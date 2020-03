Le message le plus amical de Higuita pour lutter contre la quarantaine

René Higuita, l’ancien gardien de but d’équipes telles que Valladolid, par exemple, a utilisé leurs réseaux sociaux pour envoyer un joli message sensibiliser la société et maintenir la quarantaine des coronavirus en pleine responsabilité.

“Aujourd’hui, ils m’ont beaucoup envoyé cette image. Si cette photo sert à sensibiliser, je vais aussi l’utiliser », il a commencé par écrire René Higuita sur son compte Twitter officiel. “Première santé, si tu peux faire tes affaires à la maison ne sors pas », a ajouté le Colombien.

Avec ces mots, une photographie de quand Higuita était encore en activité. En elle on le voit quitter le but, une de ces excentricités pour lesquelles il était connu, et comment le rival lui a pris le ballon. L’image a une légende claire: “S’ils vous disent de ne pas sortir, ne sortez pas !!” Un message pour sensibiliser tout le monde à la quarantaine.

Aujourd’hui, cette image m’a été envoyée beaucoup …, si cette photo est utilisée pour prendre CONSCIENCE, je vais aussi l’utiliser … la santé d’abord, si vous pouvez faire vos choses à la maison ne sortez pas … pic.twitter.com/j6rvTIRcEg

– René Higuita (@higuitarene) 19 mars 2020