Le milieu de terrain de Manchester United Andreas Pereira forcé de “ voir un hypnothérapeute ” en raison de problèmes de sommeil qui menaçaient de ruiner sa saison

Andreas Pereira de Manchester United aurait vu un hypnothérapeute en raison de problèmes de sommeil qui affectaient sa saison.

Le milieu de terrain a commencé à s’installer dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison avec 33 apparitions toutes compétitions confondues.

Il a fait le plus d’apparitions de tous les joueurs de United cette saison, avec neuf remplaçants, intervenant alors que Paul Pogba et Scott McTominay ont été blessés.

Le Sun affirme que le joueur de 24 ans a fait appel à un hypnothérapeute parce que les problèmes de sommeil menaçaient d’avoir un impact négatif sur sa saison.

Le rapport indique que Pereira avait du mal à obtenir un repos bien nécessaire lors de ses déplacements à l’étranger.

Il a ensuite demandé de l’aide professionnelle lorsque cela a commencé à l’affecter les nuits précédant les matches de Premier League.

Il est entendu qu’il n’a eu besoin que de quatre séances pour résoudre le problème.

Pereira a été utilisé dans une variété de positions différentes par Solskjaer cette saison, notamment en tant que milieu de terrain offensif, meneur de jeu en profondeur et dans les zones étendues.

Il a un but et trois passes décisives dans tous les matchs qu’il a disputés cette saison.

Le milieu de terrain a rejoint United en provenance du PSV en 2012, mais il n’a commencé à s’établir en tant que joueur régulier de l’équipe première la saison dernière.

