriksen, «accepte les conditions» avec l’Inter Milan pour un transfert d’une valeur de «6,5 millions de livres sterling par an» alors que le contrat arrive à échéance

Le meneur de jeu de Tottenham, Christian Eriksen, a conclu un accord de quatre ans et demi avec l’Inter Milan, selon des informations en Italie.

Le Danois a été fortement lié à un changement du côté d’Antonio Conte ce mois-ci et, selon Gazzetta dello Sport, les Spurs demandent 17,5 millions de livres sterling pour le joueur de 27 ans qu’ils ont payé à l’Ajax 11,5 millions de livres sterling en 2013.

Eriksen avait l’air de dire ses adieux à la fin de la défaite des Spurs à Liverpool

Eriksen a refusé de signer un nouveau contrat dans l’espoir de sceller un éloignement des Spurs, et le rapport suggère qu’il a accepté de réduire ses exigences salariales de 8,5 millions de livres sterling à 6,5 millions de livres sterling pour rejoindre les géants de la Serie A ce mois-ci.

L’ancien joueur de l’Ajax a été hué par certains supporters de Tottenham lorsqu’il a été remplacé lors de la défaite 1-0 contre Liverpool.

Et après le coup de sifflet final, avec d’autres stars de Tottenham, Eriksen est allé applaudir les supporters du club et a fait une course pour un jeune fan qui semblait tenir un drapeau danois.

L’international danois est l’un des joueurs les plus importants de Lilywhite depuis son arrivée, marquant 51 buts et ajoutant 62 passes décisives en 223 apparitions en Premier League.

Et des rapports récents suggèrent que l’Inter est également intéressé par la signature du défenseur de Manchester United, Ashley Young.

Les Nerazzurri sont actuellement deuxièmes au classement de Serie A après 19 matchs, deux points derrière la Juventus, qui a battu la Roma 2-1 dimanche soir.

