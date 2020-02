Le mois où Barcelone a sauté dans les airs

Eaux à Can Barça. Et ce n’est pas pour moins, car le début d’année est noir pour l’équipe du Barça. En un mois, l’équipe désormais dirigée par Quique Setién n’a plus de Super Coupe d’Espagne -il a été éliminé par l’Atlético en semi-et a également été éliminé de la Copa del Rey au cours du trimestre aux dépens de l’Athletic. Pour plus d’inri, Barcelone a perdu la tête de la ligue et est à trois points du Real Madrid, qui occupe le plus haut du championnat national.

Tout a commencé le 7 janvier avec la défaite face à l’Atlético en Arabie, laissant de côté la grande finale de la Super Cup. Cet échec a fini par coûter le poste à un Ernesto Valverde J’avais la ligue leader à Barcelone et je vis dans le reste des compétitions. Bartomeu a fait appel à la nécessité d’un changement de banc et le club a opté pour Quique Setién pour tenter de donner un coup de fouet à l’équipe face à ce qui allait arriver, mais l’effet est loin d’être attendu.

Avec l’entraîneur cantabrique, l’image de Barcelone n’est toujours pas bonne et les résultats n’arrivent pas. Aux douloureux défaite en championnat contre Valence, qui a coûté la tête à l’ensemble blaugrana, il faut ajouter le fiasco à San Mamés contre Athletic dans les quartiers de la Copa del Rey. Setién ne touche pas la clé, et il a le handicap que le gabarit ait été affaibli après le marché d’hiver.

Marché désastreux et incendie de Messi-Abidal

La fenêtre des signatures a été désastreuse pour le Barça, qui s’est débarrassé d’importants jeunes joueurs tels que Aleñá ou Carles Pérez et n’a signé personne, pas même pour remplacer le blessé Luis Suarez, qui sera en congé de quatre mois. Maintenant, après la nième maladie de Dembélé, c’est lorsque le conseil d’administration envisage de retourner sur le marché, considérant que le prix de tout joueur va être exorbitant parce que les clubs ne veulent pas s’affaiblir car ils ne peuvent signer aucun substitut à moins la clause de résiliation est payée.

Pour aggraver les choses, l’atmosphère est de plus en plus raréfiée au Camp Nou. La tension augmente parfois et cette semaine Messi et Abidal Ils ont mis le feu à 100%. Le secrétaire technique est venu dire que les joueurs ne travaillaient pas assez, et la star argentine a utilisé son Instagram pour inculper son partenaire. Bartomeu a dû faire la médiation, mais les tensions persistent et Piqué et Alba y ont fait référence après le match contre l’Athletic.