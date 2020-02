Le NBA All-Star Game est meilleur avec Chris Paul

CHICAGO – La dernière fois que Chris Paul a joué dans un match des étoiles de la NBA, c’était lors de sa deuxième à la saison dernière avec les Los Angeles Clippers, ce qui ressemble à une éternité. En réalité, c’était «seulement» 2016. Paul avait 30 ans, il se tapait au milieu de ce qu’on pourrait appeler le premier de sa carrière. Il a terminé avec 14 points, un record personnel de 16 passes décisives et le sentiment que ses neuf apparitions consécutives au All-Star Game s’étendraient à 10, 11 et au-delà.

Au lieu de cela, la vie est arrivée. Les blessures sont venues. L’âge a apparemment limité sa production statistique. Paul a forcé un échange aux Houston Rockets et n’était plus le meilleur joueur de sa propre équipe, dans une conférence de l’Ouest qui était constamment jonchée de candidats dignes et impatients.

Mais ce week-end, alors qu’il se rendait à Chicago comme le visage de la plus délicieuse histoire de Cendrillon de la saison NBA, Paul a brisé tout le doute alimenté par les précédents qui accompagne généralement les basketteurs de 34 ans qui ne mesurent pas plus de 6 pouces. Dimanche soir, il a réaffirmé que son propre récit était joyeusement non linéaire. Paul devrait être sur le point de sortir, mais semble plutôt prêt à se lancer dans une autre demi-décennie d’éclat.

Paul a porté de nombreux chapeaux au cours des derniers jours. Il était un ambassadeur, un innovateur (aucun joueur n’a poussé la NBA plus fort à expérimenter la fin de l’Elam, qui a été un succès indéniable), et un vénérable porteur de flambeau. La seule star de cinéma plus âgée que Paul était LeBron James.

Sa caractéristique la plus déterminante, cependant, est pour toujours en tant que concurrent assoiffé de sang. Si vous étiez un adolescent hurlant portant un t-shirt bleu Team LeBron tout au long du jeu, Paul est le joueur que vous vouliez dans votre coin. Il était dans son élément, se léchant les lèvres quand il a dû basculer sur Giannis Antetokounmpo en fin de match, forant plusieurs triplets qui ont aidé son équipe à monter leur retour.

“Chris Paul est une grande raison de la victoire”, a déclaré Frank Vogel après le match. “Il m’a dit tôt dans la journée qu’il n’était pas un de ces vétérans qui aime juste se reposer dans un match comme celui-ci, qu’il veut venir gagner un match et aider nos gars à gagner un match. Tous les jeunes gars tout au long du match, chaque fois qu’ils ont fait une erreur ou n’ont pas joué en défense, il leur criait dessus. Il nous a donc amenés – non seulement nous a amenés à la ligne d’arrivée, mais il a également fourni un excellent leadership et de gros jeux dans ce quatrième quart-temps. »

Paul a atteint un sommet de +13, avec une note offensive de 192,5. Il a terminé avec 23 points et six passes décisives, ce qui lui donne 112 pour sa carrière, à seulement 15 points de moins que Magic Johnson – qui a joué près de 100 minutes de plus – pour la tête de tous les temps du match des étoiles. Tout au long du jeu, il ressemblait à un sorcier regardant dans un chaudron noir enfumé.

Ben Simmons, Russell Westbrook et Luka Doncic ont clôturé le match sur le banc parce que Vogel n’a pas réfléchi à qui il voulait diriger le volant en tant que meneur de jeu. (Ces deux premiers ont été éliminés dans la dernière ligne droite lorsque James, James Harden, Anthony Davis et Kawhi Leonard sont rentrés ensemble, en baisse de cinq avec 21 points nécessaires pour gagner.)

Mis à part Johnson et Jason Kidd, Paul a prouvé pourquoi il était peut-être le meilleur à avoir monté et dirigé le rythme d’un match des étoiles en même temps. Il est calme, concentré et désintéressé, ne ramassant jamais son dribble ou tirant simplement parce qu’il est grand ouvert. C’est une confiance inatteignable de savoir qu’en affrontant les meilleurs des meilleurs, votre patience sera récompensée.

Au cas où vous l’auriez manqué, Paul a 34 ans. Il a également entassé un lob chez lui. Ce n’est pas censé se produire, mais un régime végétalien et un programme d’entraînement hors saison relativement nouveau ont accordé des gorgées de la fontaine de jouvence.

“Je pense que je suis mon critique le plus dur”, a déclaré Paul par la suite. «Je me pousse plus que quiconque ici ne pourrait jamais le faire. Donc pour moi, c’est toujours le voyage. Il s’agit de travailler dur, et ce sont les analyses et les statistiques qui disent qu’à cet âge, vous pouvez faire ceci ou vous pouvez le faire. Regardez mon frère Bron. Chaque année, ils disent qu’il va ralentir, non? Et maintenant quoi?”

Il est banal d’écrire «Paul pour toujours», mais chaque fois qu’il succombe à l’empiétement sur le temps des pères, il n’y aura pas de plus grand perdant que le All-Star Game. Cela ne veut pas dire que l’exposition ne peut pas être mémorable sans lui, mais elle ne basculera jamais entre une promenade à sensations agréables pour la foule et une guerre qui solidifie la réputation comme elle le fait lorsqu’il préside toutes les activités.

Certains ne peuvent pas exploiter leurs meilleurs traits dans un match des étoiles. Ce n’est pas conçu pour eux. Harden (parce que son jeu a été si durement façonné par un système qui soutient sa propre grandeur individuelle) et Embiid (qui, peu importe ce qu’il dit ou fait, est un léviathan à bas poste qui nécessite un homme d’installation) sont deux exemples flagrants. À ce stade de sa vie, Paul n’est pas meilleur que lui non plus, mais dans cet environnement, toutes ses qualités les plus spéciales se distinguent, au-dessus de tout le monde.

Malheureusement, les chances sont contre Paul, qui n’a jamais joué pour la 11e fois. Les nourrissons de la NBA (comme Ja Morant et plusieurs gars qui ont fait leur première apparition à Chicago) mordent ses talons, tandis que plusieurs superstars (Steph Curry, Kyrie Irving, etc.) qui ont dû s’asseoir sur celui-ci devraient être de retour dans le mix prochain saison.

Si dimanche soir était la chanson du cygne de Paul, il est sorti aussi légendairement qu’il est entré, le MVP du peuple, le dieu point, le seul joueur qui le prend juste assez au sérieux pour forcer même l’observateur le plus cynique à lever un sourcil et à marmonner leur souffle. J’ai hâte de voir ce qu’il fera ensuite.

Les jeux All-Star ont besoin de joueurs comme Paul, et des joueurs comme Paul sont générationnels. Chérissez-le, car une fois qu’il sera parti le week-end, il ne ressentira plus la même chose.