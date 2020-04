Le nageur Ryan Murphy partage une formation créative pendant COVID-19

Les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 officiellement reportés la semaine dernière ne sont que le dernier exemple d’innombrables athlètes et vies d’espoirs olympiques renversés.

Avant la décision de report du Comité international olympique, les gymnases, piscines et autres installations d’entraînement étaient déjà fermés et plusieurs sports ne pouvaient pas être pratiqués tout en pratiquant la distanciation sociale. Ainsi, pour la première fois de l’histoire, les Jeux ont été reportés et le CIO a annoncé lundi qu’ils devaient maintenant commencer le 23 juillet 2021, donnant aux athlètes un cycle d’entraînement d’environ 15 mois pour se préparer.

Bien qu’ils aient une certaine clarté sur leur avenir avec une nouvelle date, ils sont toujours confrontés à une variété de problèmes de santé physique et mentale autour de repousser leur formation, leurs objectifs et leurs rêves de toute une année.

For The Win s’est entretenu avec le nageur olympique Ryan Murphy – qui a remporté trois médailles d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016 au 100 mètres dos (et a battu ce record du monde), au 200 mètres dos et au relais 4 × 100 quatre nages – de sa réaction à le report. Nous avons également parlé à l’Américain de 24 ans, qui s’entraîne à California Aquatics à Berkeley, de la façon dont il fait face au changement et de ce qu’il fait pour devenir créatif avec ses séances d’entraînement.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Quelle a été votre réaction au report des JO?

C’était vraiment une bulle lente pour nous. Tout progressait tous les jours et nous recevions de petits extraits. Nous avons reçu un appel un mardi de la semaine avant le report officiel des Jeux olympiques. Nous nous entraînions au Centre d’entraînement olympique mardi soir auprès de notre entraîneur qui a dit: «Hé, ils vont fermer le centre d’entraînement. Sortez de là dès que vous le pouvez. “

C’était vraiment le premier choc, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à parler à un tas de gens qui essayaient de comprendre la gravité de la situation sanitaire.

Comme qui?

Je me suis appuyé sur quelqu’un comme ma sœur pour ça. Elle est physiothérapeute dans un hôpital de Chicago, donc beaucoup de ses collègues font un dépistage des coronavirus. Et après de telles conversations, j’ai compris la gravité de la situation et la nécessité de soutenir la communauté médicale pour s’assurer qu’elle ne soit pas dépassée.

Le côté compétiteur de moi – c’est toujours difficile parce que nous avons commencé dans un travail et je veux le terminer à la date d’origine. Heureusement, je suis quelqu’un qui a la chance de pouvoir continuer à nager et à poursuivre ce rêve. C’est un sacrifice relativement petit que nous devons faire par rapport à ce que fait la communauté médicale.

Depuis que les Jeux Olympiques ont été reportés, avez-vous reçu des instructions de USA Swimming sur la façon d’avancer en général et en termes d’entraînement?

L’aide initiale de USA Swimming est du côté de la santé mentale. Il y a eu un appel pour parler à un psychologue du sport de l’USOPC.

C’est vraiment que vous opérez au sein de votre groupe de formation actuel. Mon groupe de formation est Cal Aquatics, et nous restons en contact régulièrement sur les choses que nous pouvons faire par nous-mêmes dans le confort de nos maisons pour rester en forme et nous assurer que nous sommes dans une bonne position quand nous pouvons revenir la piscine.

À quoi ont ressemblé ces conversations avec d’autres nageurs?

En ce qui concerne la santé mentale, je pense que le plus important est de se sentir à l’aise de reconnaître ses émotions à ce sujet. Je pense que c’est tout à fait normal d’être déchiré. Il est tout à fait normal de souhaiter que vous ayez un concours cet été. C’est très juste. Du même côté, il est tout à fait normal de reconnaître la gravité de cette pandémie et de réaliser que nous devons être les gardiens de la société et faire notre part pour protéger notre communauté, nos familles, nos amis.

Et de mon côté, reconnaissant que j’ai de la chance. Le rêve n’est pas parti; c’est juste reporté. J’ai mis beaucoup d’efforts cette saison et j’étais dans une très bonne position, mais cela ne veut pas dire que je ne serai pas en très bonne position à quatre mois des Jeux olympiques la prochaine fois.

