Le monde NASCAR prie pour Ryan Newman, après une violente épave

DAYTONA BEACH, Floride – Après l’arrivée de Daytona 500 lundi, le monde NASCAR a prié pour Ryan Newman, qui a subi un violent accident à la fin du dernier tour de la course.

Newman menait la course à la fin, mais Ryan Blaney a pris contact avec la Ford n ​​° 6 de Newman par derrière et la voiture a tourné, s’est renversée et a glissé de la piste de Daytona International Speedway sur la route des stands tandis que des flammes et des étincelles s’en échappaient. .

Bien que ses blessures ne mettent pas sa vie en danger, Newman est soigné au centre médical local d’Halifax et est dans un «état grave», selon un communiqué de Roush Fenway Racing.

Denny Hamlin a remporté son deuxième Daytona 500 consécutif et a franchi la ligne d’arrivée pour battre Blaney au moment où Newman était en train de détruire. Lui et son équipe Joe Gibbs Racing ont cessé de célébrer une fois qu’ils ont appris la gravité de l’accident, et Gibbs s’est excusé à plusieurs reprises pour les célébrations.

“J’espère qu’il va bien”, a déclaré Blaney, qui était clairement bouleversé par l’épave. «Cela avait l’air vraiment mauvais et ce n’était pas quelque chose que vous vouliez faire. Certainement involontaire. … Ça craint de perdre une course, mais on ne veut jamais voir quelqu’un se blesser. »

Blaney, qui a terminé deuxième, a déclaré que s’il ne pouvait pas gagner la course, il voulait aider un pilote Ford, Newman, à gagner Hamlin dans une Toyota. Il a dit qu’il essayait de pousser Newman à la victoire, mais ils “ont juste mal accroché les pare-chocs et l’ont transformé”.

“Nous prions pour Ryan”, a déclaré Hamlin après la course.

Il en va de même pour le monde NASCAR après un incident aussi horrible.

