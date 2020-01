Le ministre des Sports de Serbie reçoit l’ambassadeur de Cuba

22 janvier 2020, 5:19

Belgrade, 22 janvier (Prensa Latina) La ministre serbe de la Jeunesse et des Sports, Vanja Udovicic, a reçu aujourd’hui l’ambassadeur de Cuba ici, Gustavo Tristá del Todo, au Palais de Serbie, siège du portefeuille.

Au cours de la conversation, les deux partenaires ont évoqué les liens favorables entre les deux pays dans ce domaine, dans le cadre des relations politiques bilatérales positives.

Les deux parties ont souligné l’importance du projet de protocole d’accord en préparation, qui couvre la coopération dans différents domaines du sport, et dont la signature doit être faite cette année.

Le leader sportif serbe a souligné les échanges existants dans la lutte, à travers la base d’entraînement des meilleurs athlètes de son pays sur l’île, et la boxe, avec l’incorporation récente d’un entraîneur cubain à l’équipe nationale.

Tristá del Todo, d’autre part, a mentionné le baseball comme une possibilité de collaboration future, en tenant compte du développement naissant de cette discipline en Serbie et de la vaste et forte tradition qu’elle a dans son pays.

Le sport cubain est sympathique en Serbie et dans la région, et les victoires sportives en boxe sont commémorées avec admiration, en particulier par Teófilo Stevenson et Félix Savón, ainsi qu’en athlétisme avec la figure d’Alberto Juantorena.

