Le misérable record récent de Chelsea à Newcastle dévoilé, y compris les débuts à domicile de Moussa Sissoko et une défaite choquante pour Jose Mourinho

Chelsea a du mal à s’imposer à Newcastle depuis 2011 sera-t-il un cas de déjà-vu samedi – en direct sur talkSPORT?

Le seul entraîneur à avoir récolté trois points à ce moment-là a été Maurizio Sarri et ce n’est que grâce à un but contre son camp.

Chelsea n’aime pas jouer à St James’s Park

St James’s Park semble être un terrain épouvantable pour Chelsea pour des raisons inconnues.

Cependant, les Bleus auront envie de jouer contre Newcastle samedi. Seul Liverpool (28) a gagné plus de points à l’extérieur que Frank Lampard (22) cette saison.

Ci-dessous, talkSPORT.com revient sur les six dernières visites de Chelsea à Tyneside.

DERNIER

Newcastle 3-2 Chelsea, février 2013

Ce fut un début à domicile à retenir pour Moussa Sissoko, qui a marqué deux fois alors que Newcastle revenait par derrière pour battre Chelsea de Rafa Benitez.

Les Magpies ont pris les devants quatre minutes avant la mi-temps grâce à la tête de Jonas Gutierrez, mais ont été rattrapés peu après la pause grâce à la superbe frappe à longue distance de Frank Lampard.

Juan Mata a placé Chelsea devant juste après l’heure de jeu avec une finition tout aussi brillante, amortissant la mise à pied de Fernando Torres dans le coin supérieur.

La frappe gagnante de Moussa Sissoko a couronné une brillante démonstration

Sissoko, qui avait conclu un accord de 1,8 million de livres sterling avec Toulouse dans la fenêtre de transfert de janvier, a tiré son nouveau niveau après avoir retourné à la maison un rebond de Yoan Gouffran.

Et le milieu de terrain de la France a couronné un début parfait à domicile avec un but gagnant à la 90e minute avec une frappe difficile et basse devant Petr Cech.

Newcastle 2-0 Chelsea, novembre 2013

Chelsea était de gros favoris en entrant dans le match après six victoires successives dans toutes les compétitions.

Les Bleus volaient sous Jose Mourinho, qui avait pris en charge un deuxième sort à Stamford Bridge.

Loic Remy a ajouté une seconde en fin de match

La seule défaite de Chelsea en Premier League cette saison est survenue contre Everton, jusqu’à un autre mauvais voyage à St James’s Park.

Un Gouffran banalisé s’est dirigé sur un coup franc taquin de Yohan Cabaye sur 68 minutes, avant que Loic Remy ne s’assure des points tard.

Newcastle 2-1 Chelsea, décembre 2014

Les Magpies ont infligé une première défaite de la saison à Chelsea grâce à l’accolade de Papiss Cisse dans un match mémorable.

Diego Costa, nouveau recruteur des Blues, avait marqué 11 buts lors de ses 15 premiers matchs en Angleterre – et aurait pensé ajouter à son bilan contre Fabricio Coloccini et Steven Taylor.

Cependant, la paire défensive centrale a gardé le talisman de Chelsea silencieux alors que Cisse a volé la vedette.

Chelsea n’a pas pu gérer Papiss Cisse

Il a mis son équipe à égalité 2-0 avec un doublé en deuxième mi-temps alors que l’équipe d’Alan Pardew a connu une fin nerveuse.

Taylor a reçu ses ordres de marche avec un deuxième jaune à la 81e minute, avant que le remplaçant Didier Drogba ne réduise de moitié le déficit deux minutes plus tard.

Malgré la pression tardive de Chelsea et six minutes de temps supplémentaire, Newcastle a tenu bon.

Les Blues n’ont perdu que trois matches de championnat cette saison alors qu’ils remportaient le titre de Premier League.

Newcastle 2-2 Chelsea, septembre 2015

La défaite de Chelsea semblait prête à se poursuivre lorsque Ayoze Perez et Georginio Wijnaldum ont donné à Newcastle une avance de 2-0 contre une équipe de Mourinho terriblement hors de forme.

Les champions en titre de la Premier League n’avaient remporté que deux de leurs six premiers matches avant le match à St James’s Park.

IAN MACNICOL / .

Willian était le sauveur de Chelsea ce jour-là

Mais les Bleus ont montré un esprit combatif pour sauver un match nul grâce aux buts tardifs de Ramires et Willian.

Newcastle 3-0 Chelsea, mai 2018

Les lacunes de Chelsea ont été suspendues en raison de la relégation de Newcastle au championnat lors de la campagne 2015/16.

Cependant, lors de leur première saison de retour dans l’élite sous la direction de Benitez, Newcastle a battu Chelsea dans ce qui serait le dernier match de championnat d’Antonio Conte en charge du club de l’ouest de Londres.

Les Blues avaient une mince chance de terminer dans le top quatre, mais devaient battre les Magpies et espérer que Brighton était victorieux contre Liverpool.

Ayoze Perez a mis fin aux quatre premiers espoirs de Chelsea

Cependant, les buts de Dwight Gayle et Perez (2), ainsi que la victoire 4-0 de Liverpool, ont mis fin à la possibilité de jouer en Ligue des champions.

Les Bleus ont ensuite battu Manchester United 1-0 en finale de la FA Cup une semaine plus tard, mais cela n’a pas suffi pour sauver le travail de Conte.

Newcastle 1-2 Chelsea, août 2018

Les fans de Chelsea ont dû redouter un voyage à Newcastle si tôt dans la saison lorsque la liste des rencontres a été publiée.

Mais sous Sarri, les Bleus ont gagné pour la première fois à St James’s Park depuis décembre 2011 grâce au but de DeAndre Yedlin à la 87e minute.

Eden Hazard a donné la tête à Chelsea à St James’s Park

Un penalty d’Eden Hazard a donné l’avantage à Chelsea à la 76e minute, mais le match semblait se diriger vers un match nul lorsque Joselu a égalisé avec sept minutes à jouer.

Cependant, le tir croisé de Marcos Alonso a été retourné par Yedlin pour préserver le départ à 100% de Sarri en tant que patron de Chelsea.

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons TROIS commentaires de Premier League en direct sur notre réseau, y compris Newcastle vs Chelsea à 17h30.

.