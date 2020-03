Le nageur intérieur Caeleb Dressel s’entraîne avant Tokyo

Lorsque les athlètes olympiques sont sous les projecteurs pendant environ un mois tous les quatre ans, les fans ne voient que les résultats d’années ou même d’une vie de dur labeur.

Ils ne connaissent pas tous les premiers matins, les entraînements de deux jours, la récupération, les blessures, la bataille mentale de rester concentré alors que le but ultime pourrait être dans des années. Ces choses, et bien plus encore, contribuent à ce qu’un athlète se tienne sur le podium, mais à ce moment-là, ils sont tous absents des téléspectateurs.

Nous avons donc demandé au nageur olympique Caeleb Dressel, qui est activement dans la «chaleur» de son cycle d’entraînement, à quoi ressemble une journée typique alors qu’il envisage des essais en juin pour les Jeux de Tokyo 2020 cet été.

“C’est une période difficile en ce moment”, a-t-il expliqué récemment à For The Win au téléphone lors de la journée Toyota Team USA à Plano, au Texas.

«Il est parfois difficile de voir la lumière au bout du tunnel simplement parce que ce n’est pas seulement cette année. Ce n’est pas seulement la formation 2020. Ça va… jusqu’au lycée. Il s’accumule et s’appuie les uns sur les autres, ce que vous avez appris d’année en année. Mais ça a été quelques mois difficiles juste parce que les épreuves sont proches dans le grand schéma des choses mais aussi très loin. “

Après avoir remporté deux médailles d’or en relais aux Jeux olympiques de Rio 2016, le natif de Floride, 23 ans, en redemande. Sprinter, il s’entraîne pour les courses de 50 mètres et 100 mètres nage libre, avec le 100 mètres papillon.

Il y a de fortes chances que Dressel se qualifie pour les trois épreuves individuelles aux essais olympiques, car il est actuellement l’un des nageurs les plus dominants au monde. Aux championnats du monde de juillet, il a remporté un record de huit médailles, six d’or et a battu le record du monde de Michael Phelps, vieux de dix ans, au 100 papillon.

Donc, avec moins de quatre mois avant les essais olympiques de l’équipe américaine pour la natation, voici un aperçu de la journée d’entraînement typique de Dressel, de son repas préféré et de la façon dont il équilibre manger juste assez pour avoir de l’énergie dans la piscine, mais éviter une catastrophe malheureuse.

7 h: Réveillez-vous et mangez des glucides

Son équipe de club, Gator Swim Club, s’entraîne à l’Université de Floride – Dressel a nagé pour les Gators pendant quatre saisons de 2015 à 2018 – mais après les nageurs du collège, il peut donc vraiment dormir.

Se préparant pour sa première séance d’entraînement de la journée, Dressel a dit qu’il mangerait quelque chose de petit comme un bagel, du pain grillé ou de la farine d’avoine. Il ne cherche en aucun cas un repas complet, mais il ne veut pas non plus aller s’entraîner à jeun.

“Je ne mange jamais beaucoup avant de me mettre à l’eau parce que je ne veux pas, tu sais”, a-t-il dit. “Tout ce qui contient des glucides est mon choix si ce n’est pas un repas complet.”

8 h à 10 h: premier entraînement (plus une collation)

Les pratiques de Dressel sont toujours de deux heures, et après celle du matin, il se dirige vers la salle de musculation et attrape une petite collation en chemin.

«J’essaie d’obtenir quelque chose de petit comme du lait au chocolat ou une barre», a déclaré Dressel. “Quelles que soient les barres qu’ils ont dans la salle de musculation, une petite zone de carburant.”

10 h 30 – 12 h 30: salle de musculation, puis petit-déjeuner / déjeuner (mais pas le brunch!)

Dressel a dit parfois qu’il n’était là que jusqu’à midi, et après cela, il était temps pour ce qu’il décrivait comme «petit déjeuner-déjeuner», qui est toujours équilibré avec plus de glucides, de protéines, de fruits et de légumes.

“Je reçois toujours trois repas, c’est juste que mon petit déjeuner est en retard”, a-t-il expliqué. “C’est pourquoi j’ai déjà mangé un tas de ces petites collations. Mais parfois, j’en aurai fini avec les poids, et ce sera un petit déjeuner tardif ou un déjeuner matinal.

“Et puis je mangerai à nouveau avant de partir pour l’entraînement de l’après-midi, puis je mangerai après l’entraînement de l’après-midi. Je suis un peu comme un cheval: je mange juste tout au long de la journée, donc je n’ai jamais faim. Je ne veux pas aller pratiquer la faim. “

Parfois, il y a aussi une sieste entre la salle de musculation et le déjeuner et repartant pour l’entraînement de l’après-midi vers 16 heures.

17 h à 19 h: deuxième entraînement, puis dîner (peut-être un pain de viande)

Et au moment où celui-ci est terminé, il est – COMPRENDRE – très fatigué. Il rentre donc rapidement chez lui pour «obtenir de la nourriture aussi vite que possible».

Dressel a dit qu’il ne comptait pas les calories et a plaisanté en disant qu’il ne saurait même pas comment faire ça. Pour le dîner, il a dit qu’il mangeait juste jusqu’à ce qu’il soit rassasié, ce qui est “plutôt bon, mais si je ne nageais pas, je pense que ce serait un problème.”

Mais il a convenu que l’estimation de Michael Phelps de manger de 8 000 à 10 000 calories par jour à son apogée est beaucoup, mais pour tout Dressel sait, il est dans cette même gamme aussi.

Son gros repas préféré à la fin de la journée? Pain de viande.

«J’adore tellement le pain de viande», a-t-il déclaré.

Après le dîner: pensez à autre chose qu’à la natation

Quand il a fini de manger du pain de viande ou quel que soit le dîner, il a dit qu’il essayait de profiter d’un peu de temps libre et de se détendre. Cela inclut jouer à des jeux vidéo ou simplement passer du temps avec ses colocataires ou sa fiancée.

“Essayez juste d’avoir un moment là-bas où je ne pense à rien”, a déclaré Dressel.

«La pratique me retire beaucoup mentalement parce que je dois être là pour chaque coup, chaque virage, chaque évasion. Tout ce que je fais, je veux être aussi concentré que possible, donc au moment où la pratique est terminée, je suis un peu frit physiquement et mentalement. Alors je veux juste y aller et ne penser à rien pendant peut-être 30 minutes à une heure. »

Et juste comme ça, la journée est finie. Il a dit qu’il commençait à se détendre un peu avant de se coucher, qu’il lirait, rédigerait un journal et se préparerait à «recommencer la journée et essayer de faire mieux.»

10 h à 10 h 30: heure du coucher

Dressel a déclaré que c’était son «endroit idéal» pour savoir à quelle heure se mettre au lit, à la recherche de huit ou neuf heures de sommeil avant de recommencer le prochain jour d’entraînement.

«Parfois, vous perdez un peu», a-t-il déclaré. «Parfois, je m’effondre un peu. Mais au bout du compte, je sais quels sont mes objectifs et je sais que je dois rester concentré. Essayez simplement de garder la même attitude. Cela devient difficile, non seulement physiquement, mais mentalement.

«Parfois, je suis juste frit en faisant la même chose encore et encore, mais cette banalité est ce qui, je pense, rend les gens formidables – entrer, faire la même chose, garder de bonnes habitudes, garder une bonne attitude et le faire avec de bonnes personnes. “

