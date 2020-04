Le Mutua Madrid Open sera «joué» à domicile pour lutter contre le coronavirus

L’édition 2020 du Mutua Madrid Open Il ne se tiendra pas en personne en raison de la crise des coronavirus, mais l’organisation, dans une nouvelle initiative convenue avec l’ATP et la WTA, a décidé trouvé un tournoi virtuel du 27 au 30 avril dans lequel les joueurs, depuis leur domicile, se feront face pour lutter contre les effets de la pandémie.

Le «Mutua Madrid Open Virtual Pro» Il reproduira la compétition de manière virtuelle et affrontera les meilleurs joueurs de tennis sur les circuits ATP et WTA du stade Manolo Santana, recréé dans le jeu vidéo Tennis World Tour, mais les joueurs de tennis changeront de raquette pour la commande de la console de jeu. «Depuis que nous avons annoncé que L’Open de Mutua Madrid n’a pas pu se tenir aux dates initialement prévues, Nous avons travaillé pour réfléchir à la manière de rapprocher le tennis des fans “, a déclaré Feliciano López, directeur de l’Omnium de Mutua Madrid.

«Sans avoir à quitter la maison, nous avons organisé une compétition entre joueurs professionnels aussi fidèle que possible au Mutua Madrid Open conventionnel. Et aussi avec un objectif qui va au-delà du divertissement: nous cherchons à apporter notre grain de sable en ces temps difficiles pour tous », a ajouté l’ancien joueur de Tolède.

De son côté, le Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi Il a souligné que le Mutua Madrid Open Virtual Pro sera le premier tournoi en ligne sur le circuit ATP, et qu’il offrira aux joueurs et aux fans une manière “nouvelle et excitante” de se connecter au tennis.

Don pour les personnes affectées

Le tournoi est né avec une vocation solidaire pour aider les joueurs de tennis qui n’ont pas de revenus durant ces semaines d’inactivité et pour collaborer avec les personnes touchées par COVID-19. Par conséquent, le tournoi aura un don de 150 000 euros dans les deux tables (ATP et WTA), à partir desquelles les vainqueurs pourront décider du montant qu’ils donneront aux joueurs de tennis les plus en difficulté et 50 000 euros destinés à réduire l’impact social de la pandémie.

Le Mutua Madrid Open Virtual Pro sera joué avec 16 participants individuels (ATP et WTA), qui sera annoncé dans les prochains jours, divisé en quatre groupes. A partir de cette phase de la ligue, se tiendront ceux classés pour les quarts de finale du tournoi, qui se dérouleront pendant quatre jours de compétition.