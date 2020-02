Le message de Cordoue qui fait le bonheur de l’américanisme

Sebastián Córdova est devenu l’un des joueurs que les fans d’Amérique ont le plus appréciés depuis le dernier tournoi et dans ce tournoi Clausura 2020, le joueur est devenu le pilier de Miguel Herrera dans le schéma américaniste.

Hier, lors du match contre Communications, il était le meilleur homme des Eagles sur le terrain, un footballeur très talentueux qui a adoré les fans d’Amérique et qui sait que faire partie de l’Amérique est la meilleure chose qui puisse arriver en Sa carrière de footballeur professionnel.

Alors que l’Azulcrema canterano est allé à Necaxa en prêt il y a quelques saisons et cela l’a rendu très heureux, il a avoué qu’il n’y a rien de mieux que de faire partie de l’équipe la plus gagnante du football mexicain:

“Quand ils m’ont dit que j’allais à Necaxa, la vérité m’a donné beaucoup de joie parce que j’allais être avec mon peuple, avec ma famille, avec mes amis et ils allaient me voir jouer tous les week-ends là-bas dans la victoire, c’était des bons moments, mais bon, il n’y a rien de mieux que d’être en Amérique “

Maintenant qu’il s’est imposé comme l’un des hommes importants d’Amérique, Córdova a avoué qu’il n’y a rien de mieux que d’être un joueur d’Amérique:

“Je me consacre à être heureux et il n’y a pas de plus grand bonheur que de faire partie de cette équipe”, a-t-il conclu.