De quoi avez-vous parlé d’un point de vue physique sur la façon de rester en forme autant que possible en ce moment?

Nous pouvons planifier d’avoir un délai de 15 mois pour les essais olympiques et les Jeux olympiques. Soyez donc créatif avec ce que vous avez à votre disposition. Par exemple, je faisais des tractions sur un arbre l’autre jour. Je poussais ma voiture dans la rue au point mort. Être créatif comme ça est amusant et rompt la monotonie de l’entraînement régulier. Donc, d’un point de vue physique, je ne pense vraiment pas que nous allons manquer un battement.

Tout en reconnaissant vos émotions et en vous laissant bouleverser, comment gérez-vous tout cela?

Je suis quelqu’un qui doit juste en parler. Donc ça parle avec mon entourage, ma famille. Ma famille a été formidable tout au long de tout cela.

Mais aussi du côté compétitif, en discutant avec mes amis proches de l’équipe nationale, que ce soit Chase Kalisz, Caeleb Dressel, Kevin Cordes, Nathan Adrian, Tom Shields, Josh Prenot, tous les gars de Cal. Ils l’obtiennent. Ils comprennent également parfaitement le mélange des émotions et se pompent vraiment. Nous avons tous de la chance de pouvoir recommencer.

Nous prendrons les expériences de cette année et les appliquerons pour être meilleur l’année prochaine. Donc je pense qu’en fin de compte, les performances vont être meilleures l’été prochain qu’elles auraient pu l’être cet été parce que c’est une autre année de connaissances.

Mis à part les tractions sur un arbre et la poussée de votre voiture sur une colline, comment avez-vous dû faire preuve de créativité avec vos séances d’entraînement?

Je vis avec cinq personnes et tout le monde est assez actif. Nous avons donc une offre décente d’outils d’entraînement dans notre maison. Nous avons un sac de boxe – je pense que c’est 100 livres – donc nous ramassions cela et faisions des squats avec ça. Nous avons fait beaucoup de choses comme sauter dans une fente, donc vous obtenez l’impact de la gravité, donc vos muscles doivent se déclencher très rapidement. Je vais aussi faire du vélo. Je ne fais pas habituellement de vélo, mais je regarde maintenant des vélos stationnaires.

La médaillée d’or en eau libre Sharon van Rouwendaal a partagé une vidéo de sa natation dans une petite piscine gonflable avec une corde attachée à elle. Avez-vous commencé à nager de façon créative ou vous en tenez-vous à la terre ferme?

En ce moment, je fais juste du sec. Étant donné que nous avons tellement de temps avant les Jeux olympiques, cela a été ma pause de l’eau, ce qui est tout à fait sain.

J’ai quelques idées pour certaines choses que je peux faire dans une piscine, mais c’est principalement des choses verticales. J’ai une idée – et je ne recommanderais pas aux gens de le faire – mais j’ai des poids aux chevilles. Je vais donc les mettre donc je m’enfonce naturellement dans l’eau. Et j’ai aussi un groupe, donc je peux attacher mes jambes ensemble. Donc, si j’immobilise mes jambes, je vais couler assez rapidement, donc je vais faire du godille pour me maintenir à la surface. C’est donc une idée que j’ai que je vais commencer à faire probablement dans les prochains jours.

Dans quelle piscine feriez-vous cela?

Heureusement, Nathan Adrian a une piscine, donc je pourrais le faire là-bas.

Aviez-vous envisagé la possibilité de sauter les Jeux s’ils devaient continuer comme prévu?

Je ne suis pas un expert en la matière, et je ne pense pas pouvoir devenir un expert en santé publique du jour au lendemain. Je m’appuyais donc vraiment sur les informations que je recevais de USA Swimming et de l’Organisation mondiale de la santé. Et j’aurais essentiellement suivi les conseils des experts sur l’opportunité de concourir ou non.

Comment pensez-vous que cela pourrait vous affecter de ne pas pouvoir vous entraîner correctement à un an des Jeux olympiques l’été prochain?

Honnêtement, je ne pense pas qu’il soit super important de faire une tonne de choses dans l’eau en ce moment. Je pense que je pourrais être un peu plus nouvelle école en termes de mes pensées à ce sujet. Honnêtement, je pense que je pourrais probablement prendre deux mois hors de l’eau et être parfaitement bien pour l’été prochain. Donc je n’insiste pas trop sur le retour à la piscine.

.