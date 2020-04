Le mystérieux tweet qui a fini par être supprimé de Twitter

Iker Casillas a révolutionné les réseaux sociaux en publiant un tweet qui a fini par être supprimé en quelques minutes. Le gardien de but toujours de Porto a publié un message dans lequel il semblait faire allusion à son éventuel retrait du monde du football, juste un an après avoir subi une crise cardiaque.

«Semaine importante pour moi personnellement, une journée très spéciale approche pour ma vie»Iker Casillas a commencé par dire dans le tweet qu’il avait supprimé quelques minutes plus tard. L’ancien champion du monde avec l’équipe nationale parle d’une «journée très spéciale», pratiquement un an après avoir subi une crise cardiaque qui l’a éloigné des terrains de jeu pendant tout ce temps.

«De nombreux souvenirs sont encombrés dans ma tête, le premier le 12 septembre 1999 lorsque j’ai fait mes débuts en tant que premier gardien de but de l’équipe du Real Madrid. 4 jours…”, Iker Casillas a continué à écrire, parlant de ses débuts en tant que footballeur et des jours restants pendant un an de cette crise cardiaque qui a tenu tous les fans espagnols en haleine.

Le 1er mai, il y a pratiquement un an, Iker Casillas a subi une crise cardiaque lors d’une séance d’entraînement avec Porto et a passé plusieurs jours à l’hôpital. Après son départ, il a annoncé qu’au mois de mars, avril ou mai il communiquerait ce qui finirait par arriver s’il raccrochait les gants ou non.

Le 30 juin, son contrat avec Porto prendra fin, il serait donc libre. Compte tenu de cette situation, il pourrait y avoir la possibilité qu’Iker Casillas annonce dans les prochains jours son retrait officiel du monde du football afin de se concentrer sur sa campagne pour devenir président de la Fédération.

Le mystérieux tweet d’Iker Casillas qu’il a fini par supprimer.