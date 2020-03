Le monde de la NFL a torréfié les Texans pour avoir échangé DeAndre Hopkins avec des cardinaux

Les fans de football peuvent remercier l’entraîneur-chef des Texans (et le directeur général!) Bill O’Brien d’avoir fait rire tout le monde.

Lundi, la nouvelle a fait savoir que les Arizona Cardinals échangeaient le porteur de ballon David Johnson avec les Texans. En ne voyant que le côté Cardinals du métier, beaucoup ont raisonnablement supposé que l’Arizona obtiendrait des choix de repêchage en échange du retour en baisse maintenant.

À propos de ça …

Dans le cadre de l’échange, les Texans envoient le receveur étoile DeAndre Hopkins et un choix de quatrième ronde en Arizona pour Johnson, un choix de deuxième tour et un choix de quatrième ronde. Ce n’était qu’une décision étonnante qui a assurément profité aux offensives des Cardinals et de Kliff Kingsbury. Cela a même aidé financièrement les cardinaux.

Il a également eu le monde de la NFL torréfiant complètement les Texans. Les joueurs texans n’étaient pas contents non plus.

Vous pouvez en savoir plus sur le commerce de USA TODAY Sports.

.