Le milieu de terrain de Liverpool subit un autre revers de blessure alors que Jurgen Klopp confirme les dommages aux ligaments de la cheville

Liverpool pourrait être sans Alex Oxlade-Chamberlain jusqu'à six semaines après que Jurgen Klopp ait confirmé un autre revers de blessure pour le milieu de terrain.

Oxlade-Chamberlain, qui avait profité d'une course prolongée sur le côté après un an sur la touche, a été contraint de décrocher samedi lors de la victoire finale de la Coupe du monde des clubs contre Flamengo.

Oxlade-Chamberlain s'est blessé en finale de la Coupe du monde des clubs

Il a été photographié sur des béquilles lors des célébrations au Qatar et Klopp a confirmé que son milieu de terrain avait subi des dommages aux ligaments de la cheville.

«Avec Oxlade, la cheville, (as) nous nous attendions probablement. Vous avez trois ligaments à l'extérieur de la cheville, l'un d'eux est endommagé et nous devons maintenant voir à quelle vitesse nous pouvons y remédier », a-t-il déclaré.

"Je ne sais pas exactement. J'ai fait la blessure moi-même mais c'était il y a des années! Cela peut prendre un certain temps ou cela peut être plus rapide, nous devons voir.

"Mais aucune chance pour jeudi (contre Leicester), aucune chance cette année (pour le reste de 2019) – Oxlade ne jouera plus, c'est clair.

"Nous devons voir à quelle vitesse il peut s'installer."

Oxlade-Chamberlain ratera le voyage du lendemain de Noël à Leicester, le rival le plus proche de Liverpool, que vous pourrez entendre en direct sur talkSPORT avec les huit autres matchs jeudi.

Les craintes de Liverpool se sont réalisées

Les Reds, qui ont dix points d'avance sur Leicester avec un match en main, peuvent franchir une étape importante vers le titre avec une victoire au King Power.

Voici tout ce que Klopp avait à dire avant l'énorme affrontement festif.

Mises à jour supplémentaires sur les blessures

«Aucune nouvelle sur personne d'autre, ce qui est une bonne nouvelle.

"Matip, Lovren et Fabinho (sont) dans le bon sens mais pas prêts pour ces matchs."

Liverpool joue-t-il au «football parfait»?

«Nous tous dans la vie, pas seulement dans le football, recherchons la perfection et ne la trouvons jamais sans savoir exactement ce qui est parfait.

«Il y a des moments parfaits dans un match: le moment parfait dans le match a été le 2-0 contre Manchester City.

«C'était un moment parfait dans un match de football. C'était une balle diagonale de Trent Alexander-Arnold à Andy Robertson et après deux touches, il tire la balle vers le côté droit et il y a Mo Salah avec cette tête après que la balle soit tombée au sol, ce qui est assez difficile à juger.

«Notre vie n'est pas seulement à la recherche de la perfection, notre vie est bien plus confrontée à l'échec.

«Nous sommes dans un bon moment mais c'est à cause des points que nous avons.

"Nous devons nous améliorer, nous avons besoin de meilleurs moments, faire face à des situations difficiles et si nous pouvons le faire, ce serait parfait mais pas avec le jeu parfait."

Liverpool de Klopp peut s'appeler champion du monde

Quelle sera la nouvelle signature de Takumi Minamino?

«Le truc avec Takumi, c'est que tant de choses nous vont très bien.

"Ses compétences en football, avant tout, sa prise de décision dans les espaces restreints, sa vitesse, son désir de regagner le ballon en contre-presse comme il en a l'habitude à Salzbourg."

«Mais vous devez voir comment il va quand il vient et comment nous travaillons avec lui et comment nous pouvons l'intégrer.

"C'est le court terme mais le long terme, il ne fait aucun doute qu'il nous aidera pour que ce soit clair.

«Nous sommes impatients de travailler avec lui, mais d'ici le premier jour réel de Takumi, il reste encore trois matchs.

«J'ai un peu de temps pour réfléchir à l'endroit exact où il s'intégrera.»

