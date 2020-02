Le NBA All-Star MVP Award sera renommé en permanence d’après la légende de LA Lakers

Le NBA All-Star MVP Award a été renommé en permanence d’après la légende de LA Lakers Kobe Bryant.

Bryant, un All-Star à 18 reprises qui a remporté un prix record de quatre MVP All-Star Game, est décédé tragiquement avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère le mois dernier, à l’âge de 41 ans.

.

Kobe Bryant était l’un des meilleurs joueurs offensifs de tous les temps

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a annoncé aujourd’hui que le prix MVP Kia NBA All-Star Game a été nommé de manière permanente pour le regretté Kobe Bryant, un All-Star à 18 reprises qui a remporté un record de quatre prix MVP All-Star Game MVP. pic.twitter.com/fJ9RWEwVe9

– NBA (@NBA) 16 février 2020

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré que la mort de Bryant était «indicible» et que la ligue tenait à «l’honorer» après la tragédie.

“Kobe Bryant est synonyme de NBA All-Star et incarne l’esprit de cette célébration mondiale de notre jeu”, a déclaré Silver.

“Il a toujours apprécié l’opportunité de rivaliser avec les meilleurs des meilleurs et de se produire au plus haut niveau pour des millions de fans à travers le monde.”

Le Kobe Bryant MVP Award 2020 sera décerné au joueur le plus utile à la fin du match des étoiles de la NBA entre l’équipe Giannis Antetokounmpo et l’équipe LeBron James dimanche au United Center de Chicago.

Une célébration de l’événement de la vie pour Kobe et Gianna Bryant aura lieu au Staples Center le 24 février à 10h.

.