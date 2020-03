Le milieu de terrain de Man Utd, Paul Pogba, dit aux gens de “battre le coronavirus” alors que la Premier League est suspendue

Paul Pogba a pesé sur la pandémie de coronavirus en fournissant au public des informations sur la façon de battre COVID-19.

La Premier League a suspendu tous les matchs jusqu’au 4 avril au moins en raison de l’épidémie.

Paul Pogba a expliqué à ses adeptes des réseaux sociaux comment vaincre le coronavirus

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta et l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi ont tous deux été testés positifs, tandis que les joueurs de plusieurs autres clubs se sont auto-isolés après avoir manifesté des symptômes.

Le milieu de terrain de Manchester United, Pogba, a publié des conseils bizarres sur ses comptes Twitter et Instagram, exhortant les gens à «tamponner» pour éviter d’attraper un coronavirus.

Le message, pointant les gens vers le site Web de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le virus, disait: «Tamponnez quand vous toussez. Tamponnez quand vous éternuez. Tamponnez pour battre le #coronavirus. “

Parce que COVID-19 se transmet par le biais de gouttelettes répandues lorsque les gens éternuent ou toussent, l’OMS conseille d’éternuer dans un mouchoir et de le ranger immédiatement.

Si ce n’est pas possible, il leur est conseillé d’éternuer dans leur bras ou leur coude, plutôt que dans leur main, pour éviter de potentiellement partager la maladie.

Le nombre de personnes testées positives pour le coronavirus au Royaume-Uni continue de grimper avec 798 cas confirmés jusqu’à présent.

Des dizaines d’autres événements sportifs ont déjà été annulés avec la Premier League.

L’EFL a également reporté tous les matches jusqu’au début du mois prochain, tandis que tout le football écossais est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Les matches des huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa qui auront lieu la semaine prochaine ont également été suspendus, l’UEFA se réunissant mardi pour discuter de leurs compétitions interclubs et de l’Euro 2020.

Jamie O’Hara dit que les matchs de Premier League ne devraient pas être joués à huis clos en raison d’un coronavirus

L’Angleterre a également annulé ses matchs amicaux contre l’Italie et le Danemark plus tard ce mois-ci.

Loin du football, l’équipe de cricket d’Angleterre a écourté sa tournée au Sri Lanka tandis que le Masters a également été reporté.

De plus, le début de la saison de Formule 1 a été retardé jusqu’en juin avec peut-être quatre courses déjà suspendues et le match des Six Nations entre le Pays de Galles et l’Écosse a été reporté.

Les conseils du gouvernement sur les rassemblements de masse en Angleterre et au pays de Galles n’ont pas changé malgré la décision prise jeudi de passer à la phase de «retard» dans la lutte contre le virus, mais la propagation de la maladie parmi les concurrents a forcé la main des organisateurs.

