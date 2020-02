Le meuble d’arcade «NBA Jam» est désormais abordable. Voici d’autres jeux classiques dont nous avons besoin

NBA Jam est peut-être le jeu vidéo de sport le plus influent de tous les temps. Le jeu a été un succès retentissant au début des années 90, à la fois dans l’arcade et sur la console domestique comme Sega ou Super Nintendo, donnant naissance à une variété de jeux de copie qui visaient à faire passer son «réalisme exagéré» dans d’autres sports. Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveau Jam NBA sorti depuis 2010, l’original continue de conserver sa pertinence à ce jour.

Les enfants de 1993 ont toujours rêvé de posséder un jour la version arcade de NBA Jam dans leur propre maison. Il existe maintenant une option quelque peu abordable pour y arriver.

Les précommandes sont maintenant disponibles pour une armoire de style arcade NBA Jam qui sortira le 15 juillet 2020. Elle coûte 499 $. Mon anniversaire est la semaine précédente, au cas où quelqu’un se demanderait.

Le jeu est compatible Wi-Fi, ce qui signifie que vous pouvez jouer contre vos amis qui ont également 500 $ supplémentaires. Le coffret comprend le NBA Jam d’origine, la suite de 1994 NBA Jam Tournament Edition et le rejeton NBA Hangtime de 1996.

Malheureusement, nous n’avons toujours pas de version avec des listes mises à jour, probablement parce que l’équipe de LeBron James et Anthony Davis serait trop incroyable pour nos cerveaux humains simples.

Commencez à économiser de l’argent maintenant. Pendant que nous y sommes, voici quelques autres vieux jeux d’arcade que nous aimerions posséder:

RBI Baseball

J’avais l’habitude de jouer à ce jeu au Dairy Queen local, mais cela coûtait un quart par manche. Je ne pense pas avoir jamais joué à un jeu complet. Je l’ai adoré à cause de l’utilisation de vrais joueurs, et je pense que c’était l’un des premiers à adopter la licence des joueurs. Je pouvais obtenir la version Nintendo, mais j’adorais jouer à la version de table assis, et le posséder me ferait gagner ces quartiers!

– David Fucillo

Battletoads

Je veux que mes doigts saignent.

– Christian D’Andrea

Teenage Mutant Ninja Turtles

J’irais à Pizza Hut avec mes tampons Book-It terminés. Je commandais ma pizza personnelle et je jouais à ce jeu jusqu’à ce que mes parents me traînent hors du restaurant. Parfois, nous allions également à Pizza Hut pour obtenir les ballons de basket promotionnels qu’ils proposaient. Je n’oublierai jamais la mienne qui avait toutes les écoles Big Ten dessus. Quoi qu’il en soit, ramenez-moi à mes jours d’école primaire. J’en ai besoin.

– Whitney Medworth

Mille-Pattes

Centipede était-il amusant? Un peu. Étais-je étrangement bon dans ce domaine? Enfer ouais je l’étais. C’était peut-être parce que personne d’autre à l’arcade ne voulait jouer à un jeu blep-y blep-y de 1981, mais j’ai dominé les classements. J’adorerais le posséder et devenir un maître absolu, ne serait-ce que pour m’impressionner.

– Louis Bien

L’antre du dragon

Ils ont transformé un dessin animé entier en un jeu d’arcade! C’était un bon match? Non bien sûr que non. Mais c’était un jeu intéressant, et comme il en coûtait environ deux dollars pour jouer à l’arcade, et mon moi âgé du primaire mourrait en sept secondes environ, j’aimerais voir comment cela se termine sans dépenser assez d’argent au arcade pour acheter une Kia d’occasion.

– Matt Brown