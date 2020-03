Le niveau de Villa est un signe du changement de mentalité que Boca a connu depuis l’arrivée de Russo

L’arrivée de Miguel Ángel Russo a été la clé de l’assemblage du Boca 2020. L’équipe xeneize a changé sa mentalité, est devenue forte sur n’importe quel terrain, est devenue une équipe beaucoup plus offensive et a profité du niveau individuel de plusieurs joueurs venant de couche tombée

Quelle a été la recette pour que cela se produise? Simplicité Le nouveau DT, choisi par Juan Román Riquelme, est géré de manière pratique. Téléchargez un message clair à l’intérieur de l’équipe, ne demandez pas des choses trop farfelues et, surtout, mettez les joueurs dans la position qui leur convient le mieux.

Pour être plus précis dans l’analyse de ce qui précède, je garderai le cas de Sebastián Villa, l’attaquant colombien devenu décisif pour l’équipe. Avec sa vitesse, il ouvre les routes qui semblent fermées et se lasse de déborder des deux côtés du front d’attaque. C’est vrai qu’il lui manque quelque chose de plus de tête dans les derniers mètres, mais il a gagné la position et en pensant à Boca sans lui, c’est impossible.

L’ancien joueur de Tolima Sports a profité de la pré-saison, a travaillé comme jamais auparavant et a montré à Russo qu’il pouvait donner beaucoup à Boca sur le terrain. Les gens reconnaissent son travail et sont ravis de continuer à améliorer certains aspects afin que le club puisse continuer sur la voie de la victoire.

Au-delà de quelques défis sur le terrain, fruit de décisions incorrectes de Sebastian, ses coéquipiers savent que lorsqu’il est branché, l’équipe s’agrandit et a de meilleures chances de gagner. C’est pourquoi ils prennent soin de lui, le conseillent pendant l’entraînement et espèrent que match après match, il obtiendra sa meilleure version.

Le tournoi obtenu il y a quelques jours fait déjà partie de l’histoire, mais maintenant Villa et ses coéquipiers veulent viser la Copa Libertadores de América, le grand but de l’année. Si le nombre 22 est bien, les chances augmentent.