Le ministère du Travail approuve l’ERTE

Le ministère du Travail a commencé à autoriser ERTE demandé par les clubs de football professionnels. Plus précisément, Barcelone, Alaves y Espanyol ils ont déjà approuvé leur dossier de réglementation de l’emploi temporaire qu’ils ont demandé il y a quelques semaines, comme l’a rapporté Ace. Dans les prochains jours, d’autres Athlète de Madrid.

Barcelone a annoncé le 26 mars qu’elle acceptait cette mesure. Le club catalan a publié une déclaration officielle dans laquelle il explique les mesures que, après la réunion électronique du conseil d’administration, ils ont prises pour réduire l’impact économique que la crise causée par le coronavirus est en train de créer.

Le montant catalan a décidé de réduire la rémunération économique du personnel, sportif et non sportif, pendant la période de crise sociale, sanitaire et économique avec laquelle le coronavirus frappe la planète. En quelques jours, le personnel a indiqué qu’il avait accepté une réduction de salaire de 70% de sorte que les employés du personnel non sportif de l’entité affectée par l’ERTE n’aient pas à être affectés.

Un jour après, C’est Espanyol qui a annoncé qu’il appliquerait également cette mesure. «Espanyol, du fait de la suspension temporaire du concours et de la situation exceptionnelle que nous vivons, vient de soumettre à l’autorité du travail un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) pour cause de force majeure. Cette demande vient d’être faite unilatéralement pour des raisons d’urgence et de responsabilité vis-à-vis de l’entité et de tous ses membres “, a expliqué le club perroquet dans son communiqué.

Le 28 mars, c’est Alavés qui l’a confirmé. Dans un communiqué, l’équipe basque a expliqué qu ‘”elle est obligée” de prendre cette mesure dans la situation actuelle “en raison de force majeure pour minimiser l’impact économique de cette crise”. Il ajoute que le dossier de réglementation du travail temporaire affectera “tous les travailleurs de la structure sportive et administrative et les joueurs”.