Le monde du football réagit à l’interdiction de Manchester City en Ligue des champions

Manchester City, le pouvoir de la Premier League, n’a pas été autorisé à participer à l’UEFA Champions League pour les deux prochaines saisons et a été condamné à une amende de 30 millions d’euros, pour ce que la chambre de jugement de l’organe de contrôle financier des clubs de l’UEFA qualifie de «violations graves des licences de club de l’UEFA et Règlement sur le fair-play financier. ” Manchester City devrait affronter le Real Madrid en huitièmes de finale du tournoi actuel de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci, mais serait exclu de la compétition au cours des deux prochaines saisons.

L’UEFA a annoncé sa décision vendredi.

Via l’UEFA:

«La Chambre d’arbitrage, après avoir examiné tous les éléments de preuve, a conclu que le Manchester City Football Club avait commis de graves infractions au Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier en exagérant ses revenus de parrainage dans ses comptes et dans les informations sur l’équilibre financier soumises à l’UEFA entre 2012 et 2016.

La Chambre d’arbitrage a également conclu qu’en violation du règlement, le Club n’avait pas coopéré à l’enquête sur cette affaire par le CFCB.

La Chambre d’arbitrage a imposé des sanctions disciplinaires au Manchester City Football Club enjoignant à ce qu’il soit exclu de la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons (à savoir les saisons 2020/21 et 2021/22) et à payer une amende de 30 millions d’euros. . “

L’enquête sur la conformité de Manchester City aux règles du fair-play financier se poursuit depuis des années, et le club a été accusé de déformer la valeur des accords de parrainage qui, selon le club, compensent les dépenses massives de l’organisation pour attirer une liste d’étoiles. des meilleurs talents du monde. En 2018, la publication allemande Der Spiegel a publié des documents suggérant que le propriétaire, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, finançait des accords de parrainage pour le club, ce qui a amené l’organisme de contrôle financier du club à enquêter.

Dans un communiqué publié peu après l’annonce de la nouvelle, Manchester City a annoncé qu’il était “déçu” par la décision et demanderait un jugement impartial de la Cour d’arbitrage du sport.

Via Manchester City:

“Manchester City est déçue mais pas surprise par l’annonce faite aujourd’hui par la Chambre d’arbitrage de l’UEFA. Le club a toujours anticipé le besoin ultime de rechercher un organisme indépendant et processus pour examiner de façon impartiale le vaste corpus de preuves irréfutables à l’appui de sa position.

En décembre 2018, le chef enquêteur de l’UEFA a rendu public un aperçu du résultat et de la sanction qu’il avait l’intention de prononcer à Manchester City, avant même qu’une enquête n’ait commencé. Le processus de l’UEFA imparfait et régulièrement divulgué qu’il a supervisé a signifié qu’il n’y avait aucun doute quant au résultat qu’il allait livrer. Le Club s’est officiellement plaint auprès de l’organe disciplinaire de l’UEFA, plainte qui a été validée par une décision du TAS.

Autrement dit, cela est une affaire initiée par l’UEFA, poursuivi par l’UEFA et jugé par l’UEFA. Cette procédure préjudiciable étant désormais terminée, le Club recherchera un jugement impartial dans les plus brefs délais et, par conséquent, dans un premier temps, engagera une procédure auprès du Tribunal Arbitral du Sport dans les meilleurs délais. »

Les fans de football ont eu beaucoup de blagues sur la décision.

