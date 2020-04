Le MotoGP annonce qu’il y a des options pour revenir en juillet

Carmelo Ezpeleta, PDG de l’entreprise chargée d’organiser le championnat du monde de moto, a été optimiste quant à la possibilité que les moteurs des motos rugissent à nouveau fin juillet après avoir été contraint de s’arrêter à cause de la propagation du coronavirus.

“Il y a différents scénarios, le plus optimiste est de commencer fin juillet”, Il a commencé par dire Ezpeleta à la télévision britannique BT. “Le premier est que le pays nous laisse partir et le second est de pouvoir voyager”, a ajouté le magnat, confiant que le championnat du monde de moto pourra revenir cet été.

“Fondamentalement, nous nous concentrons sur faire un championnat en Europe, commencer fin juillet ou août. Puis, à la fin de l’année, si les pays nous laissent partir, hors d’Europe », a-t-il poursuivi en expliquant qu’il y aura des changements dans le format de la Coupe du monde à laquelle nous sommes habitués.

«Chaque jour, je vois de plus en plus possible de le faire. Ce sont deux courses consécutives sur le même circuit, puis passer à une autre “, a déclaré Carmelo Ezpeleta. “En Europe, il est possible d’y aller en voiture et nous finirions en novembre”, a-t-il commenté, révélant certaines des options envisagées pour que la Coupe du monde puisse être jouée.

“Sans spectateurs, c’est ce que nous considérons le plus, malheureusement. On voit quels circuits pourraient les organiser “, a-t-il dit, avant d’ajouter que ce plan concerne” les trois catégories et aussi la MotoE “. «L’important est de faire l’émission et de la voir à la télévision. L’important est d’avoir un championnat cette année », a déclaré Ezpeleta. “Beaucoup de choses ne sont pas entre nos mains, nous travaillons avec les ministères de tous les pays où nous opérons, mais en ce moment nous sommes optimistes pour faire une saison entre juillet et novembre »at-il ajouté.