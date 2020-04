Le mouvement et la ruine des sports illustrés se poursuivent rapidement

Sports Illustrated est le Saturday Night Live des magazines. Depuis 20 ans, les journalistes le déclarent mort, affirmant qu’il ne ressemble guère à l’institution sacrée de leur jeunesse. Cette semaine, les suzerains de l’IS James Heckman et Ross Levinsohn ont fait quelque chose d’incroyable. Ils réchauffèrent une prise froide. Et ils l’ont fait avec une séquence de comédie par inadvertance. Heckman et Levinsohn sont comme des mortuaires qui déposent un cadavre tout en le portant au cercueil puis jettent le défunt au programme funéraire.

Le signe de l’apocalypse de cette semaine a été le licenciement de l’écrivain de football Grant Wahl, qui travaillait pour le magazine depuis 24 ans. Wahl a déclaré que Maven – la société qui avait conclu un accord pour octroyer une licence et exploiter SI l’été dernier – lui avait demandé de réduire ses salaires de 30% en raison de la crise des coronavirus. Wahl allait bien avec une coupe temporaire. Mais dans une histoire Instagram, il craignait que les Mavens n’utilisent une pandémie pour baisser définitivement son salaire. Vendredi, Wahl a été licencié. “Aucune indemnité”, a-t-il tweeté. “Rien.”

En utilisant les notes de grâce pour lesquelles il est connu, Heckman a écrit une note au personnel de SI dénonçant Wahl. Heckman a révélé que Wahl a gagné plus de 350 000 $. Il a accusé Wahl d’être réticent à prendre une coupe (pas vrai, Wahl a dit) et d’écrire trop peu d’histoires qui avaient trop peu d’impact (Wahl pompe des histoires et des podcasts à un rythme effrayant). Dans une note laissant un ancien employé, Heckman a déclaré que Wahl manquait de l’esprit d’équipe de Maven.

Ce fut un vrai coup d’engourdissement. Mais ce n’était pas la première des folies de coronavirus de Maven. Confronté à une crise mondiale et à une annulation massive de jeux, l’instinct initial de Heckman était de nier que Sports Illustrated subirait des dommages. Le 23 mars, Heckman a déclaré à Ben Strauss du Washington Post que de telles préoccupations étaient «assez idiotes». «Nous sommes une entreprise de 150 millions de dollars, continuons de prévoir une année rentable et notre trafic continue d’augmenter», a déclaré Heckman. Exactement une semaine après la publication de l’article du Post, Maven a licencié 9% de ses employés.

Il n’y a aucune raison de se vanter que votre publication est invulnérable à une crise mondiale. La seule raison possible est que les battements de poitrine sont votre première langue et que vous ne connaissez pas d’autre moyen de communiquer.

Et ce n’est pas tout. Il y a trois semaines, les gars de Maven ont déclaré au syndicat Sports Illustrated que sa reconnaissance était “imminente” (le mot du syndicat) et qu’ils doubleraient les indemnités de licenciement pendant la pandémie, selon une déclaration syndicale publiée vendredi. Après avoir licencié huit membres de l’unité de négociation, Maven n’a toujours pas reconnu le syndicat et il n’y a pas de double indemnité. “Leur blocage nous a privés des droits que nous aurions eu, en tant que syndicat reconnu, de négocier l’impact des licenciements”, indique le communiqué.

Heckman et Levinsohn pensent qu’ils exécutent un plan de match. Lors d’une conférence Code Media de novembre, Levinsohn a déclaré qu’il avait été appelé un «agent de changement». Vous savez, le genre de gars qui aime casser la merde, surtout son esprit d’écrivain.

Mais les Mavens sont plongés dans une comédie accidentelle depuis qu’ils ont repris Sports Illustrated. En octobre, deux réunions de «transition» ont été convoquées au SI. Les membres du personnel ont réalisé qu’une réunion était réservée aux employés qui conserveraient leur emploi; l’autre réunion contenait une trappe à l’enfer pour ceux qui seraient lâchés.

Le plan Maven de «sauver» SI est de le transformer en un train de wagons de sites d’équipe. Les critiques ont pensé que cela conduirait à un tas d’opérateurs de sites («entrepreneurs», en langue Maven) annonçant «J’ai été embauché par Sports Illustrated!» puis pomper les postes à faible teneur en éléments nutritifs.

Je ne suis pas sûr qu’un critique puisse anticiper les qualités que ces messages pourraient prendre. En novembre, Maven a découvert qu’il publiait des contributions d’un lycéen de 17 ans. (Un détail précieux: lorsque l’étudiant a écrit son poste d’audition, il l’a remis à son professeur d’anglais pour qu’il le regarde.) En décembre, l’écrivain USC de Maven avait des sources lui disant que l’entraîneur-chef Clay Helton serait licencié; Helton a gardé son emploi. Ron Borges, un ancien chroniqueur du Boston Herald qui a apparemment été dupé par un farceur se faisant passer pour l’agent de Tom Brady, a contribué des dizaines d’histoires à l’univers élargi de SI.

Le jour du poisson d’avril, Mike Puma du New York Post s’est plaint qu’un écrivain de l’ES ait utilisé l’une de ses interviews sans crédit approprié. (L’auteur s’est excusé.) L’animal spirituel de l’ancienne SI était le lanceur fictif Sidd Finch. Sous Maven, c’est Sidd Pinch.

Ces épisodes sont bien connus. Mais les vrais connaisseurs collectionnent également les faces B de Maven. Lorsque Heckman et Levinsohn sont montés sur scène lors de la conférence Code Media, ils s’attendaient peut-être à un traitement intégral des bosses. Mais la première question de l’intervieweur Peter Kafka concernait les accusations de «comportement inconvenant». Levinsohn, selon un rapport du NPR, a été deux fois accusé dans des poursuites pour harcèlement sexuel. (Une enquête menée par Tronc, un ancien employeur de Levinsohn, n’a révélé aucun acte répréhensible.)

Au milieu d’une longue réponse, Levinsohn a déclaré à Kafka: “Rien n’a été prouvé pour être vrai.” Pouvez-vous imaginer une protestation d’innocence plus étonnante de la part d’un responsable des médias? Lorsque vous ajoutez cela au mémo Wahl de Heckman, vous commencez à voir un style Maven distinctif. Ils font de mauvaises choses au journalisme de la manière la plus loufoque possible.

Lors d’une précédente série de Mavening, j’ai écrit que Heckman et Levinsohn inspirent un sentiment d’impuissance chez leurs critiques. Si vous achetez un abonnement à SI, vous donnez de l’argent à Heckman et Levinsohn. Si vous vous battez comme Wahl, vous êtes viré. Si vous garantissez aux rédacteurs SI déplacés qu’ils feront de grandes choses dans ce domaine, vous ignorez une économie qui fond.

Il n’y a qu’un seul mouvement à gauche. Ce n’est pas grand-chose quand les journalistes ont perdu leur emploi, mais c’est quelque chose. Les gars de Maven veulent être connus comme des non-conformistes aux yeux froids. Les six derniers mois ont montré que, aussi fous soient-ils, ils seront toujours plus bouffons. Notre dernier mouvement est de les pointer du doigt et de rire. Ils ne peuvent même pas gâcher le journalisme.

