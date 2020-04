Le Mexicain Isaac Alarcón en procès avec les Vaqueros

▲ Le joueur de 21 ans a été repéré par le programme de prospection internationale de la NFL Photo publiée avec l’aimable autorisation de Tec de Monterrey

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020

Dallas. Le plaqueur offensif mexicain Isaac Alarcón fera partie de l’équipe d’entraînement des Cowboys de Dallas pour la saison 2020 de la Ligue nationale de football (NFL), a rapporté l’équipe Lone Star.

Ce mouvement est né grâce au soutien du Programme des joueurs de la Ligue internationale, qui a été fondé en 2017 et vise à permettre à des éléments étrangers de rejoindre la NFL.

Alarcón a été formé avec le Borregos ITESM Monterrey, avec qui il a remporté le championnat 2019, et a été nominé pour le Aztec Bowl l’année dernière.

Dès le premier moment où j’ai pratiqué ce sport, j’ai adoré. J’ai commencé par le bas, je ne donne que tout ce que je peux donner et j’espère que Dieu a un plan pour moi, a déclaré le joueur à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, après avoir confirmé qu’il fera partie de l’équipe qu’il admire depuis l’enfance.

Isaac, qui a également disputé le Championnat du monde U19 avec le Mexique en 2016 contre les représentants des États-Unis, du Canada et du Japon, a indiqué que la mentalité avec laquelle il arrive est de rester dans la meilleure ligue et d’être l’inspiration de nombreux jeunes athlètes. .

Je ne veux pas être juste un joueur de football, je veux être un exemple pour mon pays et apporter de l’espoir aux Mexicains, a déclaré l’étudiant en ingénierie de conception automobile à Tec.

Pour cette année, quatre joueurs ont été sélectionnés, dont le Mexicain, qui sera avec les différentes franchises de la NFC East. L’Allemand David Bada, défensif, rejoindra les Washington Redskins; La défensive Matt Matt (Australie) aura également sa chance avec les Eagles de Philadelphie et le porteur de ballon Sandro Platzgummer (Autriche) tentera sa chance avec les Giants de New York.

Alarcón, 21 ans, sera le premier Mexicain né à Vaqueros depuis que le receveur Juan Wong a signé pour les Dallas Desperados, l’équipe qu’ils avaient dans la Arena Football League de 2002 à 2008 et dont l’entraîneur-chef, Will McClay, est le l’actuel vice-président du personnel de l’équipe texane et principal leader dans la prise de décisions concernant les joueurs, les agents libres, les vétérans de repêchage ou de club, a indiqué Espn.

Alarcón s’est testé lui-même en janvier dernier, avec huit autres espoirs, contre des recruteurs de talents des 32 équipes de la NFL.

Les Cowboys de Dallas n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires la saison dernière; cependant, pour le nouvel événement, ils ont été renforcés sur plusieurs lignes, y compris l’embauche du nouvel entraîneur-chef, Mike McCarthy.

D’un autre côté, la NFL prévoit de publier le calendrier 2020 le 9 mai, mais analyse certaines alternatives au cas où la saison ne pourrait pas se dérouler comme prévu.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré que le tournoi se tiendra régulièrement, c’est-à-dire à partir de la première semaine de septembre avec 17 dates et trois semaines après la saison, pour disputer le Super Bowl le premier dimanche de février.

Cependant, la NFL est en communication constante avec les autorités sanitaires des différents États où se déroulent les matchs, pour savoir si les conditions sont réunies pour les mener à bien face à la pandémie de Covid-19.

Selon les résolutions, la ligue envisagerait diverses options, telles que l’annulation des matchs de pré-saison, la lecture de la saison régulière en 16 semaines sans repos, la réalisation du Super Bowl jusqu’au 28 février, qui comprendrait l’annulation possible du Bowl de la Professionnels.

De plus, jusqu’à présent, on ne sait pas si les matchs internationaux peuvent être organisés comme prévu, soulignant que le Mexique organiserait une confrontation, dans laquelle les Cardinals de l’Arizona seraient l’équipe locale pour jouer au stade Azteca.

