Le moment où le Grand est devenu le plus grand de tous les temps

C’est presque insondable aujourd’hui: il reste six minutes dans la strophe d’un match et un joueur marque. Comme d’habitude, la foule se déchaîne. Les joueurs le félicitent. Mais alors le jeu s’arrête. Les journalistes pullulent. Des photos. Questions rapides. Une cérémonie. Un quart d’heure s’écoule avant que le jeu ne reprenne.

C’était la scène il y a 26 ans, le 23 mars 1994, à Inglewood, en Californie, lorsque les Canucks de Vancouver ont rendu visite aux Kings de Los Angeles. À 14 h 47 en deuxième période, Wayne Gretzky a reçu une passe du défenseur Marty McSorley et a renvoyé la rondelle devant le gardien de Vancouver Kirk McLean. McLean, qui venait de réagir de manière agressive avec toute la défense lorsque McSorley a pris une passe de Luc Robitaille, était tellement hors de position que le filet était grand ouvert pour le tir de Gretzky.

Gretzky a été assailli par ses coéquipiers presque dès qu’il a levé les mains en l’air en triomphant après le but. La foule à guichets fermés rugit. Elle a été suivie d’une cérémonie de 15 minutes avec le commissaire de la LNH Gary Bettman, les parents de Gretzky et le propriétaire des Kings de l’époque, Bruce McNall.

Toute la célébration, bien que pratiquement inouïe, était justifiée. Il s’est avéré que cet objectif était le n ° 802 pour Gretzky. Cela l’a placé en premier sur la liste des meilleurs buteurs, juste devant son idole, M. Hockey lui-même, Gordie Howe.

Il a fallu à Howe 26 saisons et 1 767 matchs pour terminer sa course en tant que meilleur joueur de hockey de tous les temps. Gretzky, qui gagnerait le surnom de «The Great One», a établi le record en 15 saisons. Il a ensuite marqué 894 buts en 1 487 matchs – une marque qui pourrait potentiellement résister à l’épreuve du temps.

Alex Ovechkin, 34 ans, est le prochain joueur sur la liste des buteurs qui est toujours actif et qui a donc toutes les chances d’atteindre le record de Gretzy. Il a marqué 706 buts en 1152 matchs pour se classer actuellement au huitième rang des marqueurs de tous les temps. Le prochain joueur actif derrière Ovechkin est Patrick Marleau, à 40 ans, à la 25e place avec 562 en 1723 matchs.

Ovechkin est le joueur actif le plus proche du record du score, et il lui reste 188 buts à jouer pour égaler Gretzky. Bien que ce ne soit pas impossible, cela va prendre une sacrée course à pied dans ses dernières saisons professionnelles pour y arriver.