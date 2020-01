Le meneur des Warriors voulait être un Knick

Stephen Curry est le cœur et l’âme des Golden State Warriors. Au cours de leur course de cinq ans, Curry a été la pièce maîtresse de tout ce sur quoi l’empire des Guerriers se tient.

Il a remporté trois championnats, deux MVP et battu record après record au cours de la dernière décennie en tant que guerrier. Mais ce n’est pas ainsi qu’il a toujours envisagé que tout se passe, apparemment.

Avant d’être repêché, non seulement Curry pensait-il qu’il irait aux Knicks de New York, mais il VOULAIT aller aux Knicks.

Sur le podcast “All the Smoke” de Stephen Jackson et Matt Barnes, le garde des Warriors a déclaré aux deux anciens vétérans de la NBA que New York était sa destination préférée.

“En y repensant, je voulais aller à New York et j’ai pensé que j’allais à New York.”

Le repêchage de 2009 était déjà un cauchemar pour les fans des Knicks – ils n’étaient qu’à un choix d’obtenir Curry, qui a été sélectionné avec le septième choix au total. Maintenant, ils savent qu’il voulait vraiment venir là-bas? Aie. Juste tordre le couteau, honnêtement.

Les Knicks ont fini par sélectionner Jordan Hill au n ° 8, un choix avant que les Raptors ne débarquent DeMar DeRozan. Hill a été échangé lors de sa saison recrue dans un accord qui a conduit Tracy McGrady à rejoindre les Knicks.

À ce stade, il est normal que les fans des Knicks renforcent les capacités des Warriors. Golden State les a battus à Curry, ils ont éloigné Steve Kerr. Qui est le suivant?

La seule chose qui pourrait être pire, c’est de perdre contre LeBron James… oh attendez.

Ne vous inquiétez pas, fans de Knicks. Votre temps viendra finalement!

Ça pourrait être pire? Enfin, probablement pas. Mais ça pourrait l’être! Pense-y de cette façon. Si les Knicks DID obtiennent Curry, il se révélera probablement être autre chose que Jimmer Fredette aux chevilles cassées.

