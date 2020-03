Le monde du sport célèbre le report des Jeux olympiques

Le Comité International Olympique a accepté le report proposé par le Premier ministre japonais en raison de la pandémie de coronavirus. Les Jeux Olympiques auront lieu en 2021, une décision qui a été applaudie par le monde du sport.

Le Comité olympique espagnol, par l’intermédiaire de son président, a fait allusion à la décision de reporter les Jeux. “Le CIO nous donne de bonnes nouvelles annonçant le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il permet l’égalité de tous les athlètes et protège leur santé comme nous l’avons demandé depuis le début de cette crise», A-t-il souligné Alejandro Blanco via les réseaux sociaux du COE.

Alejandro Blanco (@COE_Presidente): “Le @iocmedia nous donne une excellente nouvelle annonçant le report des Jeux Olympiques # Tokio2020. Il permet l’égalité pour tous les athlètes et protège leur santé comme nous le demandons depuis le début de cette crise ” https://t.co/QBo9sJBHyE pic.twitter.com/CaHa0f6bF2

– COE (@COE_es) 24 mars 2020

Comme le président du Comité olympique espagnol, Irene Lozano, son homologue au Conseil supérieur du sport, a déclaré: “Nous sommes désolés, car cela reflète la gravité de l’urgence sanitaire mondiale, mais le CIO a fait ce qu’il fallait.. La situation, à notre avis, ne permettait pas de les contester sur un pied d’égalité et avec des garanties de protection de la santé pour les athlètes, et nous leur en avions fait part par le biais de diverses instances depuis la promulgation de l’État d’Alarma en Espagne. “

Le @deportegob considère que le report des Jeux Olympiques et Paralympiques constitue “la meilleure décision” pour la protection de la santé des athlètes et pour une future compétition à égalité pic️ pic.twitter.com/747inkAtR9

– CSD (@deportegob) 24 mars 2020

L’Espagnol Juan Antonio Samaranch, Vice-président du CIO, a souligné que la décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo a été prise avec les athlètes. “Nous avons essayé de tenir toutes les discussions avec les parties concernées, des athlètes, des fédérations et, sans aucun doute, avec nos partenaires à Tokyo, et avec les dernières informations de l’Organisation mondiale de la santé hier disant que l’évolution de cette pandémie s’accélère nous avons conclu que le plus sûr, le plus probable, la chose la plus intéressante pour les Jeux est de les emmener jusqu’en 2021” “Nous avons essayé de prendre des décisions en essayant de ne laisser personne de côté, de tenir toutes les parties concernées informées et d’écouter leurs opinions.. Et maintenant, il a été décidé que les Jeux iront à l’année 21 », a-t-il souligné.

L’Allemagne, la Grande-Bretagne et la FIFA saluent également le report des Jeux

Alfons Hörmann, président du DOSB, le Comité National Olympique Allemand, considère cette décision “juste et d’une importance énorme pour le sport international et la communauté mondiale” “Il confirme également à la population mondiale que dans le sport tout a été fait pour maîtriser au mieux la pandémie et dans les meilleurs délaisa », a-t-il ajouté.

“Face à l’opinion publique, renoncer aux dates initiales aurait été un signal symboliquement important. Cela aurait montré que la santé de la population est la priorité absolue », a également souligné Alfons Hörmann.

Le Comité olympique britannique, pour sa part, a voulu montrer sa solidarité avec Tokyo en parlant de “punition inévitable”. “Cette nouvelle est une honte pour nos nombreux amis au Japon qui avaient superbement préparé des Jeux exceptionnels“A déclaré son président, Hugh Robertson. «Le CIO n’avait d’autre choix dans les conditions actuelles que de prendre cette décision. Mais le plus important pour eux, plus encore que la gloire olympique, est de prendre soin d’eux-mêmes, de leurs amis et de leurs familles, en cette période très préoccupante », a-t-il ajouté.

Le monde du football, touché par ce report, a également salué la décision du CIO: “La FIFA est convaincue que la santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées dans des activités sportives doivent toujours être la priorité absolue.” Dans la déclaration qu’il a faite à cet égard, la plus haute instance du football mondial s’est mise au service du Comité International Olympique: «La FIFA travaillera avec les instances appropriées pour relever tous les défis liés à cette reprogrammation“