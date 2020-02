Il est enfin temps de parler de la parodie qu’est Love Is Blind (1:12). Cette semaine dans les médias sociaux nous apporte la belle présence de Guy Fieri, le retour du père de la BBC, et un développement choquant dans le contenu des porcs sauvages (9:20). Nous vous proposons un segment des Tea Time Rewatchables et classons les clips de Taylor Swift (16:32), et nous avons découvert le monde de Pete Buttigieg fanfic, faisant de tout Internet une erreur (32:18).