Le milieu de terrain de Norwich Alex Tettey dit que Liverpool “ devrait recevoir le trophée ” si la Premier League est annulée

Liverpool devrait recevoir le titre de Premier League si la saison devait se terminer tôt, selon Alex Tettey de Norwich.

Les quatre premiers niveaux du football anglais ont été suspendus jusqu’au 30 avril au moins en raison de la pandémie de coronavirus.

Alex Tetty dit que Liverpool devrait recevoir le titre si la saison de Premier League est annulée

Il n’y a aucune garantie que la saison se poursuivra après cette date et Tettey pense que Liverpool devrait obtenir son premier titre de champion en 30 ans en cas de fin prématurée.

“C’est le même discours que Liverpool ne devrait pas devenir champion”, a déclaré Tettey à la chaîne norvégienne TV 2.

«Ils mènent par 25 points. Si la ligue est annulée, donnez-lui simplement le trophée. Ça doit être juste.

“S’ils doivent jouer les matchs pendant plusieurs mois et que nous restons jusqu’en août ou septembre, alors nous devons le faire, car il est juste de mettre fin à cette saison.”

Avant la suspension, Norwich avait commencé à prendre de l’élan après avoir atteint les quarts de finale de la FA Cup avec une victoire à Tottenham et une victoire sur Leicester, troisième à Carrow Road.

Les Canaries sont ancrées au pied de la table et entrent dans les dernières étapes de la saison.

Mais malgré la situation difficile de Norwich en Ligue, Tettey a insisté sur le fait qu’il voulait voir la saison se jouer.

Il a dit: «Ce (annuler) n’est pas un scénario auquel je pense, car ce n’est pas vraiment très juste.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

“Dans le football, vous êtes placé là où vous êtes en raison de votre performance.

“Vous allez vous frayer un chemin hors de la situation, ne pas obtenir l’aide d’une mauvaise chose. Pour les fans et le club, ce serait très bien, mais ce n’est pas juste. »

Tettey a ajouté: «Il existe de nombreux scénarios, mais je pense que nous devrions jouer aussi vite que possible.

«L’UEFA terminera tous ses matches en juin au plus tard. Je pense qu’ils devraient essayer de s’en tenir à cela, même si cela peut être difficile. »

