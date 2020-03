Le milieu de terrain de Liverpool James Milner utilise la pause du coronavirus de Premier League pour niveler sa pelouse avec une paire de ciseaux

À une époque d’incertitude dans le monde, James Milner nous fournit le contenu Twitter dont nous avons tous besoin.

L’épidémie de coronavirus a vu la Premier League et l’EFL suspendues jusqu’au 3 avril dernier.

James Milner a publié un article sur la taille de sa pelouse avec une paire de ciseaux

Des dizaines d’autres événements sportifs à travers le monde ont également été touchés par la pandémie de Covid-19.

Le milieu de terrain de Liverpool Milner a apporté un léger soulagement sur les réseaux sociaux et a été à la hauteur de son surnom de «Boring James Milner».

Le joueur de 34 ans a répondu à la vidéo de son coéquipier Alex Oxlade-Chamberlain sur lui et sa petite amie, Perrie Edwards, dansant à la maison avec un clip de lui rationnant ses sachets de thé pour la semaine.

Dans son dernier article sur Twitter, Milner est vu avec une règle qui coupe son jardin avec une paire de ciseaux.

Il a écrit: “Maintenant, les sachets de thé sont triés, j’ai le temps de niveler cette pelouse … je me demande si je peux emprunter le panneau Anfield’s Keep off the Grass.”

Clive Tyldesley commente une femme fabriquant des lasagnes alors qu’un coronavirus annule le football à travers le pays

Milner, qui compte un million d’abonnés sur Twitter, nous a tous fait rire sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises dans le passé.

Jetez un coup d’œil à ses 12 meilleurs morceaux de son premier post sur Twitter au comptage de ses mini œufs à Pâques.

.