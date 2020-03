Le monde de la NFL réagit au nouvel accord massif de Tony Romo avec CBS

Tony Romo est entré dans la saison NFL 2020 comme le produit le plus en vogue dans la diffusion sportive, car son contrat avec CBS a pris fin après la saison 2019, et ESPN devait offrir à Romo un accord colossal pour l’attirer loin du stand CBS. Romo restera aux côtés de Jim Nantz pour les années à venir, cependant, après avoir apparemment signé un accord à long terme avec le réseau d’une valeur de 17 millions de dollars par an.

Selon un rapport du New York Post, le nouvel accord de Romo est “pour beaucoup plus de cinq ans”, ce qui signifie que Romo dépassera probablement ses revenus en tant que joueur de la NFL avec ses revenus en tant que diffuseur de la NFL au moment où le nouvel accord expirera. . En tant que joueur, Romo n’a jamais gagné plus de 17 millions de dollars au cours de trois de ses 14 saisons dans la NFL, et 127 millions au total, selon Spotrac.

